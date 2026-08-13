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Майката на Перес Хилтън поема грижите за трите му деца след психичната му криза

Майката на Перес Хилтън поема грижите за трите му деца след психичната му криза

13 Август, 2026 11:41 722 4

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  • тересита лавандера

Състоянието му беше определено като сериозно, но стабилно, като близките му предупредиха, че възстановяването вероятно ще бъде продължително

Майката на Перес Хилтън поема грижите за трите му деца след психичната му криза - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Майката на американския блогър Перес Хилтън е поискала временно попечителство над трите му деца, след като той беше хоспитализиран заради тежка психична криза. Документите са внесени в съда в Маями само дни след тревожен инцидент, излъчен на живо в TikTok.

Майката на Перес Хилтън – Тересита Лавандера, е подала молба за временно попечителство над трите деца на популярния американски блогър и телевизионна личност. Това показват съдебни документи от окръг Маями-Дейд, цитирани от NBC6 и Los Angeles Times.

48-годишният Хилтън, чието истинско име е Марио Армандо Лавандера-младши, беше приет в болница след тежка психична криза в дома си в Южна Флорида на 4 август.

Тревожен livestream предизвикал множество сигнали

До намесата на полицията се стигнало след излъчване на живо в TikTok, по време на което Перес Хилтън изглеждал окървавен и наранявал себе си. Според NBC News и местните власти зрители започнали да подават сигнали до спешните служби, след като видели случващото се.

Служители на реда пристигнали в дома му около 21 часа и той бил транспортиран до болница.

Семейството му впоследствие съобщи, че Хилтън е загубил значително количество кръв и се нуждае от операция. Състоянието му беше определено като сериозно, но стабилно, като близките му предупредиха, че възстановяването вероятно ще бъде продължително.

Децата били в къщата малко преди инцидента

Особено притеснение предизвика информацията, че трите деца на блогъра, както и неговата сестра и племенница, са били в дома малко преди кризата да ескалира.

По думите на семейството, когато станало ясно колко сериозна е ситуацията, близките незабавно извели децата, за да ги предпазят от допълнителна травма.

Перес Хилтън е самотен баща на три деца, родени чрез сурогатно майчинство – сина му Марио и дъщерите Миа и Майте.

Майката на Перес Хилтън поема грижите за трите му деца след психичната му криза
Снимка: БГНЕС

Майка му поиска временно попечителство

Тересита Лавандера е внесла документите за временно попечителство на 7 август – три дни след инцидента.

Според Los Angeles Times Перес Хилтън доброволно се е съгласил майка му временно да поеме грижите за децата. Семейството е поискало и документите по делото да бъдат запечатани, за да се ограничи публичността около непълнолетните.

Адвокатът на Тересита Лавандера – Натали Ф. Гера-Валдес, заяви, че основната цел на семейството е безопасността на децата и връщането им към възможно най-нормално ежедневие.

„Основната ми грижа и цел, както и тази на семейството, е да защитим децата и да се уверим, че са в безопасност“, заяви адвокатът пред NBC6.

Семейството се концентрира върху възстановяването

Близките на Перес Хилтън призоваха медиите и обществеността да уважават личното пространство на семейството, особено на трите деца.

По-рано те съобщиха, че блогърът вече е успял да комуникира с тях, което им дава надежда за възстановяването му.

Перес Хилтън стана известен през първото десетилетие на XXI век с един от най-популярните американски сайтове за светски новини и клюки. През годините той се превърна в разпознаваема телевизионна и интернет фигура и участва в множество риалити предавания.

Сега обаче семейството му подчертава, че приоритетът е единствено неговото лечение и сигурността на трите му деца.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Може ли нормален

    5 2 Отговор
    Човек да използва сурогатни майки, за да се сдобие сам с три! деца?!? Че, той си е бил побъркан от самото начало! Но, как да наречем държавните институции, които узакониха и насърчават подобни безумия???

    Коментиран от #3

    11:48 13.08.2026

  • 3 Бобо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Може ли нормален":

    Пеперас бе, как за е нормален.

    12:02 13.08.2026

  • 4 Прочетох първо Парис Хилтън

    1 1 Отговор
    Викам си, защо “му”, гледам, прилича на мъж.

    12:14 13.08.2026