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"Ергенът" Виктор Стоянов: Повредиха колата ми за 120 000 евро
  Тема: Известни личности

"Ергенът" Виктор Стоянов: Повредиха колата ми за 120 000 евро

28 Септември, 2026 16:15 1 243 6

  • виктор стоянов-
  • ергенът-
  • електромобил-
  • тесла-
  • поли недкова

Електромобилът е купен от Валенсия, но пристигнал с повреден праг и счупен панорамен покрив

"Ергенът" Виктор Стоянов: Повредиха колата ми за 120 000 евро - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виктор Стоянов разказа, че новият му електрически автомобил за 120 000 евро е пристигнал от Валенсия с повреден праг, счупен панорамен стъклен покрив и щети за над 10 000 евро. По думите му салонът на колата, който бил снежнобял, също е бил силно замърсен.

Участникът в първия сезон на „Ергенът“ купил автомобила с 8000 евро под базовата цена, но трябвало да плати цялата сума в рамките на седмица. Тъй като не можел да го прибере сам с транзитни номера, потърсил транспортна фирма във Валенсия. Доставката до България била договорена за 1000 евро и обещана в срок от четири дни.

По време на товаренето възникнали допълнителни проблеми. Шофьорът объркал подземния паркинг, където била оставена колата, а след това се оказало, че автомобилът е без номера и не може да бъде натоварен. Стоянов разказва, че служителят напуснал района, за да изпълни друга задача, докато той и Поли Недкова търсели съдействие от автомобилната компания.

„Аз направо полудях в този момент. Камионът му беше само на метри от колата“, разказва Стоянов.

След като електромобилът все пак бил доставен, били установени счупеният панорамен покрив и разцепеният праг. По-късно Стоянов твърди, че при пътуване до Бургас колата е отказала заради влага и батерията е избухнала след подаване на ток.

Застрахователите на транспортната фирма все още не са изплатили средствата за ремонта и са го посъветвали да наеме адвокат. „Не трябваше да се подлъгвам по евтиното. Това и баща ми го е казвал, защото то винаги излиза по-скъпо“, обобщава Виктор Стоянов.

Източник: ХотАрена


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тончо

    7 2 Отговор
    Що, ве! Купи си пак!

    16:23 28.09.2026

  • 2 Трол

    7 2 Отговор
    Много мило!

    16:23 28.09.2026

  • 3 Шоо

    10 2 Отговор
    А, евтино, 120000 за електричка, 3 дизела щеше да вземеш за тия пари.

    16:39 28.09.2026

  • 4 Това е от

    2 2 Отговор
    Долни завистници
    Успех в ликвидиране на проблема

    16:44 28.09.2026

  • 5 На кантар!

    3 0 Отговор
    Абе........ започвам да имам съмнения, че този е много тъп...!?

    Коментиран от #6

    16:57 28.09.2026

  • 6 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "На кантар!":

    Нали? Хем е тъп, хем има 120 000 за кола. И аз имам някакви подозрения, но ще ги запазя за себе си.

    17:06 28.09.2026