Бившата съпруга на Абрамович блесна в мини рокля на парти в Гърция (СНИМКА)

Бившата съпруга на руския милиардер Роман Абрамович – Дария (Даша) Жукова, привлече вниманието с елегантна лятна визия по време на частно парти край морето в Гърция. 45-годишната предприемачка и колекционер на изкуство се появи в къса черна рокля с принт, а снимки от събитието бяха разпространени в социалните мрежи.

Парти край морето

Поводът за събирането е бил рожденият ден на Евгения Ниархос – сестра на настоящия съпруг на Жукова, гръцкият наследник на корабна империя Ставрос Ниархос III. Тържеството е организирано на гръцкото крайбрежие и е било в сравнително тесен приятелски и семеен кръг.

За вечерта Даша Жукова е избрала черна мини рокля с принт, която е комбинирала със семпла прическа с меки вълни и дискретен грим. Кадри от партито показват бизнесдамата в компанията на останалите гости на морското тържество.

Снимка: Интернет

Евгения Ниархос е част от известната гръцка фамилия Ниархос и развива собствена кариера в модата и бижутерийния дизайн. Тя е сестра на Ставрос Ниархос III, за когото Даша Жукова е омъжена от 2019 г.

От Абрамович до фамилията Ниархос

Даша Жукова е сред разпознаваемите фигури в международните среди на съвременното изкуство. Тя е съосновател на московския музей за съвременно изкуство „Гараж“ и основател на списание Garage.

Жукова беше омъжена за Роман Абрамович, като двамата имат две деца. През август 2017 г. те обявиха раздялата си след около десет години заедно.

По-късно тя започна връзка със Ставрос Ниархос III. Двамата сключиха граждански брак в Париж през октомври 2019 г., а през януари 2020 г. организираха пищно сватбено тържество в швейцарския курорт Санкт Мориц.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос имат три общи деца, като най-малкото им дете се роди през ноември 2024 г. Заедно с двете деца на Жукова от брака ѝ с Абрамович тя е майка на пет деца.

Отново в светските хроники

През последните месеци Жукова продължава да присъства на престижни културни и модни събития. През май 2026 г. тя беше сред гостите на Met Gala в Ню Йорк, а през юли присъства и на модни прояви в Париж.

Лятното парти в Гърция отново привлече вниманието към стила на 45-годишната бизнесдама, която години след раздялата си с Роман Абрамович остава част от международния светски и арт елит.