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Полски МиГ-29 се повреди при кацане в Малборк

Полски МиГ-29 се повреди при кацане в Малборк

13 Август, 2026 13:45, обновена 13 Август, 2026 13:42 929 35

  • полша-
  • малборк-
  • изтребител

Самолетът е кацнал нормално въпреки блокирали спирачки; няма данни за пострадали

Полски МиГ-29 се повреди при кацане в Малборк - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полски изтребител МиГ-29 се е повредил по време на кацане във военната база в Малборк, Поморско, след тренировъчен полет, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Самолетът е бил един от два МиГ-29, които са изпълнявали тренировъчен полет, докато са били в готовност. При кацането спирачките на единия изтребител са блокирали, в резултат на което са били повредени две от гумите му.

Въпреки техническата неизправност самолетът е успял да се приземи нормално. Няма данни за пострадали хора.

Говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили Марек Павляк съобщи, че повреденият МиГ-29 предстои да бъде подложен на проверка на спирачната система, а повредените гуми ще бъдат подменени. Причините и обстоятелствата около инцидента ще бъдат изяснени от Държавната комисия за разследване на авиационни произшествия.

Случаят идва на фона на неясното бъдеще на полските МиГ-29. Според предоставената информация самолетите в момента са изведени от експлоатация в Полша, а въпросът за по-нататъшната им съдба все още не е решен.

Преди дни украинският посланик в Полша Васил Боднар заяви, че евентуалното прехвърляне на самолетите към Украйна е възпрепятствано от необходимостта от финансиране и подновяване на оборудването. По думите му част от необходимото оборудване не винаги е налично в Полша, а доставките зависят и от трети страни.

Боднар посочи също, че разглобяването на самолетите за резервни части е малко вероятно. На този фон българският министър на отбраната Димитър Стоянов е заявил, че България проявява интерес, но не към самите самолети, а към резервни части за тях.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    11 3 Отговор
    "Аз знам какво ще публикувате още преди да сте го публикували. Системното преписване без проверка не остава незабелязано. Истината не е опция, а задължение. Ако продължавате да я заобикаляте, рискувате доверието на милионите си читатели. Това е последният учтив сигнал. Изберете мъдро."

    13:46 13.08.2026

  • 2 681

    17 2 Отговор
    На снимката е F-16, не МиГ-29.

    Коментиран от #6, #7, #16, #26

    13:47 13.08.2026

  • 3 УЖ СПРЕНИ А ЛЕТИ

    9 3 Отговор
    ПИЛОТА ТЕСТВАН ЛИ Е ЗА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ.НА 13-И НИЩО НЕ ВЪРВИ !

    13:47 13.08.2026

  • 4 Софиянец

    13 2 Отговор
    Явно тази изключително важна новина трябва да служи като балнс за ежедневното разбиване на фър16 по света 😂😂😂

    13:47 13.08.2026

  • 5 Летец

    18 3 Отговор
    Нашите Ф-16 не се повреждат, защото не летят. Само двама! са изкарали сертификати.
    Затова пък имаме 8000 (осем хиляди!) души шат във ВВС за осем летящи машини.

    Коментиран от #32

    13:48 13.08.2026

  • 6 Хихихи

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "681":

    Тя мисирката е пуснала статията в гугъл транслейт, извадила една снимка от архива и новината е готова 🤭

    13:49 13.08.2026

  • 7 ТО ЗАЩОТО Ф 16 Е НАЙ МОДЕРНИЯ

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "681":

    ИЗТРЕБИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ В СЛЕДВАЩИТЕ 100 ГОДИНИ.И НИЕ ВСИЧКИ СМЕ МНОГО ГОРДИ ОТ ТОВА.

    13:49 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    11 1 Отговор
    А снимката що е на F-16? Малко се пострайте, бе! Поне веднъж.

    Коментиран от #12

    13:50 13.08.2026

  • 10 Москвича

    6 6 Отговор
    на изтребителите !

    13:51 13.08.2026

  • 11 Само да напомня

    8 9 Отговор
    Муньо на Шиши иска да купи точно тези полски бракми!

    Коментиран от #15

    13:52 13.08.2026

  • 12 Защото са

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    като две капки вода!

    13:52 13.08.2026

  • 13 6135

    7 2 Отговор
    "Въпреки техническата неизправност самолетът е успял да се приземи нормално."

    Ми тя тази дадена техническа неизправност се проявява след кацането.

    Гледайте какво преписвате и превеждате!

    13:52 13.08.2026

  • 14 ТИР

    7 1 Отговор
    Пилота е натиснал паркинг спирачката и е повлякъл гумите ,,,

    13:53 13.08.2026

  • 15 Стойко

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "Само да напомня":

    Важното е да не отидат във фашистка хокрайна!

    Коментиран от #24

    13:53 13.08.2026

  • 16 Този на снимката

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "681":

    ли се е счупил?

    Коментиран от #22

    13:55 13.08.2026

  • 17 Руски Миг 29

    3 2 Отговор
    на полската армия,предполагам!

    13:59 13.08.2026

  • 18 виктория

    1 1 Отговор
    ще ви се!!!

    14:01 13.08.2026

  • 19 Култура Миянко

    3 1 Отговор
    Мен това кво ме интересува лично ?

    14:01 13.08.2026

  • 20 УспелияЗапад

    4 4 Отговор
    Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    14:04 13.08.2026

  • 21 Дани Пилота

    6 7 Отговор
    Ма това на снимката е на истина бангията Ф 16 ,не стига ,че скъпа ,ами на всичкото отгоре претенциозна и мизерна .

    14:04 13.08.2026

  • 22 Теслатъ

    5 6 Отговор

    До коментар #16 от "Този на снимката":

    Музейните ни Експонати Фейк-16 не летят, те са предназначени за Изложби!!!!! -))))

    14:05 13.08.2026

  • 23 Малборк

    1 0 Отговор
    до Марлборо ли е?

    14:07 13.08.2026

  • 24 кьорчо

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Стойко":

    ше фъркаш ли на пчелина

    14:10 13.08.2026

  • 25 р.р.

    5 3 Отговор
    важното да вземем сааветските брички

    14:11 13.08.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "681":

    Абе кво ти разбира мисирка от военен оркестър❗ Важно , че е самолет не танк😉😀

    14:13 13.08.2026

  • 27 Теслатъ

    3 1 Отговор
    Обрязан, не 3, а 333 минусчетъ да цъкнеш, не можеш да промениш реалноста, набий си го у в обрязания мозък!

    14:18 13.08.2026

  • 28 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    да си купим Грипен тия да ги подарят на уркаинците

    14:34 13.08.2026

  • 29 НИЩО МУ НЯМА

    1 3 Отговор
    ТИ ПЪК
    ТУК ВСИЧКИ КУПЕЙЙИ
    КАРАТ СЪВЕТСКИ АВТОМОБИЛИ
    С ПО ТРИ ГУМИ
    ВИЕ ЗА ЕДНИ СПИРАЧКИ...😀
    АПРП.КАК СПИРА МПС КУПЕЙКА...
    КАК КАРА ПО ОКОЛОВРЪСТ ПО
    ИНЕРЦИЯ И САМО СПИРА...👍

    14:40 13.08.2026

  • 30 Няма грижа

    0 1 Отговор
    Давайте ги на Радев той ще ги опрай

    15:04 13.08.2026

  • 31 Рамбо

    1 2 Отговор
    А чорапа Боташ иска да ги купува с пари от народа.

    15:14 13.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И кво ?

    1 0 Отговор
    Ремонтиран от полски гаражни майстори без руски лиценз , с полски ремонт на двигателя ?Нали не греша ? Миналата година и при нас падна един такъв . Не можа да навакса височина , след поразяване на мишена .

    15:37 13.08.2026

  • 34 хахахаха

    1 0 Отговор
    Хубавото на нашите "нови" Ф16 незнам си кой квартал е, че няма как да се повредят при кацане, това е просто невъзможно, та те няма как да излетят за да кацнат хахахахахаха.

    15:40 13.08.2026

  • 35 Оги

    0 0 Отговор
    Тия 50 и кусур годишни бангии как още летят не ми е ясно.

    15:49 13.08.2026

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