Димитър Рачков на 54 г.: Смехът, сцената и една предстояща сватба

Димитър Рачков празнува днес, 18 септември, своя 54-ти рожден ден. Актьорът и телевизионен водещ посреща личния си празник в познатия за него ритъм – между репетиции, телевизионни ангажименти и срещи с най-близките хора, а само два дни по-късно отново ще застане пред камерите.

Роден на 18 септември 1972 г. в Бургас, Рачков извървява любопитен път до актьорската професия. Първоначално учи в Строителния техникум в родния си град, специалност „Геодезия“, но сцената се оказва истинското му призвание. През 1995 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова и проф. Пламен Марков.

Професионалният му път започва в театъра. Играл е на сцените в Сливен и Варна, в Малък градски театър „Зад канала“, а от края на 90-те години е част и от трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Именно театралната школа стои зад една от най-характерните черти в телевизионното му присъствие – способността за импровизация и бърза реакция пред публика.

За широката публика обаче Рачков постепенно се превръща преди всичко в едно от най-разпознаваемите лица на телевизионното забавление в България. През годините името му се свързва с продукции като „Клуб НЛО“, „Господари на ефира“, „Пълна лудница“, „Като две капки вода“, „Маскираният певец“, „Забраненото шоу на Рачков“, „С Рачков всичко е възможно“ и „Пееш или лъжеш“.

През 2026 г. родният му Бургас отдаде специално признание на актьора. Рачков беше удостоен със званието „Почетен гражданин на Бургас“ за професионалния му принос и за популяризирането на града чрез работата му в едни от най-гледаните телевизионни продукции у нас.

Навръх 54-тия си рожден ден Рачков не планира шумно парти. В интервю пред NOVA ден преди празника той разкри, че след голямото тържество за 50-годишнината си вече предпочита да отбелязва рождения си ден с най-близките си хора.

„Пожелавам си здраве... Пожелавам си спокойствие и да имам повече време за детето си, за семейството си, за жената до мен. Пожелавам си да ми е по-светло на душата“, сподели актьорът.

Тази година „тесният кръг“ все пак ще бъде от около 20–25 души, а празнуването ще бъде край морето. Сред най-близките му приятели е и футболната легенда Христо Стоичков, който има специална роля и в следващата голяма лична стъпка на Рачков.

Актьорът потвърди, че през 2027 г. планира сватба с Виктория Кузманова. Тържеството трябва да бъде край морето, а кумове ще бъдат Христо Стоичков и съпругата му Мариана.

Зад образа на постоянно шегуващия се телевизионен водещ обаче стои далеч по-сдържан човек. Рачков признава, че извън сцената не обича непременно да бъде център на вниманието.

„А в живота аз съм съвсем различен. Много често, когато отида в компания, тя очаква да ме види в телевизионния образ. А аз обичам да съм по-тих и не обичам да съм център на внимание“, разказва той.

Рачков признава още, че е самокритичен към работата си и постоянно поставя под съмнение онова, което прави. Зад професионалния образ понякога остават и трудни лични моменти. Той разказва как преди години синът му постъпил в болница точно когато актьорът трябвало да излезе на сцената в Бургас. Въпреки тревогата и сълзите зад кулисите, изиграл представлението – и го определя като едно от най-добрите си.

Почивката след рождения ден също ще бъде кратка. На 20 септември Рачков отново влиза в ролята на водещ на четвъртия сезон на „Пееш или лъжеш“. Първият епизод ще бъде излъчен на живо и ще има благотворителен характер в подкрепа на УНИЦЕФ България и кампанията „Чуждо дете няма“.

Така на 54 години Димитър Рачков продължава да балансира между две свои лица – шумния, импровизиращ шоумен пред камерите и далеч по-тихия човек извън тях. А настоящият му рожден ден го намира в особен момент – с признанието на родния Бургас, нов телевизионен сезон пред себе си и планове за сватба край морето.