"Ергенът" Виктор Стоянов: Повредиха колата ми за 120 000 евро

Виктор Стоянов разказа, че новият му електрически автомобил за 120 000 евро е пристигнал от Валенсия с повреден праг, счупен панорамен стъклен покрив и щети за над 10 000 евро. По думите му салонът на колата, който бил снежнобял, също е бил силно замърсен.
Участникът в първия сезон на „Ергенът“ купил автомобила с 8000 евро под базовата цена, но трябвало да плати цялата сума в рамките на седмица. Тъй като не можел да го прибере сам с транзитни номера, потърсил транспортна фирма във Валенсия. Доставката до България била договорена за 1000 евро и обещана в срок от четири дни.
По време на товаренето възникнали допълнителни проблеми. Шофьорът объркал подземния паркинг, където била оставена колата, а след това се оказало, че автомобилът е без номера и не може да бъде натоварен. Стоянов разказва, че служителят напуснал района, за да изпълни друга задача, докато той и Поли Недкова търсели съдействие от автомобилната компания.„Аз направо полудях в този момент. Камионът му беше само на метри от колата“, разказва Стоянов.
След като електромобилът все пак бил доставен, били установени счупеният панорамен покрив и разцепеният праг. По-късно Стоянов твърди, че при пътуване до Бургас колата е отказала заради влага и батерията е избухнала след подаване на ток.
Застрахователите на транспортната фирма все още не са изплатили средствата за ремонта и са го посъветвали да наеме адвокат. „Не трябваше да се подлъгвам по евтиното. Това и баща ми го е казвал, защото то винаги излиза по-скъпо“, обобщава Виктор Стоянов.
Източник: ХотАрена
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тончо
16:23 28.09.2026
2 Трол
16:23 28.09.2026
3 Шоо
16:39 28.09.2026
4 Това е от
Успех в ликвидиране на проблема
16:44 28.09.2026
5 На кантар!
Коментиран от #6
16:57 28.09.2026
6 Капейчо
До коментар #5 от "На кантар!":Нали? Хем е тъп, хем има 120 000 за кола. И аз имам някакви подозрения, но ще ги запазя за себе си.
17:06 28.09.2026