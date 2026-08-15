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Опит за блудство с малолетен в Стара Загора

Опит за блудство с малолетен в Стара Загора

15 Август, 2026 09:00 1 549 26

  • стара загора-
  • нападение

Инцидентът е станал в района жп гарата

Опит за блудство с малолетен в Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Стара Загора започна разследване за опит за извършване на блудствени действия спрямо непълнолетно лице. По случая е задържан 52-годишен мъж.

По първоначални данни, в началото на месеца чрез интернет сайт и мобилна комуникация, мъжът установил контакт с 15-годишно момче. Двамата си уговорили среща в района около жп гарата в Стара Загора.

До извършване на блудство, обаче не се е стигнало, благодарение на бързата намеса на връстници на момчето. При тяхното приближаване, мъжът избягал от мястото, а едно от децата подало сигнали на телефон 112 . Мъжът е задържан за срок до 24 часа.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И ще го пуснат

    12 22 Отговор
    Да се пробва пак.... затова трябва да има ловци на педофили

    Коментиран от #5

    09:02 15.08.2026

  • 3 име

    14 12 Отговор
    Явно ДАНС има още работа, ПетронскитеПедофили си има последователи из цяла България!

    09:03 15.08.2026

  • 4 Госあ

    7 8 Отговор
    Пускайте ги децата от Майнатаун, вече ше знаят, че петроханци са много лабави и ше ги маризат по-малко!

    09:05 15.08.2026

  • 5 име

    33 5 Отговор

    До коментар #2 от "И ще го пуснат":

    Баце, в маалите раждат на 15, значи там е пълно с педофили, ходи ги лови.

    09:05 15.08.2026

  • 6 Много

    26 3 Отговор
    Се обърках! Момчето отишло да блудства с дъртия, но не могли да блудстват, щото ги подгонили? Това сега, рендерастки номера ли са, или кофти късмет на един току що осъзнат гей?

    09:05 15.08.2026

  • 7 Гост

    27 5 Отговор
    Добре де, а тоя 15 годишния къде е тръгнал? Него що не го погнат за проституция???

    Коментиран от #8

    09:06 15.08.2026

  • 8 Факти

    8 29 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Онзи в Пловдив отиде за същото, но си намери майстора.

    Коментиран от #21

    09:10 15.08.2026

  • 9 Най-умни са феновете на ПП-ДБ

    15 9 Отговор
    Те сами изпращат малките си синове при дъртите пръчове.
    Дори даряват пръчовете със стотици хиляди евра за да "вдигат чакрите на техните синчета".
    Спират децата си от ходене в училище и ги изпращат с онези да обикалят пещерите и плажовете в Мексико.

    Коментиран от #12

    09:13 15.08.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    13 7 Отговор
    Нямат спиране тия от ппдб/ЛГБТ! Нищо не ги плаши, я каква кампания спретнаха в полза на педофилията!☹️

    09:15 15.08.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 5 Отговор
    ТОЯ Е ЯВНО ОТ ПП ДБ
    .....ПОЧИТАТЕЛ НА ЛАМА РУЖА ИГНАТОВА И ЛАМА ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА
    КАТО КМЕТА НА СОФИЯ ВАСКО - ТУРСКИ БОКЛУК ( КОЙТО ВСЪЩНОСТ СИ Е ПАК НА БГ ОПГ ФИРМА)

    09:19 15.08.2026

  • 12 Госあ

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Най-умни са феновете на ПП-ДБ":

    Няма лошо да обикалят пещерите, другото е лошо. Такива като пп/дб тата опорочават с мръсните си ръце най чистите стремежи на подрастващите! Какъв човек е този, който няма усет към природата и изследователски трепет, особено в юношеските си години

    09:19 15.08.2026

  • 13 Калпазанка

    9 0 Отговор
    Светът е безумно смел да ходи по срещи от разни сайтове за запознанства.

    09:29 15.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мими Кучева🐕

    2 7 Отговор
    Ален Симеонов за президент!🌈🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #16

    09:32 15.08.2026

  • 16 Чакатило

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":

    Искаш ли да правим секс в гората?

    Коментиран от #18

    09:34 15.08.2026

  • 17 Госあ

    6 5 Отговор
    деца, занапред знайте, че петроханци (по/дб) са много келяви и подхождайте по-внимателно! Че после ше ги лежите като за хора!

    09:35 15.08.2026

  • 18 Мими Кучева🐕

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Чакатило":

    Искам в тоалетните на Централна гара.💋🖕💋

    09:36 15.08.2026

  • 19 Фори

    8 1 Отговор
    Класически капан. Ей много бунаци има в тази държава!

    09:42 15.08.2026

  • 20 npoгресивен

    1 6 Отговор
    блъхарин

    09:50 15.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 русофили

    3 4 Отговор
    в действие !

    09:52 15.08.2026

  • 23 Биби

    4 4 Отговор
    Тие петнайсе годишните не могат ли да саберат некое евро и да одят да се учат при каките ми се запознават путилифона с мъже? Тейковците требе да се грижат за младежките наклоности( ма не да се кланат на рашизъма).

    09:58 15.08.2026

  • 24 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Тва са евро@ейскитте ценности,затова и бананите са по евтини и от доматите

    09:59 15.08.2026

  • 25 Ай на бас

    4 0 Отговор
    Някво ци..не се опитало да изкара пари от чичака, а другите ци..нета поискали и те пари ама не им дал и наковадили чичката.

    10:22 15.08.2026

  • 26 Интересно

    4 0 Отговор
    Какво е очаквал 15 годишният от тази уговорена среща?
    Я, дайте чата, да се разбере какво, що и как?

    10:30 15.08.2026