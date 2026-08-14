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Катастрофа с жертва и трима тежко ранени затвори пътя Русе - Разград

Катастрофа с жертва и трима тежко ранени затвори пътя Русе - Разград

14 Август, 2026 17:41 1 495 20

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  • катастрофа-
  • русе-
  • разград

Леката кола, в което са пътували мъж и жена, се е движила в посока Русе. По неизяснени засега обстоятелства е навлязла в насрещното и се е блъснала челно в буса, в който също е имало мъж и жена

Катастрофа с жертва и трима тежко ранени затвори пътя Русе - Разград - 1
Снимка: Емил Димитров
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа стана този следобед на пътя Русе - Разград малко преди Писанския мост. Челно са се ударили кола с търговищка регистрация и бус с русенска регистрация.

Леката кола, в което са пътували мъж и жена, се е движила в посока Русе. По неизяснени засега обстоятелства е навлязла в насрещното и се е блъснала челно в буса, в който също е имало мъж и жена, пише БТВ.

На място са изпратени полиция и три линейки на Спешна помощ, които са откарали четиримата в болница в тежко състояние с политравми.

Единият от ранените - 69-годишен мъж, е починал. 61-годишен мъж и 57-годишна жена са в интензивно хирургично отделение, изследвания в момента се правят и на 55-годишна жена.

Още един автомобил е пострадал в катастрофата. Хората, които са се движили непосредствено зад буса в посока Разград, разказаха, че след сблъсъка автомобилите са отскочили един от друг.

Колата им е успяла да премине между тях, като се е разминала само със счупен фар.

На мястото на катастрофата има множество разпилени части и разлети течности от колите. Извършват се действия от дознателите.

Пътят остава затворен, като леките автомобили минават през Писанец, а товарните изчакват на място.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    14 0 Отговор
    Обичайните неща всеки ден , нищо изненадващо свикнахме и с това .!

    Коментиран от #14

    17:45 14.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГОВЕДА

    12 1 Отговор
    Избихте се БЕЕЕ

    17:57 14.08.2026

  • 6 хаха

    10 0 Отговор
    Хайде сега да видим на ориенталските добичета кой пак ще им е виновен...
    Те "милите" никога и за нищо не са отговорни.

    18:02 14.08.2026

  • 7 Явно не е пущил фара денем🤣🤣🤣

    16 4 Отговор
    Нали фаровете денем спасявали животи🤣🤣🤣🤣може пък да немал вода в казанчето да пръска🤣🤣🤣или пък пожарогаситела бил изтекъл🤣🤣🤣🤣добре де що има умрел като има аптечка🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    18:04 14.08.2026

  • 8 Тити

    7 0 Отговор
    Касапницата продължава.

    18:04 14.08.2026

  • 9 ЯКИМ У

    4 7 Отговор
    ТЕЗ СА ВЗЕЛИ СУМПС
    НА ПЪРВИ МАЙ НА БУЗЛДЖА..1987г.

    18:04 14.08.2026

  • 10 Горещо Време !

    9 0 Отговор
    Гореща Страст !

    Горещо Привличане !

    Щом Мозъка ти е Станал На Компот !

    Това Означава !

    Че Трябва Да Спреш !

    Коментиран от #11

    18:08 14.08.2026

  • 11 Ох ! Ха а а а а !

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Горещо Време !":

    Как Ми Харесва !

    Къде Да Видиш ?

    Такова Шоу !

    18:10 14.08.2026

  • 12 Глупости !

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Явно не е пущил фара денем🤣🤣🤣":

    Изобщо !

    Не можеш Да прецениш !

    С каква Скорост Се Движи !

    Насрещния Автомобил !

    18:12 14.08.2026

  • 13 ДЖУРКАТНСИ ТЕЛЕФОНИТЕ

    5 0 Отговор
    100%

    18:22 14.08.2026

  • 14 Така е , нормално

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Като няма пострадало куче ..

    18:35 14.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Мароууууу, лекА колА е от женски род ❗
    в коЯто на Мароууууу❗

    18:42 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тези с автомобилите

    1 1 Отговор
    са пълни донори. По пет шест човека се трепят заедно. Трябва още да им се вдигне Гражданската отговорност.

    18:49 14.08.2026

  • 19 Иванов

    7 0 Отговор
    Ей тази идиотщина не мога да я разбера. Кое е смешното и радостното в тази статия, че се подигравате, налепили сте някакви смеещи се емотикони, сякаш руската армия е минала Дунава. Умрял е българин на 69 години, вероятно набор на подиграващия се, а други двама българи са в интензивното. Някакво съчувствие нещо или тези емоции не са ви познати? Кое му е смешното, бе? Че се е случило на друг и ти не си от пострадалите ли? Мислиш си, че на теб не може да се случи и че си късметлия? Както казва един мой настолен приятел, „това, което идва с късмета, може да си иде със същия куриер, при това доста бързо и неочаквано.”
    Бог да прости починалият мъж, а на хората в интензивното пожелавам оздравяване и възстановяване....

    19:06 14.08.2026

  • 20 0407

    0 0 Отговор
    сигурен съм,че обучени горила и орангутан ще управляват по добре автомобил от "некоиБГТА.....

    19:22 14.08.2026

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