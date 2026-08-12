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Азис направи провокативни признания пред феновете си

Азис направи провокативни признания пред феновете си

12 Август, 2026 09:42 1 290 14

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  • искрено и лично

В последно време Азис общува по-активно с феновете си чрез рубриката „Искрено и лично“

Азис направи провокативни признания пред феновете си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Защо направи сделка с дявола и криеш от всички?“ – с този провокативен въпрос се обърна към Азис негов последовател в социалните мрежи. Певецът обаче не подмина питането, нито се опита да отрече твърдението. Вместо това даде загадъчен отговор, който сякаш остави още повече въпросителни, пише marica.bg.

„Никога не съм го крил! Изписано е в очите ми. Ако се загледаш малко по-дълго – вижда се!“, написа Азис.

Азис направи провокативни признания пред феновете си

Изпълнителят не уточни какво точно стои зад думите му за „сделка с дявола“. Отговорът му очевидно е поднесен по мистериозен и провокативен начин, без да дава конкретно обяснение. Именно липсата на яснота обаче прави репликата му още по-любопитна и оставя последователите му сами да тълкуват думите му.

В последно време Азис общува по-активно с феновете си чрез рубриката „Искрено и лично“, в която отговаря на най-различни въпроси, отправени към него в социалните мрежи.

Сред питанията имаше и по-практичен въпрос – дали непознати хора често му пишат с молби за пари. Отговорът на певеца отново беше поднесен с характерното му чувство за хумор.

„Искат ми дрехите, колите, маратонките, очилата, парите, жените, мъжете“, пошегува се изпълнителят.

Последователите му не пропуснаха да зададат и по-философски въпроси. Един от тях попита: „Какъв е смисълът на живота според Азис?“

На това питане звездата даде изключително кратък, но категоричен отговор:

„Да ядеш пица!“

Азис направи провокативни признания пред феновете си

Така Азис за пореден път показа способността си да съчетава мистерията, провокацията и характерното си чувство за хумор. Въпреки множеството въпроси на неговите последователи обаче именно отговорът му за предполагаемата „сделка с дявола“ остана най-интригуващ.

Певецът не даде допълнителни подробности и не обясни какво точно е имал предвид. Вместо това остави темата отворена, а последователите му – сами да решат как да разчетат загадъчните му думи.

Вижте още от въпросите, които получи Азис и провокативните му отговори:

Азис направи провокативни признания пред феновете си

Азис направи провокативни признания пред феновете си


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Голям майтап !!!
    Майтап, майтап, но.........баба му беше циганска вещица!!!

    Коментиран от #9

    09:45 12.08.2026

  • 2 цербер

    0 0 Отговор
    Азис направи провокативни признания пред почитателите си.

    09:47 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Офффф

    8 0 Отговор
    Вено, стига си ни тикала тоя мазен з-к. Не ти ли омръзна само простотии да бълваш!

    Коментиран от #11

    09:50 12.08.2026

  • 5 ха ха Хо

    7 0 Отговор
    Тези ,,рубрики,, са стар трик.Пиарите на чалгарите или самите чалгари пишат въпросите /никакви фенове/ и сами си отговарят.

    09:59 12.08.2026

  • 6 Да бе да

    6 0 Отговор
    До къде стигна журналистиката, щом един ром(за да не изтрият поста ми не пиша ц-нин) е в центъра на вниманието?! Впрочем защо не искате да се назовават нещата с истинските им имена - този етнос си има име от мнооого отдавна. Но да ни занимавате с простотиите на тази "личност" вече ми идва в повече. Толкова ли няма по-важни, актуални теми от тази? Да си пише в "искрено и лично" и който чак толкова се интересува от "философските" размисли и страсти на това нещо да си ги гледа. Стига сте ни го натрапвали!

    09:59 12.08.2026

  • 7 Мюмюн

    4 0 Отговор
    ора без работа. този пенсия ще взема ли?

    10:07 12.08.2026

  • 8 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Азисчо президент.Стига с този Индивид бре! 🤮

    10:10 12.08.2026

  • 9 Вальо любовта на живота ми

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Това не е вярно това. За разлика от големата си щерка жената беше тиха и миролюбива. Но е вярно, че първите деца завиждат много, защото са свидетели как се обгрижват следващите и ревнуват. За да си вещица не е задължително да си циганка.

    Коментиран от #13

    10:11 12.08.2026

  • 10 Хейт

    4 1 Отговор
    Отивам да повърна.

    10:19 12.08.2026

  • 11 Няма начин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Офффф":

    Те са роднини горе от Дунава, а родата трябва да се подържа.

    10:19 12.08.2026

  • 12 Очакване

    3 0 Отговор
    Утре се надявам д прочета за ауспуха на Азис.

    10:22 12.08.2026

  • 13 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Вальо любовта на живота ми":

    Благодаря! Също така, не всяка циганка е вещица! Но жените от неговия род са потомствени вещици! Не е само баба му, сега продължава...

    Коментиран от #14

    10:31 12.08.2026

  • 14 Не пич, а гугудка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Горе по Дунава има много такива да.

    10:41 12.08.2026