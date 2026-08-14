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Феновете на ЦСКА избраха Сенси за №1 срещу Макаби

Феновете на ЦСКА избраха Сенси за №1 срещу Макаби

14 Август, 2026 17:30 398 1

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Италианският халф подчерта отборния дух след преминатия ад

Феновете на ЦСКА избраха Сенси за №1 срещу Макаби - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианската звезда на ЦСКА Стефано Сенси спечели категорично вота на „червените“ привърженици за „Играч на мача“ след драматичния реванш срещу израелския Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Въпреки драматичната загуба с 1:3 на Националния стадион „Васил Левски“, „армейците“ елиминираха своя съперник с общ резултат 4:3 благодариe на победата си с 3:0 в първия двубой. Ключовото попадение в София, което гарантира спокойствието на тима на Христо Янев и класирането за плейофната фаза, бе дело именно на бившия ас на Интер в 66-ата минута.

Категорично признание от „червената“ общност

В традиционната анкета на официалните канали на клуба привържениците оцениха по достойнство себераздаването на полузащитника. Стефано Сенси обра огромна част от гласовете на феновете, отчитайки тактическата му зрялост и хладнокръвието при завършващия удар, дошъл след асистенция на Джеймс Етоо. Попадението се оказа безценно, тъй като само три минути по-късно автогол на вратаря Фьодор Лапухов доведе до крайното 1:3, фиксирайки инфарктни финални минути за българския тим. Благодарение на общия успех ЦСКА си осигури европейски клубни битки минимум до Коледа, като в следващия етап ще се изправи срещу гръцкия ОФИ Крит.

Реакцията на героя: „Преминахме през това като истински отбор“

Малко след срещата италианският плеймейкър се обърна към аудиторията и в социалните мрежи, за да сподели емоциите си от тежкия сблъсък. Сенси не скри, че реваншът е бил изключително изпитание, но постави акцент върху колектива:

„Беше труден мач и знаехме това. Изпитахме това трудно изпитание заедно като истински отбор и в крайна сметка постигнахме резултат, който е важен за всички! Изключително щастлив съм от класирането. Нашите фенове създават страхотна атмосфера, можем единствено да им благодарим. Сега трябва да се възстановим и да продължим да работим усилено.

Старши треньорът Христо Янев също отчете, че въпреки допуснатите грешки и натиска от страна на Макаби Тел Авив, голямата цел е изпълнена. ЦСКА вече мисли за предстоящия шампионатен мач в неделя, преди да се насочи към решителните плейофи за влизане в същинската групова фаза на Лига Европа.


България
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  • 1 Оранжево небе

    0 0 Отговор
    Никой,никъде така дивашки не се е радвал за загуба с 1:3.И то от второ-разряден отбор..тц..тц..тц...Докъде стигна Литекс?

    17:41 14.08.2026

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