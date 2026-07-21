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Българи на световната поп, рок и джаз сцена: Кои пробиха на Запад

Българи на световната поп, рок и джаз сцена: Кои пробиха на Запад

21 Юли, 2026 17:43 590 8

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Нашенски музиканти, инструменталисти и вокалисти, записваха златни страници в историята на поп, рок и джаз музиката зад граница

Българи на световната поп, рок и джаз сцена: Кои пробиха на Запад - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българският талант няма граници, а историята на световната поп, рок и джаз сцена пази ярки доказателства за това. През годините редица български музиканти постигнаха забележителен успех в чужбина, ставайки част от легендарни групи или ситуирайки се като предпочитани партньори на най-големите световни звезди. Прегледът на техните постижения показва трайна следа в глобалната култура.

Джаз пионерите и легендарните колаборации

Един от най-великите примери е джаз пианистът и композитор Милчо Левиев, чието име остава завинаги в историята на световния джаз. След емиграцията си в САЩ, той става диригент на Big Band на Don Ellis и работи с величия като Billy Cobham и Art Pepper. Постиженията му са подробно документирани в биографичните хроники на Българското национално радио. В едно от последните си архивни интервюта Левиев споделя: "На Запад никой не те пита откъде си, а какво можеш да изсвириш още в първата секунда на сцената."

Българи на световната поп, рок и джаз сцена: Кои пробиха на Запад
Снимка: БГНЕС

В поп и джаз средите блести и името на Николо Коцев – мултиинструменталист и композитор, създател на мащабния рок-оперна проект "Nostradamus". В него участие вземат легендарни вокалисти като Глен Хюз (Deep Purple) и Джо Лин Търнър. Информация за дискографията и международните му проекти може да бъде намерена в специализираната платформа Български рок архиви (bg-rock-archives.com). Коцев често подчертава в интервюта: "Работата с великани като Хюз изисква абсолютен професионализъм. Те усещат балканската страст в композициите и това ги привлича."

Българи на световната поп, рок и джаз сцена: Кои пробиха на Запад
Снимка: БГНЕС

Рок и метъл машините в чужди банди

В по-тежките жанрове българите също имат силно присъствие:

  • Николай Атанасов: Китаристът, който стартира кариерата си у нас, по-късно се присъединява към легендарната американска спийд метъл банда Agent Steel, както и към немската траш машина Rezet. Споделяйки опита си зад граница, той отбелязва: "Да свириш пред хилядна публика в Европа и САЩ е сбъдната мечта, но изисква денонощен труд."
  • Елица Стоянова: Талантливата цигуларка редовно си сътрудничи с чужди симфонични поп и рок състави при записването на студийни албуми в Западна Европа.
  • Марио Григоров: Композитор и пианист с международно признание, чиято филмова музика и джаз импровизации печелят адмирации зад океана, отбелязано в каталозите на световната музикална статистика (soundcharts.com).

Статистика: Най-продаваните албуми и проекти с българско участие

Българското международно присъствие има и измерими търговски успехи на глобалния пазар:

Изпълнител / Проект Албум / Колаборация Статут и дистрибуция Милчо Левиев (с Art Pepper) Blues for the Fisherman (1980) Култов джаз албум, издаден от Mole Jazz (Великобритания) с хилядни тиражи в Европа. Николо Коцев Nikolo Kotsev's Nostradamus (2001) Световно разпространение от германския гигант SPV и Frontiers Music, преиздаван многократно, включително в Япония. Николай Атанасов (с Rezet / Day 40) Phenomenon (2026) / Rezet (2024) Издания, разпространявани глобално чрез специализирани метъл лейбъли с пазарно присъствие в Западна Европа.

Българското присъствие се допълва и от беквокалисти и сесийни музиканти, които участват в турнетата на поп икони, доказвайки високото ниво на родната музикална школа на глобално равнище.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами,

    6 0 Отговор
    Това са истински музиканти и свирят качествена музика,същото е и с оперните ни певци.Това се цени в цял свят,не кръчмарските чалгарски певачи.

    17:59 21.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гуньо Простиа

    1 2 Отговор
    Забравихте да пишете за Графа

    Коментиран от #5

    18:12 21.07.2026

  • 5 Атина Паднала

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гуньо Простиа":

    ХАХАХА,графата е кръгла 0,ако отиде на запад без мама и тате си е умрял от глад.

    18:17 21.07.2026

  • 6 авантгард

    1 1 Отговор
    Азис проби в Турция.
    А май и в щатите върша.
    Като казах щатите, да не забравяме и Мишо Шамара.
    Та такива ми ти работи...... с изкуството.

    Коментиран от #8

    18:19 21.07.2026

  • 7 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Тук е пропуснат певецът и арт икона Иво Димчев, име в световните арт среди, с неговата алтернативна ориентация, провокативно общуване с публиката и със световните му хитове като “Чункай ме” и др.

    18:33 21.07.2026

  • 8 Наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "авантгард":

    Азис, както и много други звезди от попфолка имат огромен успех в Америка. Разбира се, сред българите там, не и сред местните. Което информацията в медиите любезно пропуска. Най-често се изявяват в ресторанти, държани от наши сънародници.

    18:40 21.07.2026