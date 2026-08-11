Венелин Петков може да вижда синовете си само по съдебен график

Венелин Петков, който отдавна избяга от екрана и новинарския занаят, може и да не е всеки ден до двамата си синове, но пък когато е с тях, ги възпитава като истински културни и възпитани хора. В началото на август той стана на 54 години, пише plovdiv24.bg.

"В момента на моите деца чета приказки, и то класическите от едно време. Пазя книжки с картинки от моето детство преди близо 50 години. Някои от тях са изключително ценни и много полезни, децата искрено им се радват и сега. Като започнем от "Хензел и Гретел“, "Снежанка и седемте джуджета“, и стигнем до по-модерни истории като "Феята от захарницата“. Всякакви приказки, които сблъскват доброто и злото, в които доброто, естествено, винаги побеждава. Тези приказки са вечни и децата проявяват невероятен интерес към тях“, доверява бившият водещ на новините на bTV.

Синовете му Мишо и Йоан са плод на любовта му със спортната журналистка Николета Маданска, която и досега гледаме като водеща в първата частна телевизия. Двамата се разделиха през 2022 г., още преди вторият им син да стане на година.

Спортната водеща не говори публично за личния си живот, но пред приятелки изтъкнала, че причина за разлъката е тежкият характер на кроткия на вид Венелин, който се изнервил допълнително след отстраняването си от bTV. Той беше шеф на новините, но през 2021 г. Антон Хекимян го замени като директор на "Новини, актуални предавания и спорт“ в първата частна телевизия, пише "Минаха години".

Без да чака отношенията им да се обтегнат до крайност, Николета се пренесе при родителите си – бившата водеща в БНТ Свобода Маданска и треньора Михаил Мадански (на него е кръстено второто внуче).

Николета и Венелин водиха дела за попечителството над двамата си наследника и сега таткото има право да бъде с тях през уикендите.

"Аз ги виждам по график, както постанови съдът. Това за мен са най-хубавите дни които чакам с нетърпение“, с усмивка споделя таткото. Според близките му той трепери над малчуганите и ги гледа като писани яйца. "Обикновено ги разхождам в парка "Заимов“ и ходим на куклен театър. Децата много обичат това и се старая да ги зарадвам“, казва Петков.

Венелин и Николета нямат брак, което допълнително усложнявало процеса, но и двамата не били склонни да отстъпят и да се споразумеят извън съда, затова се стигнало до неизбежната намеса на Темида. След майчинството Маданска се върна на екран и има нужда от повече помощ за отглеждането на двете момчета. Докато беше с Петков, тя не бе желана в нюзрума от предишния шеф Антон Хекимян, но след като той влезе в политиката, а тя се раздели с бащата на децата си, пътят ѝ обратно стана далеч по-безпроблемен.

Интимните отношения на работното място не са нещо ново за Петков, който имаше дълга връзка колежката си Гена Трайкова, а след това залитна по сегашната водеща на обедните новини Поли Гергушева.

Напускайки bTV, Петков пък стана учител на хлапета от първи до пети клас по доста модерната специалност "Глобални перспективи“ изцяло на английски език. Предметът е основна част от програма на университета "Кеймбридж“, а у нас се преподава в скъпо частно училище. Той не крие, че поколенческата разлика между него и възпитаниците му е огромна. "Няма нещо общо между моя живот като ученик и това, което днес преживяват моите ученици. Нито училището като институция е такова, каквото беше по мое време, нито и общуването ученик-учител. Учебният процес също е изначално променен. Чувствам се, все едно сме от различни планети“, споделя младеещият Петков.

Преди да стане журналист, е бил учител. Има магистърска степен по специалност английска филология от Софийския университет и е преподавал в основни училища и гимназии. Втората му професия е журналистиката – той е магистър по телевизионна и радиожурналистика от един от най-авторитетните факултети в САЩ – на университета в щата Мисури, Колумбия.

В Америка е работил като асистент и е водил занятия на първокурсници в курса основи на американската журналистика.

Засега обаче не вижда начин да се върне в телевизията. "Журналистиката в националните телевизии е смачкана. Тя изчезна оттам. По чисто политически причини. Големите национални телевизии са овладени политически. И съответно там няма възможност да се практикува истинска силна журналистика“, категоричен е той.