Феновете на ЦСКА избраха Сенси за №1 срещу Макаби

Италианската звезда на ЦСКА Стефано Сенси спечели категорично вота на „червените“ привърженици за „Играч на мача“ след драматичния реванш срещу израелския Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Въпреки драматичната загуба с 1:3 на Националния стадион „Васил Левски“, „армейците“ елиминираха своя съперник с общ резултат 4:3 благодариe на победата си с 3:0 в първия двубой. Ключовото попадение в София, което гарантира спокойствието на тима на Христо Янев и класирането за плейофната фаза, бе дело именно на бившия ас на Интер в 66-ата минута.

Категорично признание от „червената“ общност

В традиционната анкета на официалните канали на клуба привържениците оцениха по достойнство себераздаването на полузащитника. Стефано Сенси обра огромна част от гласовете на феновете, отчитайки тактическата му зрялост и хладнокръвието при завършващия удар, дошъл след асистенция на Джеймс Етоо. Попадението се оказа безценно, тъй като само три минути по-късно автогол на вратаря Фьодор Лапухов доведе до крайното 1:3, фиксирайки инфарктни финални минути за българския тим. Благодарение на общия успех ЦСКА си осигури европейски клубни битки минимум до Коледа, като в следващия етап ще се изправи срещу гръцкия ОФИ Крит.

Реакцията на героя: „Преминахме през това като истински отбор“

Малко след срещата италианският плеймейкър се обърна към аудиторията и в социалните мрежи, за да сподели емоциите си от тежкия сблъсък. Сенси не скри, че реваншът е бил изключително изпитание, но постави акцент върху колектива:

„Беше труден мач и знаехме това. Изпитахме това трудно изпитание заедно като истински отбор и в крайна сметка постигнахме резултат, който е важен за всички! Изключително щастлив съм от класирането. Нашите фенове създават страхотна атмосфера, можем единствено да им благодарим. Сега трябва да се възстановим и да продължим да работим усилено.

Старши треньорът Христо Янев също отчете, че въпреки допуснатите грешки и натиска от страна на Макаби Тел Авив, голямата цел е изпълнена. ЦСКА вече мисли за предстоящия шампионатен мач в неделя, преди да се насочи към решителните плейофи за влизане в същинската групова фаза на Лига Европа.