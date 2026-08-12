Азис направи провокативни признания пред феновете си

„Защо направи сделка с дявола и криеш от всички?“ – с този провокативен въпрос се обърна към Азис негов последовател в социалните мрежи. Певецът обаче не подмина питането, нито се опита да отрече твърдението. Вместо това даде загадъчен отговор, който сякаш остави още повече въпросителни, пише marica.bg.

„Никога не съм го крил! Изписано е в очите ми. Ако се загледаш малко по-дълго – вижда се!“, написа Азис.

Изпълнителят не уточни какво точно стои зад думите му за „сделка с дявола“. Отговорът му очевидно е поднесен по мистериозен и провокативен начин, без да дава конкретно обяснение. Именно липсата на яснота обаче прави репликата му още по-любопитна и оставя последователите му сами да тълкуват думите му.

В последно време Азис общува по-активно с феновете си чрез рубриката „Искрено и лично“, в която отговаря на най-различни въпроси, отправени към него в социалните мрежи.

Сред питанията имаше и по-практичен въпрос – дали непознати хора често му пишат с молби за пари. Отговорът на певеца отново беше поднесен с характерното му чувство за хумор.

„Искат ми дрехите, колите, маратонките, очилата, парите, жените, мъжете“, пошегува се изпълнителят.

Последователите му не пропуснаха да зададат и по-философски въпроси. Един от тях попита: „Какъв е смисълът на живота според Азис?“

На това питане звездата даде изключително кратък, но категоричен отговор:

„Да ядеш пица!“

Така Азис за пореден път показа способността си да съчетава мистерията, провокацията и характерното си чувство за хумор. Въпреки множеството въпроси на неговите последователи обаче именно отговорът му за предполагаемата „сделка с дявола“ остана най-интригуващ.

Певецът не даде допълнителни подробности и не обясни какво точно е имал предвид. Вместо това остави темата отворена, а последователите му – сами да решат как да разчетат загадъчните му думи.

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