Майката на Перес Хилтън поема грижите за трите му деца след психичната му криза

Майката на американския блогър Перес Хилтън е поискала временно попечителство над трите му деца, след като той беше хоспитализиран заради тежка психична криза. Документите са внесени в съда в Маями само дни след тревожен инцидент, излъчен на живо в TikTok.

Майката на Перес Хилтън – Тересита Лавандера, е подала молба за временно попечителство над трите деца на популярния американски блогър и телевизионна личност. Това показват съдебни документи от окръг Маями-Дейд, цитирани от NBC6 и Los Angeles Times.

48-годишният Хилтън, чието истинско име е Марио Армандо Лавандера-младши, беше приет в болница след тежка психична криза в дома си в Южна Флорида на 4 август.

Тревожен livestream предизвикал множество сигнали

До намесата на полицията се стигнало след излъчване на живо в TikTok, по време на което Перес Хилтън изглеждал окървавен и наранявал себе си. Според NBC News и местните власти зрители започнали да подават сигнали до спешните служби, след като видели случващото се.

Служители на реда пристигнали в дома му около 21 часа и той бил транспортиран до болница.

Семейството му впоследствие съобщи, че Хилтън е загубил значително количество кръв и се нуждае от операция. Състоянието му беше определено като сериозно, но стабилно, като близките му предупредиха, че възстановяването вероятно ще бъде продължително.

Децата били в къщата малко преди инцидента

Особено притеснение предизвика информацията, че трите деца на блогъра, както и неговата сестра и племенница, са били в дома малко преди кризата да ескалира.

По думите на семейството, когато станало ясно колко сериозна е ситуацията, близките незабавно извели децата, за да ги предпазят от допълнителна травма.

Перес Хилтън е самотен баща на три деца, родени чрез сурогатно майчинство – сина му Марио и дъщерите Миа и Майте.

Снимка: БГНЕС

Майка му поиска временно попечителство

Тересита Лавандера е внесла документите за временно попечителство на 7 август – три дни след инцидента.

Според Los Angeles Times Перес Хилтън доброволно се е съгласил майка му временно да поеме грижите за децата. Семейството е поискало и документите по делото да бъдат запечатани, за да се ограничи публичността около непълнолетните.

Адвокатът на Тересита Лавандера – Натали Ф. Гера-Валдес, заяви, че основната цел на семейството е безопасността на децата и връщането им към възможно най-нормално ежедневие.

„Основната ми грижа и цел, както и тази на семейството, е да защитим децата и да се уверим, че са в безопасност“, заяви адвокатът пред NBC6.

Семейството се концентрира върху възстановяването

Близките на Перес Хилтън призоваха медиите и обществеността да уважават личното пространство на семейството, особено на трите деца.

По-рано те съобщиха, че блогърът вече е успял да комуникира с тях, което им дава надежда за възстановяването му.

Перес Хилтън стана известен през първото десетилетие на XXI век с един от най-популярните американски сайтове за светски новини и клюки. През годините той се превърна в разпознаваема телевизионна и интернет фигура и участва в множество риалити предавания.

Сега обаче семейството му подчертава, че приоритетът е единствено неговото лечение и сигурността на трите му деца.