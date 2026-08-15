Бургас предлага Еврогларус за талисман на Евровизия 2027 (СНИМКА)

Само два дни след като Бургас официално беше избран за домакин на „Евровизия 2027“, морският град вече има и първи неофициален кандидат за талисман на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа. Държавният куклен театър в Бургас предложи един от гларусите от популярния си уличен спектакъл „Бургаски гларуси“ да се превърне в лице на конкурса под името „Еврогларус“.

Идеята беше представена от културната институция в социалните мрежи със снимка на внушителната кукла и с аргумента, че трудно може да се намери по-разпознаваем символ на морския град. За бургазлии гларусът отдавна е част от местния фолклор, градския пейзаж и дори от своеобразния „саундтрак“ на Бургас. От театъра залагат именно на тази комбинация от морски характер, колорит и артистичност, за да предложат птицата като възможен визуален символ на конкурса.

На 13 август Европейският съюз за радио и телевизия и Българската национална телевизия обявиха Бургас за град домакин на 71-вото издание на „Евровизия“. Това ще бъде първият песенен конкурс в историята, проведен в България, след като DARA спечели изданието през 2026 г. във Виена с песента „Bangaranga“. Полуфиналите през 2027 г. са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май в „Арена Бургас“.

Морският град беше избран след процедура, в която участваха още София, Пловдив и Варна. Според EBU оценката е включвала техническите възможности на залите, транспортната свързаност, хотелската база, логистиката и способността на кандидатите да приемат хиляди участници, представители на делегации, журналисти и фенове. Сред предварително поставените изисквания бяха около 3000 хотелски стаи в близост до залата, пространство за повече от 1000 представители на медиите и мащабна зона за съпътстващите прояви на конкурса.

Именно на този фон кандидатурата на „Еврогларус“ бързо се превърна от театрална шега в любопитна идея с потенциал за градски символ. Засега няма данни тя да е част от официалната концепция на организаторите на „Евровизия 2027“. EBU и БНТ тепърва ще представят детайли за визуалната идентичност, Eurovision Village, EuroClub и останалата съпътстваща програма. Вече е известно обаче, че организаторите възнамеряват конкурсът да излезе извън пределите на самата „Арена Бургас“, като различни части на града бъдат включени в събитията през седмицата на „Евровизия“.

Самите „Бургаски гларуси“ съвсем не са случайно избрани за подобна роля. Петте персонажа – Цура, Руска, Вели, Виктор и Пухи – са създадени специално за едноименния уличен спектакъл на Държавния куклен театър. Идеята и режисурата са на Петър Тодоров, а сценографията и куклите са дело на Айтен Огюджю. Шайката е предвождана от персонажа на морския спасител с колоритното име Шамандур Паламудов.

Куклите трудно могат да останат незабелязани. Те достигат около три метра височина, движат се на кокили и имат размах на крилете над два метра. Замислени са като преувеличени и комични образи, които пренасят типичната атмосфера на Бургас директно сред публиката, без традиционната дистанция между сцена и зрители.

Премиерата на спектакъла беше през август 2025 г. като част от Международния фестивал на открито „Дни на куклите“. Официалната програма на театъра сочи, че представлението открива фестивала на 10 август, а впоследствие отново е включено в програмата през същия месец. След дебюта си гларусите започват да се появяват на фестивали и публични прояви и извън Бургас.

През 2026 г. птиците вече се превърнаха и в част от големи градски събития. Те участваха в откриването на традиционното изложение „Флора Бургас“, а на 9 май се появиха и около старта на втория български етап от Giro d’Italia. Тогава Бургас беше отправна точка на 221-километровата отсечка до Велико Търново. Изданието на Giro през 2026 г. остана историческо и за страната, тъй като за първи път България прие Grande Partenza, старта на една от трите най-престижни колоездачни обиколки в света.

Това дава на „Еврогларус“ още един аргумент в негова полза: персонажът вече е използван като своеобразен посланик на Бургас при събитие с огромна международна публика.

Официалното решение за визуалната идентичност на конкурса тепърва предстои и няма гаранция, че предложението на кукления театър ще стигне до сцената на „Арена Бургас“. Но в надпреварата за най-колоритната идея местните артисти вече имат силен претендент: три метра висок, шумен, морски и достатъчно своенравен, за да бъде разпознат като истински бургазлия.

А ако замисълът получи подкрепата на организаторите, характерният гларусов вик може да се окаже един от най-неочакваните звуци на „Евровизия 2027“.