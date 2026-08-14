Катастрофа с жертва и трима тежко ранени затвори пътя Русе - Разград

Тежка катастрофа стана този следобед на пътя Русе - Разград малко преди Писанския мост. Челно са се ударили кола с търговищка регистрация и бус с русенска регистрация.

Леката кола, в което са пътували мъж и жена, се е движила в посока Русе. По неизяснени засега обстоятелства е навлязла в насрещното и се е блъснала челно в буса, в който също е имало мъж и жена, пише БТВ.

На място са изпратени полиция и три линейки на Спешна помощ, които са откарали четиримата в болница в тежко състояние с политравми.

Единият от ранените - 69-годишен мъж, е починал. 61-годишен мъж и 57-годишна жена са в интензивно хирургично отделение, изследвания в момента се правят и на 55-годишна жена.

Още един автомобил е пострадал в катастрофата. Хората, които са се движили непосредствено зад буса в посока Разград, разказаха, че след сблъсъка автомобилите са отскочили един от друг.

Колата им е успяла да премине между тях, като се е разминала само със счупен фар.

На мястото на катастрофата има множество разпилени части и разлети течности от колите. Извършват се действия от дознателите.

Пътят остава затворен, като леките автомобили минават през Писанец, а товарните изчакват на място.