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Димитър Рачков на 54 г.: Смехът, сцената и една предстояща сватба
  Тема: Известни личности

Димитър Рачков на 54 г.: Смехът, сцената и една предстояща сватба

18 Септември, 2026 09:15 802 20

  • димитър рачков-
  • рожден ден

Един от най-популярните български актьори и телевизионни водещи празнува рождения си ден с нов телевизионен сезон и планове за сватба край морето

Димитър Рачков на 54 г.: Смехът, сцената и една предстояща сватба - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Димитър Рачков празнува днес, 18 септември, своя 54-ти рожден ден. Актьорът и телевизионен водещ посреща личния си празник в познатия за него ритъм – между репетиции, телевизионни ангажименти и срещи с най-близките хора, а само два дни по-късно отново ще застане пред камерите.

Роден на 18 септември 1972 г. в Бургас, Рачков извървява любопитен път до актьорската професия. Първоначално учи в Строителния техникум в родния си град, специалност „Геодезия“, но сцената се оказва истинското му призвание. През 1995 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова и проф. Пламен Марков.

Професионалният му път започва в театъра. Играл е на сцените в Сливен и Варна, в Малък градски театър „Зад канала“, а от края на 90-те години е част и от трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Именно театралната школа стои зад една от най-характерните черти в телевизионното му присъствие – способността за импровизация и бърза реакция пред публика.

За широката публика обаче Рачков постепенно се превръща преди всичко в едно от най-разпознаваемите лица на телевизионното забавление в България. През годините името му се свързва с продукции като „Клуб НЛО“, „Господари на ефира“, „Пълна лудница“, „Като две капки вода“, „Маскираният певец“, „Забраненото шоу на Рачков“, „С Рачков всичко е възможно“ и „Пееш или лъжеш“.

През 2026 г. родният му Бургас отдаде специално признание на актьора. Рачков беше удостоен със званието „Почетен гражданин на Бургас“ за професионалния му принос и за популяризирането на града чрез работата му в едни от най-гледаните телевизионни продукции у нас.

Навръх 54-тия си рожден ден Рачков не планира шумно парти. В интервю пред NOVA ден преди празника той разкри, че след голямото тържество за 50-годишнината си вече предпочита да отбелязва рождения си ден с най-близките си хора.

„Пожелавам си здраве... Пожелавам си спокойствие и да имам повече време за детето си, за семейството си, за жената до мен. Пожелавам си да ми е по-светло на душата“, сподели актьорът.

Тази година „тесният кръг“ все пак ще бъде от около 20–25 души, а празнуването ще бъде край морето. Сред най-близките му приятели е и футболната легенда Христо Стоичков, който има специална роля и в следващата голяма лична стъпка на Рачков.

Актьорът потвърди, че през 2027 г. планира сватба с Виктория Кузманова. Тържеството трябва да бъде край морето, а кумове ще бъдат Христо Стоичков и съпругата му Мариана.

Зад образа на постоянно шегуващия се телевизионен водещ обаче стои далеч по-сдържан човек. Рачков признава, че извън сцената не обича непременно да бъде център на вниманието.

„А в живота аз съм съвсем различен. Много често, когато отида в компания, тя очаква да ме види в телевизионния образ. А аз обичам да съм по-тих и не обичам да съм център на внимание“, разказва той.

Рачков признава още, че е самокритичен към работата си и постоянно поставя под съмнение онова, което прави. Зад професионалния образ понякога остават и трудни лични моменти. Той разказва как преди години синът му постъпил в болница точно когато актьорът трябвало да излезе на сцената в Бургас. Въпреки тревогата и сълзите зад кулисите, изиграл представлението – и го определя като едно от най-добрите си.

Почивката след рождения ден също ще бъде кратка. На 20 септември Рачков отново влиза в ролята на водещ на четвъртия сезон на „Пееш или лъжеш“. Първият епизод ще бъде излъчен на живо и ще има благотворителен характер в подкрепа на УНИЦЕФ България и кампанията „Чуждо дете няма“.

Така на 54 години Димитър Рачков продължава да балансира между две свои лица – шумния, импровизиращ шоумен пред камерите и далеч по-тихия човек извън тях. А настоящият му рожден ден го намира в особен момент – с признанието на родния Бургас, нов телевизионен сезон пред себе си и планове за сватба край морето.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    23 0 Отговор
    Този фърфъндак и за клоун не става!

    09:23 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 30 години едни и същи

    22 0 Отговор
    несмешни смешки. Пенсионирай се, не си забавен отдавна

    09:30 18.09.2026

  • 8 Факти трият ли трият

    16 1 Отговор
    Не искат рачков да види колко го обичат хората. Явно са му пожелали хубави неща

    09:32 18.09.2026

  • 9 Спиридонов

    5 4 Отговор
    Чудесна трандамия ми врътна тази сутрин ани от долния етаж. Така и напълних устата с пълномаслено мляко че сега 6 месеца ще ми осчетоводява фирмата гратис

    Коментиран от #17

    09:38 18.09.2026

  • 10 Ту Туууу

    17 1 Отговор
    Заради такива халтураджии като този Като Слави Трифонов сме на дъното на интелектуалната верига

    09:39 18.09.2026

  • 11 Тази

    14 0 Отговор
    Новата му бъдеща жена го е направила буквално на старчок. На рекламата за новия сезон на Пееш или лъжеш изглежда потресаващо направо си отговаря на героя.
    Горкия човек след някоя годинка съвсем няма да е за пред камера.
    Рачков ако четеш това се вземи в ръце и обърни внимание на външния си вид. А и зарежи тази, че и без работа ще останеш.!

    09:40 18.09.2026

  • 12 ШЕФА

    21 1 Отговор
    Повръща ми се от тоя селяк с неадекватните си краченца и баналните шеги !

    09:41 18.09.2026

  • 13 Варна

    15 1 Отговор
    Този гн.м е най жалкият псевдо артист !

    09:42 18.09.2026

  • 14 Тиквата

    14 0 Отговор
    Със една дума,Храчкоф !

    09:44 18.09.2026

  • 15 Буда

    15 0 Отговор
    Всеки който работи за Маггърчавият ,Скунксовете Иван и Анрей и Славка Плевенската трябва да бъде презрян .

    09:51 18.09.2026

  • 16 Изграден простак

    12 0 Отговор
    А е само на 54г.

    09:55 18.09.2026

  • 17 САЙБЪР

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Спиридонов":

    Моля дайте контакти на Анито :)

    10:07 18.09.2026

  • 18 Марчето

    6 0 Отговор
    На дръът гз зелен бъз. За пореден път ще стане за резил, но нека.

    10:09 18.09.2026

  • 19 ххххххххххх

    10 0 Отговор
    Този е еманация на простащина,чалга и неграмотност в България, как не го е срам. Да псуваш,плюеш, въргаляш да говориш простотии и обиждаш и това без никакви задръжки и ирония. Отдавна много хора не гледат предаване където се явява тази личност, защото не е за гледане!

    10:19 18.09.2026

  • 20 Лорда

    3 0 Отговор
    Страшен смотаняк. Некадърен и бездарен, но със самочувствие до небето. Освен това и с отблъскваща външност.

    10:42 18.09.2026