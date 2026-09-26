Мартин Елвиса се ядоса на любовния триъгълник със Симона във "Фермата" (ВИДЕО)

Мартин Елвиса не сдържа бурните си емоции и ги изрази гласно в социалните мрежи след любовната драма между Симона, Виктор Русинов и Викторио във "Фермата". Бизнесменът, който за кратко влезе в риалити формата, публикува нажежено видео, в което признава, че случилото се го е засегнало лично, и отправи тежки критики не само към Симона, но и към майка ѝ.

"Правя това видео вечерта, а ще го кача сутринта, защото съм много афектиран в момента и искам да си изкажа всичко", започна Елвиса. А причината за гнева му е разкритието, че преди влизането си във "Фермата" Симона е имала близки отношения с неговия приятел от "Ергенът" Виктор Русинов.

Мартин обаче не знаел за това. Напротив – по време на престоя си в стопанството той насърчавал Викторио да се сближи със Симона.

"Това, което аз правих, беше да нареждам гаджето на мой приятел на друг мъж, без въобще да знам, че тя му е гадже", възмути се Николов. По думите му Виктор и Симона са били близки около месец и половина преди началото на снимките и дори са пътували заедно до Малта.

В същото време пред останалите участници във "Фермата" Симона се представяла като свободна жена – поне според версията на Елвиса. Всичко се преобръща с появата на Виктор Русинов в стопанството. Той пристигна, след като разбрал за сближаването на Симона с Викторио и за розата, която тя получила от него. После последва тежък разговор със сълзи и взаимни обвинения.

Симона обясни, че затворената среда в риалитито е повлияла на емоциите ѝ и че във Викторио е видяла "едно прекрасно момче". И в същото време призна: "И днеска ме треска реалността, че има човек, който ме чака отвън."

Според нея обаче Виктор не ѝ е дал достатъчно сигурност какви точно са отношенията им преди влизането ѝ в предаването. И точно това нейно обяснение разгневи Елвиса, който посочи като доказателство за близостта между Симона и Виктор не е само пътуването им до Малта. Има и бележка, която тя му оставила преди раздялата им, в която пише: "Вече ми липсваш."

Елвиса се присмя и на спора дали Виктор е трябвало по-категорично да "заяви" отношенията им.

"Викторе, другия път, братле, качваш стори: "Да знаете, аз съм с това момиче", защото иначе виж какво става", иронизира той.

Мартин не пощади и майката на Симона. Според Елвиса тя е трябвало да предупреди дъщеря си, че поведението ѝ спрямо двамата мъже не е редно, вместо да я защитава.

"Това ли трябва да се случва с едно 19- или 20-годишно момиче? Майка му да е там с него и да подкрепя как тя лъже двама мъже едновременно?", попита той.

Виктор пък заяви, че не е афиширал връзката им в социалните мрежи, защото е искал първо да приключи участието ѝ във "Фермата". Разговорът между Виктор и Симона завърши с решение от негова страна да прекрати отношенията им.

"Направо ми се разката фамилията", каза той, преди да си тръгне. А след драматичната развръзка Симона призна, че изпитва срам и вина и че отговорността за решенията ѝ е нейна.

Емоциите ѝ стигнаха дотам, че няколко пъти заяви желание да напусне "Фермата", дори ако трябва да плати предвидената в договора неустойка. Майка ѝ и останалите участници се опитаха да я разубедят.