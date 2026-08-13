Полски МиГ-29 се повреди при кацане в Малборк

Полски изтребител МиГ-29 се е повредил по време на кацане във военната база в Малборк, Поморско, след тренировъчен полет, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.
Самолетът е бил един от два МиГ-29, които са изпълнявали тренировъчен полет, докато са били в готовност. При кацането спирачките на единия изтребител са блокирали, в резултат на което са били повредени две от гумите му.
Въпреки техническата неизправност самолетът е успял да се приземи нормално. Няма данни за пострадали хора.
Говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили Марек Павляк съобщи, че повреденият МиГ-29 предстои да бъде подложен на проверка на спирачната система, а повредените гуми ще бъдат подменени. Причините и обстоятелствата около инцидента ще бъдат изяснени от Държавната комисия за разследване на авиационни произшествия.
Случаят идва на фона на неясното бъдеще на полските МиГ-29. Според предоставената информация самолетите в момента са изведени от експлоатация в Полша, а въпросът за по-нататъшната им съдба все още не е решен.
Преди дни украинският посланик в Полша Васил Боднар заяви, че евентуалното прехвърляне на самолетите към Украйна е възпрепятствано от необходимостта от финансиране и подновяване на оборудването. По думите му част от необходимото оборудване не винаги е налично в Полша, а доставките зависят и от трети страни.
Боднар посочи също, че разглобяването на самолетите за резервни части е малко вероятно. На този фон българският министър на отбраната Димитър Стоянов е заявил, че България проявява интерес, но не към самите самолети, а към резервни части за тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
13:46 13.08.2026
2 681
Коментиран от #6, #7, #16, #26
13:47 13.08.2026
3 УЖ СПРЕНИ А ЛЕТИ
13:47 13.08.2026
4 Софиянец
13:47 13.08.2026
5 Летец
Затова пък имаме 8000 (осем хиляди!) души шат във ВВС за осем летящи машини.
Коментиран от #32
13:48 13.08.2026
6 Хихихи
До коментар #2 от "681":Тя мисирката е пуснала статията в гугъл транслейт, извадила една снимка от архива и новината е готова 🤭
13:49 13.08.2026
7 ТО ЗАЩОТО Ф 16 Е НАЙ МОДЕРНИЯ
До коментар #2 от "681":ИЗТРЕБИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ В СЛЕДВАЩИТЕ 100 ГОДИНИ.И НИЕ ВСИЧКИ СМЕ МНОГО ГОРДИ ОТ ТОВА.
13:49 13.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой
Коментиран от #12
13:50 13.08.2026
10 Москвича
13:51 13.08.2026
11 Само да напомня
Коментиран от #15
13:52 13.08.2026
12 Защото са
До коментар #9 от "Някой":като две капки вода!
13:52 13.08.2026
13 6135
Ми тя тази дадена техническа неизправност се проявява след кацането.
Гледайте какво преписвате и превеждате!
13:52 13.08.2026
14 ТИР
13:53 13.08.2026
15 Стойко
До коментар #11 от "Само да напомня":Важното е да не отидат във фашистка хокрайна!
Коментиран от #24
13:53 13.08.2026
16 Този на снимката
До коментар #2 от "681":ли се е счупил?
Коментиран от #22
13:55 13.08.2026
17 Руски Миг 29
13:59 13.08.2026
18 виктория
14:01 13.08.2026
19 Култура Миянко
14:01 13.08.2026
20 УспелияЗапад
14:04 13.08.2026
21 Дани Пилота
14:04 13.08.2026
22 Теслатъ
До коментар #16 от "Този на снимката":Музейните ни Експонати Фейк-16 не летят, те са предназначени за Изложби!!!!! -))))
14:05 13.08.2026
23 Малборк
14:07 13.08.2026
24 кьорчо
До коментар #15 от "Стойко":ше фъркаш ли на пчелина
14:10 13.08.2026
25 р.р.
14:11 13.08.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "681":Абе кво ти разбира мисирка от военен оркестър❗ Важно , че е самолет не танк😉😀
14:13 13.08.2026
27 Теслатъ
14:18 13.08.2026
28 Ний ша Ва упрайм
14:34 13.08.2026
29 НИЩО МУ НЯМА
ТУК ВСИЧКИ КУПЕЙЙИ
КАРАТ СЪВЕТСКИ АВТОМОБИЛИ
С ПО ТРИ ГУМИ
ВИЕ ЗА ЕДНИ СПИРАЧКИ...😀
АПРП.КАК СПИРА МПС КУПЕЙКА...
КАК КАРА ПО ОКОЛОВРЪСТ ПО
ИНЕРЦИЯ И САМО СПИРА...👍
14:40 13.08.2026
30 Няма грижа
15:04 13.08.2026
31 Рамбо
15:14 13.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 И кво ?
15:37 13.08.2026
34 хахахаха
15:40 13.08.2026
35 Оги
15:49 13.08.2026