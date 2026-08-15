Опит за блудство с малолетен в Стара Загора

Районната прокуратура в Стара Загора започна разследване за опит за извършване на блудствени действия спрямо непълнолетно лице. По случая е задържан 52-годишен мъж.
По първоначални данни, в началото на месеца чрез интернет сайт и мобилна комуникация, мъжът установил контакт с 15-годишно момче. Двамата си уговорили среща в района около жп гарата в Стара Загора.
До извършване на блудство, обаче не се е стигнало, благодарение на бързата намеса на връстници на момчето. При тяхното приближаване, мъжът избягал от мястото, а едно от децата подало сигнали на телефон 112 . Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И ще го пуснат
Коментиран от #5
09:02 15.08.2026
3 име
09:03 15.08.2026
4 Госあ
09:05 15.08.2026
5 име
До коментар #2 от "И ще го пуснат":Баце, в маалите раждат на 15, значи там е пълно с педофили, ходи ги лови.
09:05 15.08.2026
6 Много
09:05 15.08.2026
7 Гост
Коментиран от #8
09:06 15.08.2026
8 Факти
До коментар #7 от "Гост":Онзи в Пловдив отиде за същото, но си намери майстора.
Коментиран от #21
09:10 15.08.2026
9 Най-умни са феновете на ПП-ДБ
Дори даряват пръчовете със стотици хиляди евра за да "вдигат чакрите на техните синчета".
Спират децата си от ходене в училище и ги изпращат с онези да обикалят пещерите и плажовете в Мексико.
Коментиран от #12
09:13 15.08.2026
10 Мдаа!🤔
09:15 15.08.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....ПОЧИТАТЕЛ НА ЛАМА РУЖА ИГНАТОВА И ЛАМА ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА
КАТО КМЕТА НА СОФИЯ ВАСКО - ТУРСКИ БОКЛУК ( КОЙТО ВСЪЩНОСТ СИ Е ПАК НА БГ ОПГ ФИРМА)
09:19 15.08.2026
12 Госあ
До коментар #9 от "Най-умни са феновете на ПП-ДБ":Няма лошо да обикалят пещерите, другото е лошо. Такива като пп/дб тата опорочават с мръсните си ръце най чистите стремежи на подрастващите! Какъв човек е този, който няма усет към природата и изследователски трепет, особено в юношеските си години
09:19 15.08.2026
13 Калпазанка
09:29 15.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мими Кучева🐕
Коментиран от #16
09:32 15.08.2026
16 Чакатило
До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":Искаш ли да правим секс в гората?
Коментиран от #18
09:34 15.08.2026
17 Госあ
09:35 15.08.2026
18 Мими Кучева🐕
До коментар #16 от "Чакатило":Искам в тоалетните на Централна гара.💋🖕💋
09:36 15.08.2026
19 Фори
09:42 15.08.2026
20 npoгресивен
09:50 15.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 русофили
09:52 15.08.2026
23 Биби
09:58 15.08.2026
24 Kaлпазанин
09:59 15.08.2026
25 Ай на бас
10:22 15.08.2026
26 Интересно
Я, дайте чата, да се разбере какво, що и как?
10:30 15.08.2026