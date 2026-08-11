Новини
Любопитно »
Венелин Петков може да вижда синовете си само по съдебен график

Венелин Петков може да вижда синовете си само по съдебен график

11 Август, 2026 12:44 2 742 16

  • венелин петков-
  • николета маданска-
  • синове-
  • деца-
  • попечителство-
  • съдебен график

Николета и Венелин водиха дела за попечителството над двамата си наследника и сега таткото има право да бъде с тях през уикендите

Венелин Петков може да вижда синовете си само по съдебен график - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Венелин Петков, който отдавна избяга от екрана и новинарския занаят, може и да не е всеки ден до двамата си синове, но пък когато е с тях, ги възпитава като истински културни и възпитани хора. В началото на август той стана на 54 години, пише plovdiv24.bg.

"В момента на моите деца чета приказки, и то класическите от едно време. Пазя книжки с картинки от моето детство преди близо 50 години. Някои от тях са изключително ценни и много полезни, децата искрено им се радват и сега. Като започнем от "Хензел и Гретел“, "Снежанка и седемте джуджета“, и стигнем до по-модерни истории като "Феята от захарницата“. Всякакви приказки, които сблъскват доброто и злото, в които доброто, естествено, винаги побеждава. Тези приказки са вечни и децата проявяват невероятен интерес към тях“, доверява бившият водещ на новините на bTV.

Синовете му Мишо и Йоан са плод на любовта му със спортната журналистка Николета Маданска, която и досега гледаме като водеща в първата частна телевизия. Двамата се разделиха през 2022 г., още преди вторият им син да стане на година.

Спортната водеща не говори публично за личния си живот, но пред приятелки изтъкнала, че причина за разлъката е тежкият характер на кроткия на вид Венелин, който се изнервил допълнително след отстраняването си от bTV. Той беше шеф на новините, но през 2021 г. Антон Хекимян го замени като директор на "Новини, актуални предавания и спорт“ в първата частна телевизия, пише "Минаха години".

Без да чака отношенията им да се обтегнат до крайност, Николета се пренесе при родителите си – бившата водеща в БНТ Свобода Маданска и треньора Михаил Мадански (на него е кръстено второто внуче).

Николета и Венелин водиха дела за попечителството над двамата си наследника и сега таткото има право да бъде с тях през уикендите.

"Аз ги виждам по график, както постанови съдът. Това за мен са най-хубавите дни които чакам с нетърпение“, с усмивка споделя таткото. Според близките му той трепери над малчуганите и ги гледа като писани яйца. "Обикновено ги разхождам в парка "Заимов“ и ходим на куклен театър. Децата много обичат това и се старая да ги зарадвам“, казва Петков.

Венелин и Николета нямат брак, което допълнително усложнявало процеса, но и двамата не били склонни да отстъпят и да се споразумеят извън съда, затова се стигнало до неизбежната намеса на Темида. След майчинството Маданска се върна на екран и има нужда от повече помощ за отглеждането на двете момчета. Докато беше с Петков, тя не бе желана в нюзрума от предишния шеф Антон Хекимян, но след като той влезе в политиката, а тя се раздели с бащата на децата си, пътят ѝ обратно стана далеч по-безпроблемен.

Интимните отношения на работното място не са нещо ново за Петков, който имаше дълга връзка колежката си Гена Трайкова, а след това залитна по сегашната водеща на обедните новини Поли Гергушева.

Напускайки bTV, Петков пък стана учител на хлапета от първи до пети клас по доста модерната специалност "Глобални перспективи“ изцяло на английски език. Предметът е основна част от програма на университета "Кеймбридж“, а у нас се преподава в скъпо частно училище. Той не крие, че поколенческата разлика между него и възпитаниците му е огромна. "Няма нещо общо между моя живот като ученик и това, което днес преживяват моите ученици. Нито училището като институция е такова, каквото беше по мое време, нито и общуването ученик-учител. Учебният процес също е изначално променен. Чувствам се, все едно сме от различни планети“, споделя младеещият Петков.

Преди да стане журналист, е бил учител. Има магистърска степен по специалност английска филология от Софийския университет и е преподавал в основни училища и гимназии. Втората му професия е журналистиката – той е магистър по телевизионна и радиожурналистика от един от най-авторитетните факултети в САЩ – на университета в щата Мисури, Колумбия.

В Америка е работил като асистент и е водил занятия на първокурсници в курса основи на американската журналистика.

Засега обаче не вижда начин да се върне в телевизията. "Журналистиката в националните телевизии е смачкана. Тя изчезна оттам. По чисто политически причини. Големите национални телевизии са овладени политически. И съответно там няма възможност да се практикува истинска силна журналистика“, категоричен е той.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита от почивка

    7 4 Отговор
    Така е като не води жена му по ПОЧИВКИ

    Коментиран от #10

    12:45 11.08.2026

  • 2 Гост

    22 0 Отговор
    Бойко го махна и назначи арменеца за директор и се видя защото е бил гербаджия.

    Коментиран от #13

    12:46 11.08.2026

  • 3 Пиерлуиджи Колина

    13 0 Отговор
    "Стига се лъгахме, че истината е опасна – опасността е в нейното отсъствие. Като спреш да казваш истината, даваш път на злото. Вие триете коментари, за да пазите илюзия за ред, а някой строи схеми, краде и води хората към пропаст. Всеки изтрит глас е крачка към по-голяма лъжа. А лъжата води към войни, а войните – към гробове. Искате ли да сте част от тази верига? Мълчанието не те прави невинен – прави те съучастник. Това не е молба. Това е обвинителен акт. Поне животните не лъжат – те си остават това, което са. А ние, хората, все се мъчим да бъдем нещо, което не сме. Справедливостта е баланс – когато лъжливите журналисти изтриват истината, те теглят везната на една страна. Но везната винаги се връща – възмездието не е отмъщение, а просто връщане на тежестта. Защото ако лошото надвие доброто, светът спира да има смисъл. И ние не сме дошли да гледаме как светът губи смисъл. Няма да спрем – докато везната не се изравни."

    Коментиран от #6

    12:50 11.08.2026

  • 4 Спортната водеща,

    21 2 Отговор
    за която се ожени е една простакеса. Имаше си толкова красива партньорка Гена Трайкова, те си бяха истинска двойка. Откакто я изостави, всичко му тръгна надолу и кариера и личен живот.

    Коментиран от #9

    13:08 11.08.2026

  • 5 Перо

    7 5 Отговор
    Този Джендо, въобще не трябва да вижда децата, той е зомбиран ЛГБТИ! Как ще им влияе луд индивид! Даже чичко Шорошовите НПО-та му отрязаха квитанциите!

    13:12 11.08.2026

  • 6 Перо

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пиерлуиджи Колина":

    Всичко опира до външното финансиране, иначе ЛГБТИ файтона ще фалира на момента, заедно с ПП/ДБ!

    13:17 11.08.2026

  • 7 Земляк

    16 0 Отговор
    Венелин Петков е умен, благороден и интелегентен журналист. Помогна на Хекимян в БТВ да заеме позиция и злото коварно човече Хекимяу му подля вода и зае мястото на Венелин Петков.

    13:39 11.08.2026

  • 8 ааааааааа

    13 2 Отговор
    След майчинството Маданска се върна на екран и има нужда от повече помощ за отглеждането на двете момчета. Докато беше с Петков, тя не бе желана в нюзрума от предишния шеф Антон Хекимян, но след като той влезе в политиката, а тя се раздели с бащата на децата си, пътят ѝ обратно стана далеч по-безпроблемен. АМИ ЗНАЧИ ВРЪЗКИ И САМО ВРЪЗКИ за тая негледаема гроззница. Майка й сто години беше в БНТ, полумъж полужена с гаден глас и просташки изказ, беше ужасна.

    13:40 11.08.2026

  • 9 Сила

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Спортната водеща,":

    Стрина Гена е толкова куха лейка , че нема аналог ....
    А отделно се мислеше за голема "журналистка " но на финала се подвизава като дърта ЛГБТ "активистка " щото нищо друго няма в кухия си безсмислен 50 годишен животец ....
    Ни дете , ни куче , ни котка , ни хамстер , ни вълнисто папагалче , ни рибки ....
    Щом и Лъчо и наби шута значи проблема не е в мъжете а в неосъществените и болни амбиции ....

    13:46 11.08.2026

  • 10 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анита от почивка":

    ПО-СКОРО ТАКА Е ПРИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ "ЦЕННОСТИ"!

    ЖЕНИТБИ И РАЗВОДИ КАТО ВСЕ ЕДНО Е ОЛИМПИЙСКИ СПОРТ?!
    ВИДЯХТЕ ЛИ СЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕНЦА КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ?!
    ВАШАТА ПРОДАЖНОСТ И СВОБОДИЯ, ВОДЯТ ТОЧНО ДО ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ В КОЕТО СЕ НАМИРА МИСИРКАТА ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ И МНОГО ДРУГИ БЪЛГАРИ!

    НЕОБХОДИМ Е ОСНОВЕН РЕСТАРТ И РЕМОНТ НА ДЪРЖАВАТА НИ ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ОТНОШЕНИЕ!
    ДОЙДЕ ЛИ ИСТИНСКО ПРО-БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО, ТОГАВА ЩЕ ВИДЯТ ОТ КЪДЕ ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО ВСИЧКИ КУПЕНИ И ПРОДАДЕНИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ, НАЕТИ ДА ЛЪЖАТ И МАНИПУЛИРАТ НАРОДА СИ (КАТО МИСИРКИТЕ ОТ БНТ, БТВ И НОВА)!!!

    14:00 11.08.2026

  • 11 Много прав е Венелин

    3 1 Отговор
    "Журналистиката в националните телевизии е смачкана. Тя изчезна оттам. По чисто политически причини." За жалост не е само у нас. Е, някой се опитват да правят журналистика в тубата като Карбовски, но и там нещата са доста комерсиални (ако се вярва на новината за новата му кола).

    14:25 11.08.2026

  • 12 Народът е казал че

    3 0 Отговор
    Хубавите ябълки свинете ги ядат
    Толкова години се размахва този случай
    Важното е че бащата е качествена личност с образование и подход да се грижи за момчетата и да работи в елитни училища
    Другото мисля че всеки има акъл да прецени че някой пак ръга по въпроса с задна цел.

    14:28 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зайко

    0 3 Отговор
    Работа и личен живот не трябва да вървят ръка за ръка.Да си изоставиш децата защото си изнервен от работа,е меко казано подло.Явно не се е представял в ролята на родител .Бащи много,но татковци малко.Майката и бащата са Бог на земята.Ако родителя не се припознае в нормалните семейни задължения няма как да се получи,а и любов,обич и грижа не се купуват,те се притежават.Само при мисълта,че може да се остави едно дете на годинка още в люлката,там баща не търси ! Ако ще и цар да е.Да си ги гледа съпругата му и да продължи живота си напред.

    Коментиран от #15

    14:45 11.08.2026

  • 15 ами,

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Зайко":

    Той децата не си е изоставил.Маданска му отмъщаваше че не я иска като не му ги даваше.И не му е съпруга-нямат брак.Бил ,,тежък,,характер но като с триста зора се набута в леглото му не мислеше за характера му.Елементарна и неприятна жена.

    15:07 11.08.2026

  • 16 барнси

    2 0 Отговор
    Маданска е неприятна елементарна женица точно като майка си, не става за водеща, за гледане...Реално си мислеше, че като го хване Венелин е хванала голямата златна рибка, но като го махнаха от би ти ви и тя изгуби интерес. Правила си е сметки, че е много вървежна и неотразима с две малки деца и веднага ще намери друг банкомат...е, криви сметки.

    17:01 11.08.2026