Катастрофа с жертва и трима тежко ранени затвори пътя Русе - Разград

Тежка катастрофа стана този следобед на пътя Русе - Разград малко преди Писанския мост. Челно са се ударили кола с търговищка регистрация и бус с русенска регистрация.
Леката кола, в което са пътували мъж и жена, се е движила в посока Русе. По неизяснени засега обстоятелства е навлязла в насрещното и се е блъснала челно в буса, в който също е имало мъж и жена, пише БТВ.
На място са изпратени полиция и три линейки на Спешна помощ, които са откарали четиримата в болница в тежко състояние с политравми.
Единият от ранените - 69-годишен мъж, е починал. 61-годишен мъж и 57-годишна жена са в интензивно хирургично отделение, изследвания в момента се правят и на 55-годишна жена.
Още един автомобил е пострадал в катастрофата. Хората, които са се движили непосредствено зад буса в посока Разград, разказаха, че след сблъсъка автомобилите са отскочили един от друг.
Колата им е успяла да премине между тях, като се е разминала само със счупен фар.
На мястото на катастрофата има множество разпилени части и разлети течности от колите. Извършват се действия от дознателите.
Пътят остава затворен, като леките автомобили минават през Писанец, а товарните изчакват на място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кина
Коментиран от #14
17:45 14.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ГОВЕДА
17:57 14.08.2026
6 хаха
Те "милите" никога и за нищо не са отговорни.
18:02 14.08.2026
7 Явно не е пущил фара денем🤣🤣🤣
Коментиран от #12
18:04 14.08.2026
8 Тити
18:04 14.08.2026
9 ЯКИМ У
НА ПЪРВИ МАЙ НА БУЗЛДЖА..1987г.
18:04 14.08.2026
10 Горещо Време !
Горещо Привличане !
Щом Мозъка ти е Станал На Компот !
Това Означава !
Че Трябва Да Спреш !
Коментиран от #11
18:08 14.08.2026
11 Ох ! Ха а а а а !
До коментар #10 от "Горещо Време !":Как Ми Харесва !
Къде Да Видиш ?
Такова Шоу !
18:10 14.08.2026
12 Глупости !
До коментар #7 от "Явно не е пущил фара денем🤣🤣🤣":Изобщо !
Не можеш Да прецениш !
С каква Скорост Се Движи !
Насрещния Автомобил !
18:12 14.08.2026
13 ДЖУРКАТНСИ ТЕЛЕФОНИТЕ
18:22 14.08.2026
14 Така е , нормално
До коментар #2 от "Кина":Като няма пострадало куче ..
18:35 14.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
в коЯто на Мароууууу❗
18:42 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тези с автомобилите
18:49 14.08.2026
19 Иванов
Бог да прости починалият мъж, а на хората в интензивното пожелавам оздравяване и възстановяване....
19:06 14.08.2026
20 0407
19:22 14.08.2026