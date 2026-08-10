Създадоха кукла Барби с лика на Уитни Хюстън (СНИМКИ+ВИДЕО)

Американската певица Уитни Хюстън беше почетена с първата официална кукла Барби, създадена по нейния образ. Mattel представи колекционерския модел по повод рождения ден на музикалната легенда, която на 9 август 2026 г. щеше да навърши 63 години.

Куклата от линията Barbie Signature пресъздава една от най-разпознаваемите визии на Уитни Хюстън от видеоклипа към „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“. Тя е облечена в прилепнала рокля в ярък розово-лилав нюанс, допълнена от цветни обеци, обувки на висок ток и характерната за певицата обемна къдрава прическа с бретон от края на 80-те години.

Куклата беше показана за първи път на петата годишна гала Whitney Houston Legacy of Love, организирана в подкрепа на Whitney E. Houston Legacy Foundation. Фондацията развива образователни, социални и менторски програми за млади хора и продължава част от благотворителната дейност, с която певицата се занимаваше приживе.

Проектът всъщност има история от около две десетилетия. Пат Хюстън, снаха на Уитни Хюстън и изпълнител на нейното наследство, разкрива пред People, че идеята за Barbie по образа на певицата е обсъждана още преди около 20 години. Първоначално концепцията била свързана с образа ѝ от филма „Бодигард“, но тогава проектът не стигнал до производство.

Изборът на „I Wanna Dance With Somebody“ за новата кукла не е случаен. Песента е издадена на 2 май 1987 г. като първи сингъл от втория албум на Уитни Хюстън и достига №1 в Billboard Hot 100. Написана е от Джордж Мерил и Шанън Рубикам и се превръща в една от композициите, които окончателно утвърждават певицата като световна поп звезда.

Представянето на Barbie е част от по-голяма серия инициативи през 2026 г., посветени на наследството на Уитни Хюстън. По повод рождения ѝ ден беше издаден и албумът „WH1TNEY“, който събира 11-те ѝ сингъла, достигали върха на Billboard Hot 100. Сред тях са „Saving All My Love for You“, „How Will I Know“, „Greatest Love of All“, „I Wanna Dance With Somebody“, „I Will Always Love You“ и „Exhale (Shoop Shoop)“.

Уитни Хюстън остава и единственият изпълнител в историята на Billboard Hot 100 със серия от седем последователни сингъла №1, постигната между 1985 и 1988 г. Дебютният ѝ албум пък е първият албум на жена изпълнител, от който три песни достигат първото място в американската класация.

Най-големият търговски успех в кариерата ѝ остава саундтракът към „Бодигард“. Американската звукозаписна асоциация RIAA го определя като най-високо сертифицирания филмов саундтрак в историята на САЩ с 18 платинени сертификата. Именно в него е включена версията на Уитни Хюстън на „I Will Always Love You“, която оглавява Billboard Hot 100 в продължение на 14 седмици.

2026 г. донесе и още едно голямо посмъртно признание. Американската Звукозаписна академия удостои Уитни Хюстън с Grammy Lifetime Achievement Award за изключителния ѝ принос към звукозаписното изкуство. Певицата е член и на Залата на славата на рокендрола от 2020 г.

Новата кукла Барби нарежда Уитни Хюстън до музикални звезди като Дейвид Боуи, Даяна Рос, Тина Търнър, Елвис Пресли, Елтън Джон, Стиви Никс, Глория Естефан, Кайли Миноуг и Майли Сайръс, чиито сценични образи също са пресъздавани от Mattel.

Уитни Хюстън почина на 11 февруари 2012 г. на 48-годишна възраст. Четиринадесет години по-късно музиката ѝ продължава да достига до нови поколения, а първата Barbie по нейния образ се превръща в още един символ на трайното ѝ присъствие в поп културата.