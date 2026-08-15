Бургас предлага Еврогларус за талисман на Евровизия 2027 (СНИМКА)

Само два дни след като Бургас официално беше избран за домакин на „Евровизия 2027“, морският град вече има и първи неофициален кандидат за талисман на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа. Държавният куклен театър в Бургас предложи един от гларусите от популярния си уличен спектакъл „Бургаски гларуси“ да се превърне в лице на конкурса под името „Еврогларус“.
Идеята беше представена от културната институция в социалните мрежи със снимка на внушителната кукла и с аргумента, че трудно може да се намери по-разпознаваем символ на морския град. За бургазлии гларусът отдавна е част от местния фолклор, градския пейзаж и дори от своеобразния „саундтрак“ на Бургас. От театъра залагат именно на тази комбинация от морски характер, колорит и артистичност, за да предложат птицата като възможен визуален символ на конкурса.
На 13 август Европейският съюз за радио и телевизия и Българската национална телевизия обявиха Бургас за град домакин на 71-вото издание на „Евровизия“. Това ще бъде първият песенен конкурс в историята, проведен в България, след като DARA спечели изданието през 2026 г. във Виена с песента „Bangaranga“. Полуфиналите през 2027 г. са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май в „Арена Бургас“.
Морският град беше избран след процедура, в която участваха още София, Пловдив и Варна. Според EBU оценката е включвала техническите възможности на залите, транспортната свързаност, хотелската база, логистиката и способността на кандидатите да приемат хиляди участници, представители на делегации, журналисти и фенове. Сред предварително поставените изисквания бяха около 3000 хотелски стаи в близост до залата, пространство за повече от 1000 представители на медиите и мащабна зона за съпътстващите прояви на конкурса.
Именно на този фон кандидатурата на „Еврогларус“ бързо се превърна от театрална шега в любопитна идея с потенциал за градски символ. Засега няма данни тя да е част от официалната концепция на организаторите на „Евровизия 2027“. EBU и БНТ тепърва ще представят детайли за визуалната идентичност, Eurovision Village, EuroClub и останалата съпътстваща програма. Вече е известно обаче, че организаторите възнамеряват конкурсът да излезе извън пределите на самата „Арена Бургас“, като различни части на града бъдат включени в събитията през седмицата на „Евровизия“.
Самите „Бургаски гларуси“ съвсем не са случайно избрани за подобна роля. Петте персонажа – Цура, Руска, Вели, Виктор и Пухи – са създадени специално за едноименния уличен спектакъл на Държавния куклен театър. Идеята и режисурата са на Петър Тодоров, а сценографията и куклите са дело на Айтен Огюджю. Шайката е предвождана от персонажа на морския спасител с колоритното име Шамандур Паламудов.
Куклите трудно могат да останат незабелязани. Те достигат около три метра височина, движат се на кокили и имат размах на крилете над два метра. Замислени са като преувеличени и комични образи, които пренасят типичната атмосфера на Бургас директно сред публиката, без традиционната дистанция между сцена и зрители.
Премиерата на спектакъла беше през август 2025 г. като част от Международния фестивал на открито „Дни на куклите“. Официалната програма на театъра сочи, че представлението открива фестивала на 10 август, а впоследствие отново е включено в програмата през същия месец. След дебюта си гларусите започват да се появяват на фестивали и публични прояви и извън Бургас.
През 2026 г. птиците вече се превърнаха и в част от големи градски събития. Те участваха в откриването на традиционното изложение „Флора Бургас“, а на 9 май се появиха и около старта на втория български етап от Giro d’Italia. Тогава Бургас беше отправна точка на 221-километровата отсечка до Велико Търново. Изданието на Giro през 2026 г. остана историческо и за страната, тъй като за първи път България прие Grande Partenza, старта на една от трите най-престижни колоездачни обиколки в света.
Това дава на „Еврогларус“ още един аргумент в негова полза: персонажът вече е използван като своеобразен посланик на Бургас при събитие с огромна международна публика.
Официалното решение за визуалната идентичност на конкурса тепърва предстои и няма гаранция, че предложението на кукления театър ще стигне до сцената на „Арена Бургас“. Но в надпреварата за най-колоритната идея местните артисти вече имат силен претендент: три метра висок, шумен, морски и достатъчно своенравен, за да бъде разпознат като истински бургазлия.
А ако замисълът получи подкрепата на организаторите, характерният гларусов вик може да се окаже един от най-неочакваните звуци на „Евровизия 2027“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Опитайте поне с гларуска, руса.
Какво е това плашило?!
09:16 15.08.2026
2 Тоа
Демек - гейски......
Явно старовремските гларуси са в немилост, защото яздеха само жени!?
09:16 15.08.2026
3 !!!!!
Не е ли по-добре чайка, бяла и красива?!
Коментиран от #5, #43
09:16 15.08.2026
4 бургазлия
Коментиран от #8, #13, #17, #18, #29, #42, #57
09:17 15.08.2026
5 Паа...
До коментар #3 от "!!!!!":Какъв да е? Найш ли с другите мъшки гларуси ква бангаганга са си правили на прайда?
09:19 15.08.2026
6 Меден Рудник
Коментиран от #59
09:19 15.08.2026
7 тортиля
09:20 15.08.2026
8 Асен
До коментар #4 от "бургазлия":Така е, нищо хубаво не правят тези гадини, изключително кръвожадни и отвратителни зверове. Виждал съм да събарят гнездо с малки щъркелчета.
09:22 15.08.2026
9 Гларус-гей
09:23 15.08.2026
10 Цвете
09:24 15.08.2026
11 Загубена работа!
09:25 15.08.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДРУГА " ГЛАВИЧКА "
.....
ЛЕГЕНДАТА Е ЖИВА :)
09:26 15.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 в кратце
09:30 15.08.2026
16 Гларусът е подходящ за символ!
09:30 15.08.2026
17 Антонио Ресио Матаморос
До коментар #4 от "бургазлия":и при назе у Видин вече одавна има гларуси,а и си прав за крясъците и часовия диапазон. :)
09:31 15.08.2026
18 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "бургазлия":На Запад водят война на гларусите, а тук ще ги правят емблема. Нападат туристи, вземат им храна от ръцете , изпражненията им развалят пейзажа. За да намалят популацията им хуманно, заменят яйцата им с пластмасови. Бургазлии да помислят пак.
Коментиран от #23
09:33 15.08.2026
19 След 10 години
Коментиран от #45
09:38 15.08.2026
20 666
09:38 15.08.2026
21 Ко каза
09:42 15.08.2026
22 Митьо Момата кмет на Бургас
09:45 15.08.2026
23 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Неслучайно най-агресивните в романа на Хичкок "Птиците" са гларусите.
09:47 15.08.2026
24 Воисил Граматик
09:48 15.08.2026
25 Рефер
09:48 15.08.2026
26 !!!?
09:49 15.08.2026
27 Бургас се напълни със селяни
Коментиран от #54
09:50 15.08.2026
28 Несебърския кабриолет
09:50 15.08.2026
29 Факти
До коментар #4 от "бургазлия":Гларусите са най-големите в Бургас. Те ядат всичко, навсякъде и никой не може да ги спре. Кеф ти риба от морето, кеф ти охлюви и жаби, кеф ти боклуци от казаните. Стомашните им киселини се справят с всичко и реално нямат естествени врагове, които могат да ги докопат. След тях са котките, които се радват на екстремно обгрижване от хората. От деца до пенсионери ги хранят редовно с всичко - суха храна, мека храна, манджи... Те обаче не могат да летят и обитават много тесен ареал. Да не говорим, че гларусите ако решат ги гонят и им взимат храната. На трето място са хората, които някак си оцеляват в този мутренски град.
09:53 15.08.2026
30 !!!?
09:53 15.08.2026
31 Несебърското кабрио
09:57 15.08.2026
32 Добре че бяха руснаците
10:02 15.08.2026
33 Несебърското кабрио дилян
10:04 15.08.2026
34 Таня бавноразвиващата
10:07 15.08.2026
35 Гост
10:08 15.08.2026
36 Ггг
10:09 15.08.2026
37 Интересно
10:14 15.08.2026
38 Някаква статистика четох скоро
Коментиран от #44
10:14 15.08.2026
39 Факт
10:15 15.08.2026
40 Лоша работа
10:21 15.08.2026
41 Нали оня перко кмета
10:21 15.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Чайката
До коментар #3 от "!!!!!":е символ на Варна. Както в песента, варненска чайка полицейска мицифайка...
10:23 15.08.2026
44 А що бе?
До коментар #38 от "Някаква статистика четох скоро":Стоян Колев поддържа квартала жив.
Коментиран от #50
10:23 15.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Баткатурка по прашки
Коментиран от #52
10:25 15.08.2026
48 Морето ни е прочуто с гларусите си
10:27 15.08.2026
49 Гларусите
10:29 15.08.2026
50 Жив, жив
До коментар #44 от "А що бе?":В Поморина примерно дето е топ локация във вход 6 живеят точно 11 души
10:31 15.08.2026
51 ха, ха
10:32 15.08.2026
52 цепната от зади
До коментар #47 от "Баткатурка по прашки":и.. от преди и да има въх-въй, ох-ой
10:33 15.08.2026
53 Комари, комари
10:36 15.08.2026
54 Ами,
До коментар #27 от "Бургас се напълни със селяни":Същото е и в София само,че селяндурите от цялата държава се домъкнаха тук заедно с простотията си която налагат вместо да попиват възпитание,култура,градска среда,мърсят и унищожават всичко точно като гларуси.Затова се радвам,че поне това ,,събитие,,няма да е в столицата ни.
10:38 15.08.2026
55 НИЩО МУ НЯМА
10:39 15.08.2026
56 Много сте обаче тъпи и заблудени
10:42 15.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Гларуса
10:46 15.08.2026
59 А водещ
До коментар #6 от "Меден Рудник":Бай ти Иван.
10:48 15.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Българинъ
Коментиран от #62
10:51 15.08.2026
62 Българинъ
До коментар #61 от "Българинъ":Със ОЩЕ либерасти
10:53 15.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хааххх
11:08 15.08.2026