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Костадинов критикува Радев, че вече официално правителството дава АМ “Черно море” на Турция

Костадинов критикува Радев, че вече официално правителството дава АМ “Черно море” на Турция

14 Август, 2026 16:44 1 304

  • костадин костадинов-
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  • турски вилает-
  • румен радев-
  • национално предателство

“Възраждане” за пореден път научава от новините за действията на правителството

Костадинов критикува Радев, че вече официално правителството дава АМ “Черно море” на Турция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изявление на турския министър на транспорта, което е публикувано в БТА, в което той съобщава, че в строежа на АМ “Черно море” ще участват и български фирми и специалисти, стана повод за критики към управляващите от страна на опозиционната партия “Възраждане”.

Председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, в публикация в социалната мрежа критикува остро министър-председателя.

“След като заради него плащаме по 1.1 млн лв на ден на Турция (договорът с "Боташ"), отново той даде 33% от потенциалното газово находище "Хан Тервел" в Черно море на Турция, а сега подарява и магистрала "Черно море" на Турция.

Впрочем, за последното Радев каза, че е лъжа и че нямало да се дава на Турция. И разбира се, отново излъга”, категоричен е Костадинов.

Позовавайки се на статия, публикувана в Българска телеграфна агенция, Костадинов съобщава, че “Възраждане” за пореден път научава от новините за действията на правителството.

“Забележете, че ние научаваме новината не от нашето правителство, а от турския министър на транспорта. Все едно сме турски вилает, а не уж независима държава. Турският министър великодушно ни казва, че в строежа ще участват и български фирми.

Разбирай - ще подхвърлят някой грош и на раята.

Турският министър казва, че техните специалисти вече са проучили терена на бъдещата магистрала. Забележете - още преди да е подписано каквото и да е съглашение!

Ще се повторя, но все едно сме турски вилает, а не уж независима държава. Накрая турският министър директно казва, че Турция ще експлоатира магистралата след изграждането ѝ.

Съвсем логично е да си зададем следния въпрос - какво още лъжецът и предателят Радев е решил да подари на Турция? Цяла България или само част от нея?”, коментира решението на българското правителството, за което разбира от турския министър на транспорта, Костадин Костадинов и добавя, че или българските граждани ще премахнат правителството на Радев или то ще унищожи България.

Костадинов коментира и предстоящите президентски избори, като ги описва като избори на “живот и смърт за оцеляването на българската държава" и призовава българските граждани да не се доверяват на настоящите управляващи.


България
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