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Бившата съпруга на Абрамович блесна в мини рокля на парти в Гърция (СНИМКА)

Бившата съпруга на Абрамович блесна в мини рокля на парти в Гърция (СНИМКА)

13 Август, 2026 10:41 2 230 10

  • бивша съпруга-
  • абрамович-
  • даша жукова-
  • ниархос

Поводът за събирането е бил рожденият ден на Евгения Ниархос – сестра на настоящия съпруг на Жукова

Бившата съпруга на Абрамович блесна в мини рокля на парти в Гърция (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата съпруга на руския милиардер Роман Абрамович – Дария (Даша) Жукова, привлече вниманието с елегантна лятна визия по време на частно парти край морето в Гърция. 45-годишната предприемачка и колекционер на изкуство се появи в къса черна рокля с принт, а снимки от събитието бяха разпространени в социалните мрежи.

Парти край морето

Поводът за събирането е бил рожденият ден на Евгения Ниархос – сестра на настоящия съпруг на Жукова, гръцкият наследник на корабна империя Ставрос Ниархос III. Тържеството е организирано на гръцкото крайбрежие и е било в сравнително тесен приятелски и семеен кръг.

За вечерта Даша Жукова е избрала черна мини рокля с принт, която е комбинирала със семпла прическа с меки вълни и дискретен грим. Кадри от партито показват бизнесдамата в компанията на останалите гости на морското тържество.

Бившата съпруга на Абрамович блесна в мини рокля на парти в Гърция (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Евгения Ниархос е част от известната гръцка фамилия Ниархос и развива собствена кариера в модата и бижутерийния дизайн. Тя е сестра на Ставрос Ниархос III, за когото Даша Жукова е омъжена от 2019 г.

От Абрамович до фамилията Ниархос

Даша Жукова е сред разпознаваемите фигури в международните среди на съвременното изкуство. Тя е съосновател на московския музей за съвременно изкуство „Гараж“ и основател на списание Garage.

Жукова беше омъжена за Роман Абрамович, като двамата имат две деца. През август 2017 г. те обявиха раздялата си след около десет години заедно.

По-късно тя започна връзка със Ставрос Ниархос III. Двамата сключиха граждански брак в Париж през октомври 2019 г., а през януари 2020 г. организираха пищно сватбено тържество в швейцарския курорт Санкт Мориц.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос имат три общи деца, като най-малкото им дете се роди през ноември 2024 г. Заедно с двете деца на Жукова от брака ѝ с Абрамович тя е майка на пет деца.

Отново в светските хроники

През последните месеци Жукова продължава да присъства на престижни културни и модни събития. През май 2026 г. тя беше сред гостите на Met Gala в Ню Йорк, а през юли присъства и на модни прояви в Париж.

Лятното парти в Гърция отново привлече вниманието към стила на 45-годишната бизнесдама, която години след раздялата си с Роман Абрамович остава част от международния светски и арт елит.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 амче венке

    7 3 Отговор
    блесни и ти в мини рокля на писарско парти в фирмичката ви

    10:45 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 факт

    6 1 Отговор
    абрамическите религии водят до пълен разврат

    11:04 13.08.2026

  • 5 Хаха

    0 0 Отговор
    Вено, я по добре виж! С панталонки е! Пак не си надникнала под рокличката а само драскаш!

    11:22 13.08.2026

  • 6 дедо мадаранко

    3 0 Отговор
    ей такваз снаа сакам кат таз мома за сино да ни готви и чисти у дома
    да дои козите
    па и нас

    11:37 13.08.2026

  • 7 Хубаво вижте

    1 5 Отговор
    Невероятния руски ген - пет деца е родила тая и как изглежда!!! И я сравнете с англо-саксонските дропли!

    12:15 13.08.2026

  • 8 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Богатите мъже си купуват красиви жени. Красивите жени си ловят богати мъже. А за децата браво!

    12:20 13.08.2026

  • 9 За разлика от уродливия Абрамович

    0 0 Отговор
    Ниархос е красив като кинозвезда.

    12:28 13.08.2026

  • 10 Биби

    0 0 Отговор
    Од савецките стерви по знатни нема! А татароменгяните са най извесни с неможенето да фиркат! Люскат на екс сто грама и са нокдаун одоле масата,на коя викат стол! Туй шо азиатския ген не садържа един чернодробен ензим кой одговара за преработката на алкохолът!

    12:39 13.08.2026