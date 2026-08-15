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Бургас предлага Еврогларус за талисман на Евровизия 2027 (СНИМКА)

Бургас предлага Еврогларус за талисман на Евровизия 2027 (СНИМКА)

15 Август, 2026 09:14 1 354 64

  • куклен театър-
  • бургас-
  • евровизия-
  • гларус-
  • талисман-
  • кукла

Цели 5 бургаски гларуса от кукления театър в Бургас са готови да забавляват гостите на конкурса догодина

Бургас предлага Еврогларус за талисман на Евровизия 2027 (СНИМКА) - 1
Снимка: Държавен Куклен Театър гр.Бургас
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Само два дни след като Бургас официално беше избран за домакин на „Евровизия 2027“, морският град вече има и първи неофициален кандидат за талисман на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа. Държавният куклен театър в Бургас предложи един от гларусите от популярния си уличен спектакъл „Бургаски гларуси“ да се превърне в лице на конкурса под името „Еврогларус“.

Идеята беше представена от културната институция в социалните мрежи със снимка на внушителната кукла и с аргумента, че трудно може да се намери по-разпознаваем символ на морския град. За бургазлии гларусът отдавна е част от местния фолклор, градския пейзаж и дори от своеобразния „саундтрак“ на Бургас. От театъра залагат именно на тази комбинация от морски характер, колорит и артистичност, за да предложат птицата като възможен визуален символ на конкурса.

На 13 август Европейският съюз за радио и телевизия и Българската национална телевизия обявиха Бургас за град домакин на 71-вото издание на „Евровизия“. Това ще бъде първият песенен конкурс в историята, проведен в България, след като DARA спечели изданието през 2026 г. във Виена с песента „Bangaranga“. Полуфиналите през 2027 г. са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май в „Арена Бургас“.

Морският град беше избран след процедура, в която участваха още София, Пловдив и Варна. Според EBU оценката е включвала техническите възможности на залите, транспортната свързаност, хотелската база, логистиката и способността на кандидатите да приемат хиляди участници, представители на делегации, журналисти и фенове. Сред предварително поставените изисквания бяха около 3000 хотелски стаи в близост до залата, пространство за повече от 1000 представители на медиите и мащабна зона за съпътстващите прояви на конкурса.

Именно на този фон кандидатурата на „Еврогларус“ бързо се превърна от театрална шега в любопитна идея с потенциал за градски символ. Засега няма данни тя да е част от официалната концепция на организаторите на „Евровизия 2027“. EBU и БНТ тепърва ще представят детайли за визуалната идентичност, Eurovision Village, EuroClub и останалата съпътстваща програма. Вече е известно обаче, че организаторите възнамеряват конкурсът да излезе извън пределите на самата „Арена Бургас“, като различни части на града бъдат включени в събитията през седмицата на „Евровизия“.

Самите „Бургаски гларуси“ съвсем не са случайно избрани за подобна роля. Петте персонажа – Цура, Руска, Вели, Виктор и Пухи – са създадени специално за едноименния уличен спектакъл на Държавния куклен театър. Идеята и режисурата са на Петър Тодоров, а сценографията и куклите са дело на Айтен Огюджю. Шайката е предвождана от персонажа на морския спасител с колоритното име Шамандур Паламудов.

Куклите трудно могат да останат незабелязани. Те достигат около три метра височина, движат се на кокили и имат размах на крилете над два метра. Замислени са като преувеличени и комични образи, които пренасят типичната атмосфера на Бургас директно сред публиката, без традиционната дистанция между сцена и зрители.

Премиерата на спектакъла беше през август 2025 г. като част от Международния фестивал на открито „Дни на куклите“. Официалната програма на театъра сочи, че представлението открива фестивала на 10 август, а впоследствие отново е включено в програмата през същия месец. След дебюта си гларусите започват да се появяват на фестивали и публични прояви и извън Бургас.

През 2026 г. птиците вече се превърнаха и в част от големи градски събития. Те участваха в откриването на традиционното изложение „Флора Бургас“, а на 9 май се появиха и около старта на втория български етап от Giro d’Italia. Тогава Бургас беше отправна точка на 221-километровата отсечка до Велико Търново. Изданието на Giro през 2026 г. остана историческо и за страната, тъй като за първи път България прие Grande Partenza, старта на една от трите най-престижни колоездачни обиколки в света.

Това дава на „Еврогларус“ още един аргумент в негова полза: персонажът вече е използван като своеобразен посланик на Бургас при събитие с огромна международна публика.

Официалното решение за визуалната идентичност на конкурса тепърва предстои и няма гаранция, че предложението на кукления театър ще стигне до сцената на „Арена Бургас“. Но в надпреварата за най-колоритната идея местните артисти вече имат силен претендент: три метра висок, шумен, морски и достатъчно своенравен, за да бъде разпознат като истински бургазлия.

А ако замисълът получи подкрепата на организаторите, характерният гларусов вик може да се окаже един от най-неочакваните звуци на „Евровизия 2027“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    12 9 Отговор
    УжасТ!!!
    Опитайте поне с гларуска, руса.
    Какво е това плашило?!

    09:16 15.08.2026

  • 2 Тоа

    11 9 Отговор
    Па гларус нещо много модерно ми се види издокаран...!?
    Демек - гейски......
    Явно старовремските гларуси са в немилост, защото яздеха само жени!?

    09:16 15.08.2026

  • 3 !!!!!

    19 4 Отговор
    Много е проскубан!
    Не е ли по-добре чайка, бяла и красива?!

    Коментиран от #5, #43

    09:16 15.08.2026

  • 4 бургазлия

    20 4 Отговор
    А точко тези гларуси са най-отвратителните птици , защото убиват гълби и врабчета , а крясъците им около 3-4 ч. сутринта са ужасни,

    Коментиран от #8, #13, #17, #18, #29, #42, #57

    09:17 15.08.2026

  • 5 Паа...

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "!!!!!":

    Какъв да е? Найш ли с другите мъшки гларуси ква бангаганга са си правили на прайда?

    09:19 15.08.2026

  • 6 Меден Рудник

    12 5 Отговор
    Трябваше евробатка по анцуг да предложат за талисман.

    Коментиран от #59

    09:19 15.08.2026

  • 7 тортиля

    2 3 Отговор
    Днеска да не забравим,да купим блях!

    09:20 15.08.2026

  • 8 Асен

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "бургазлия":

    Така е, нищо хубаво не правят тези гадини, изключително кръвожадни и отвратителни зверове. Виждал съм да събарят гнездо с малки щъркелчета.

    09:22 15.08.2026

  • 9 Гларус-гей

    7 5 Отговор
    Със заголена трътка трябва да е. Сега всякакви кретени ще се развихрят. Срам за бургаските Баткатури. Срам. Станаха баткатурки

    09:23 15.08.2026

  • 10 Цвете

    6 3 Отговор
    МИЛИЧЪК Е ,НО ИЗГЛЕЖДА МАЛКО ОПЪРПАН .МОЖЕ, НЕ Е ЛОША ИДЕЯ. УСПЕХ НА БУРГАЗЛИИ И ВСИЧКИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОГРИЖАТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРИЯ. 👏🫶👏

    09:24 15.08.2026

  • 11 Загубена работа!

    6 2 Отговор
    Ако София беше домакин, талисман щеше да бъде Атанас Атанасов, или оня Мирчев, а може и двамата!☹️

    09:25 15.08.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    АЗ САМО ЩЯХ ДА СЛОЖА НА ГЛАРУСА
    ДРУГА " ГЛАВИЧКА "
    .....
    ЛЕГЕНДАТА Е ЖИВА :)

    09:26 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 в кратце

    3 6 Отговор
    Вместо гларус не може ли да е някоя готина мома-Мис Бургас,ами трябва да залагат на переста смехотвория?! Бургас е красота,а не е перушина! До кога животни и птици ще преодоляват българите?!

    09:30 15.08.2026

  • 16 Гларусът е подходящ за символ!

    9 3 Отговор
    Хиляди, дори десетки хиляди европейски съгражданки въздъхват с умиление и носталгия при спомена за бургаския ГЛАРУС!

    09:30 15.08.2026

  • 17 Антонио Ресио Матаморос

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "бургазлия":

    и при назе у Видин вече одавна има гларуси,а и си прав за крясъците и часовия диапазон. :)

    09:31 15.08.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "бургазлия":

    На Запад водят война на гларусите, а тук ще ги правят емблема. Нападат туристи, вземат им храна от ръцете , изпражненията им развалят пейзажа. За да намалят популацията им хуманно, заменят яйцата им с пластмасови. Бургазлии да помислят пак.

    Коментиран от #23

    09:33 15.08.2026

  • 19 След 10 години

    2 5 Отговор
    Бургас ще е призрачно гето. Ще остане само излятият бетон и шепа олигофрени. Цялата индустрия на Бургас е съсипана. Тва Елкабел, тва Пристанището, тва индустриалната зона в Славейков, тва Нефтохима .... тотален погром е и младежи които основно с глупости се занимават. Логично се стигна и до тази гнус с Евровизия. Действително се чудя къде въобще реално работят хората там

    Коментиран от #45

    09:38 15.08.2026

  • 20 666

    5 3 Отговор
    Много грозна фигура. хахаха

    09:38 15.08.2026

  • 21 Ко каза

    1 0 Отговор
    Нещо ми се струва, че хич не сте умни!

    09:42 15.08.2026

  • 22 Митьо Момата кмет на Бургас

    3 2 Отговор
    Аз исках мене Момата да сложат като символ, но все пак не съм толкова тщеславен като Симитлийската булка от Банкя и склоних на гларуса.

    09:45 15.08.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Неслучайно най-агресивните в романа на Хичкок "Птиците" са гларусите.

    09:47 15.08.2026

  • 24 Воисил Граматик

    1 1 Отговор
    Бургас куклен театър ли е?!

    09:48 15.08.2026

  • 25 Рефер

    3 3 Отговор
    Предлагам "зелен чорап" за талисман....нищо ,че е каунь!

    09:48 15.08.2026

  • 26 !!!?

    4 2 Отговор
    Прилича на Мистър Кеш с перушина...!!!?

    09:49 15.08.2026

  • 27 Бургас се напълни със селяни

    7 1 Отговор
    От къде ли не. Ямбол, Айтос, Карнобат ... Влизаш в Районното и о чудо нито един полицай бургазлия реално няма. На входа на Бургас в ляво, огромни сгради и о чудо нито един бургазлия там няма.... Отиваш в заведение и о чудо персонала не различава цаца от сафрид...

    Коментиран от #54

    09:50 15.08.2026

  • 28 Несебърския кабриолет

    1 0 Отговор
    Окапа ми косата заприличах на дядо

    09:50 15.08.2026

  • 29 Факти

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "бургазлия":

    Гларусите са най-големите в Бургас. Те ядат всичко, навсякъде и никой не може да ги спре. Кеф ти риба от морето, кеф ти охлюви и жаби, кеф ти боклуци от казаните. Стомашните им киселини се справят с всичко и реално нямат естествени врагове, които могат да ги докопат. След тях са котките, които се радват на екстремно обгрижване от хората. От деца до пенсионери ги хранят редовно с всичко - суха храна, мека храна, манджи... Те обаче не могат да летят и обитават много тесен ареал. Да не говорим, че гларусите ако решат ги гонят и им взимат храната. На трето място са хората, които някак си оцеляват в този мутренски град.

    09:53 15.08.2026

  • 30 !!!?

    2 2 Отговор
    Бургас е известен със свойте котки !!!

    09:53 15.08.2026

  • 31 Несебърското кабрио

    0 0 Отговор
    Оплешивех заприличах на дедковец 🥳🤭🐐

    09:57 15.08.2026

  • 32 Добре че бяха руснаците

    3 1 Отговор
    че 25-30 години да крепят и финансират бетонната индустрия. Иначе реално в Бургас нищо освен моловете, банките и веригите не работи. На гробището е обаче фряш. Въобще не се шегувам пичове. Тва пък с новото строителство е направо някаква психиатрия. Над 63% от жилищните единици са празни. Кой е решил в нова сграда да живее хубаво сметката да си прави. По 2-ма души на вход. Асансъора и общите разходи не могат да си платят. 2-3 месеца хора има, някакви заблудени курниди и как дойде 15 септември жив човек няма. Няма няма ама пак с паркирането е неописуем ад ...

    10:02 15.08.2026

  • 33 Несебърското кабрио дилян

    0 0 Отговор
    Оплешивех заприличах на дедковец 🤭🥳🤣

    10:04 15.08.2026

  • 34 Таня бавноразвиващата

    0 0 Отговор
    Фактура

    10:07 15.08.2026

  • 35 Гост

    3 0 Отговор
    С изборът на Бургас за гост на Педровизия, просто уредиха алибеговците да захлебят яко.

    10:08 15.08.2026

  • 36 Ггг

    0 0 Отговор
    Гларус супер,ох ох и шведки и норвежки да идват

    10:09 15.08.2026

  • 37 Интересно

    2 0 Отговор
    Защо прилича на отстрелян?

    10:14 15.08.2026

  • 38 Някаква статистика четох скоро

    1 0 Отговор
    За к-с Славейков в Бургас. И се оказва че на 80 кв.м жилищна площ се падат едва 1,2 човека средно ! Това е квартала на бившите нефтохимици и в продължение на 15 години беше района с най високи пенсии в България. .... Сега измират хората а децата и внуците им не са определено в Бургас ...

    Коментиран от #44

    10:14 15.08.2026

  • 39 Факт

    1 3 Отговор
    Талисманите са идоли. Идолопоклонничество е сатанизъм.

    10:15 15.08.2026

  • 40 Лоша работа

    3 0 Отговор
    джендаризма посегна и на гларусите. Откраднаха дъгата на децата, сега посягат и на животинките.

    10:21 15.08.2026

  • 41 Нали оня перко кмета

    1 0 Отговор
    И филиал на художествена академия на морска гара направи. Трябва и тези нещастници там нещо да захлебят. Брандиране, пръдни и прочие тъпотии

    10:21 15.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Чайката

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "!!!!!":

    е символ на Варна. Както в песента, варненска чайка полицейска мицифайка...

    10:23 15.08.2026

  • 44 А що бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Някаква статистика четох скоро":

    Стоян Колев поддържа квартала жив.

    Коментиран от #50

    10:23 15.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Баткатурка по прашки

    1 0 Отговор
    Тва трябва да е. С адидацка цепната от зади и яко гримирана

    Коментиран от #52

    10:25 15.08.2026

  • 48 Морето ни е прочуто с гларусите си

    0 0 Отговор
    Гостенките от чужбина най-добре го знаят.

    10:27 15.08.2026

  • 49 Гларусите

    1 0 Отговор
    Най-ценени бяха шведките. Който не е виждал шведка, по-едри са от среден български мъж.

    10:29 15.08.2026

  • 50 Жив, жив

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "А що бе?":

    В Поморина примерно дето е топ локация във вход 6 живеят точно 11 души

    10:31 15.08.2026

  • 51 ха, ха

    1 0 Отговор
    Прилича на 60 годишен проскупан гларус който има мерак но вече няма възможности.По-добре чайка. Кукленият театър на Бургас да си го държат това грозно нещо за представленията си.

    10:32 15.08.2026

  • 52 цепната от зади

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Баткатурка по прашки":

    и.. от преди и да има въх-въй, ох-ой

    10:33 15.08.2026

  • 53 Комари, комари

    2 0 Отговор
    Това е символа на Бургас. Като врабчета големи

    10:36 15.08.2026

  • 54 Ами,

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бургас се напълни със селяни":

    Същото е и в София само,че селяндурите от цялата държава се домъкнаха тук заедно с простотията си която налагат вместо да попиват възпитание,култура,градска среда,мърсят и унищожават всичко точно като гларуси.Затова се радвам,че поне това ,,събитие,,няма да е в столицата ни.

    10:38 15.08.2026

  • 55 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    АМА КЪДЕ МУ Е..„🐥”..

    10:39 15.08.2026

  • 56 Много сте обаче тъпи и заблудени

    1 0 Отговор
    Никакви наеми никой няма на местните селяндури да плати. С два круйзни кораба ще дойдат и там ще си нощуват. Даже мога и от сега да ви кажа кои ще са

    10:42 15.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Гларуса

    0 0 Отговор
    Е подходящ символ за шоуто, само града да смени името на вакхналгас и сме готови. 😉

    10:46 15.08.2026

  • 59 А водещ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Меден Рудник":

    Бай ти Иван.

    10:48 15.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Българинъ

    0 0 Отговор
    Слава Богу, че София се отърва от тази сатаниска проява. Щеше да се напълни със либерасти🫡

    Коментиран от #62

    10:51 15.08.2026

  • 62 Българинъ

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Българинъ":

    Със ОЩЕ либерасти

    10:53 15.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хааххх

    1 0 Отговор
    Външния вид на гларуса перфектно представя държата

    11:08 15.08.2026