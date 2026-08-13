Полски МиГ-29 се повреди при кацане в Малборк

Полски изтребител МиГ-29 се е повредил по време на кацане във военната база в Малборк, Поморско, след тренировъчен полет, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Самолетът е бил един от два МиГ-29, които са изпълнявали тренировъчен полет, докато са били в готовност. При кацането спирачките на единия изтребител са блокирали, в резултат на което са били повредени две от гумите му.

Въпреки техническата неизправност самолетът е успял да се приземи нормално. Няма данни за пострадали хора.

Говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили Марек Павляк съобщи, че повреденият МиГ-29 предстои да бъде подложен на проверка на спирачната система, а повредените гуми ще бъдат подменени. Причините и обстоятелствата около инцидента ще бъдат изяснени от Държавната комисия за разследване на авиационни произшествия.

Случаят идва на фона на неясното бъдеще на полските МиГ-29. Според предоставената информация самолетите в момента са изведени от експлоатация в Полша, а въпросът за по-нататъшната им съдба все още не е решен.

Преди дни украинският посланик в Полша Васил Боднар заяви, че евентуалното прехвърляне на самолетите към Украйна е възпрепятствано от необходимостта от финансиране и подновяване на оборудването. По думите му част от необходимото оборудване не винаги е налично в Полша, а доставките зависят и от трети страни.

Боднар посочи също, че разглобяването на самолетите за резервни части е малко вероятно. На този фон българският министър на отбраната Димитър Стоянов е заявил, че България проявява интерес, но не към самите самолети, а към резервни части за тях.