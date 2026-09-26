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Мартин Елвиса се ядоса на любовния триъгълник със Симона във "Фермата" (ВИДЕО)

Мартин Елвиса се ядоса на любовния триъгълник със Симона във "Фермата" (ВИДЕО)

26 Септември, 2026 12:49 660 5

  • мартин николов - елвиса-
  • фермата-
  • ергенът-
  • любовен триъгълник-
  • виктор русинов

Ергенът категорично отрече да е знаел за връзката на Симона и Виктор, когато я е насърчавал да даде шанс на Викторио

Мартин Елвиса се ядоса на любовния триъгълник със Симона във "Фермата" (ВИДЕО) - 1
Кадри: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мартин Елвиса не сдържа бурните си емоции и ги изрази гласно в социалните мрежи след любовната драма между Симона, Виктор Русинов и Викторио във "Фермата". Бизнесменът, който за кратко влезе в риалити формата, публикува нажежено видео, в което признава, че случилото се го е засегнало лично, и отправи тежки критики не само към Симона, но и към майка ѝ.

"Правя това видео вечерта, а ще го кача сутринта, защото съм много афектиран в момента и искам да си изкажа всичко", започна Елвиса. А причината за гнева му е разкритието, че преди влизането си във "Фермата" Симона е имала близки отношения с неговия приятел от "Ергенът" Виктор Русинов.

Мартин Елвиса се ядоса на любовния триъгълник със Симона във "Фермата" (ВИДЕО)

Мартин обаче не знаел за това. Напротив – по време на престоя си в стопанството той насърчавал Викторио да се сближи със Симона.

"Това, което аз правих, беше да нареждам гаджето на мой приятел на друг мъж, без въобще да знам, че тя му е гадже", възмути се Николов. По думите му Виктор и Симона са били близки около месец и половина преди началото на снимките и дори са пътували заедно до Малта.

В същото време пред останалите участници във "Фермата" Симона се представяла като свободна жена – поне според версията на Елвиса. Всичко се преобръща с появата на Виктор Русинов в стопанството. Той пристигна, след като разбрал за сближаването на Симона с Викторио и за розата, която тя получила от него. После последва тежък разговор със сълзи и взаимни обвинения.

Симона обясни, че затворената среда в риалитито е повлияла на емоциите ѝ и че във Викторио е видяла "едно прекрасно момче". И в същото време призна: "И днеска ме треска реалността, че има човек, който ме чака отвън."

Според нея обаче Виктор не ѝ е дал достатъчно сигурност какви точно са отношенията им преди влизането ѝ в предаването. И точно това нейно обяснение разгневи Елвиса, който посочи като доказателство за близостта между Симона и Виктор не е само пътуването им до Малта. Има и бележка, която тя му оставила преди раздялата им, в която пише: "Вече ми липсваш."

Елвиса се присмя и на спора дали Виктор е трябвало по-категорично да "заяви" отношенията им.

"Викторе, другия път, братле, качваш стори: "Да знаете, аз съм с това момиче", защото иначе виж какво става", иронизира той.

Мартин не пощади и майката на Симона. Според Елвиса тя е трябвало да предупреди дъщеря си, че поведението ѝ спрямо двамата мъже не е редно, вместо да я защитава.

"Това ли трябва да се случва с едно 19- или 20-годишно момиче? Майка му да е там с него и да подкрепя как тя лъже двама мъже едновременно?", попита той.

Виктор пък заяви, че не е афиширал връзката им в социалните мрежи, защото е искал първо да приключи участието ѝ във "Фермата". Разговорът между Виктор и Симона завърши с решение от негова страна да прекрати отношенията им.

"Направо ми се разката фамилията", каза той, преди да си тръгне. А след драматичната развръзка Симона призна, че изпитва срам и вина и че отговорността за решенията ѝ е нейна.

Емоциите ѝ стигнаха дотам, че няколко пъти заяви желание да напусне "Фермата", дори ако трябва да плати предвидената в договора неустойка. Майка ѝ и останалите участници се опитаха да я разубедят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Чий

    3 0 Отговор
    Го дириш сред този осилняк накурвиптоститутки и онлифенсърки?
    Да не си очаквал откурважена да си намериш?

    13:02 26.09.2026

  • 2 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Дри- - ю.......

    13:05 26.09.2026

  • 3 Бобър

    8 0 Отговор
    Парите на мама и тати от далавери с нотариален печат не успяха да купят щаслив личен живот на бобъра Мартин

    13:05 26.09.2026

  • 4 Финансист

    3 0 Отговор
    В българия всичко е фалш

    13:21 26.09.2026

  • 5 НИЯ

    1 0 Отговор
    Тази година Фермата удари дъното.Всички епизоди до сега съм гледала,и ми бяха интересни,тази година обаче предаването е пълна боза ,и не подлежи на коментар.Това е мое мнение.

    13:50 26.09.2026