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10 години разлика: Влади от „Ергенът: Любов в рая“ показа трансформацията на тялото си (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

10 години разлика: Влади от „Ергенът: Любов в рая“ показа трансформацията на тялото си (СНИМКИ)

23 Септември, 2026 11:45 1 034 3

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Фармацевтът твърди, че е стигнал от 60 до 86 килограма за 10 години

10 години разлика: Влади от „Ергенът: Любов в рая“ показа трансформацията на тялото си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Влади от „Ергенът: Любов в рая“ показа как е изглеждал преди 10 години и разказа, че тогава е тежал 60 килограма, пише woman.bg.

В публикацията си той пише: „Ако преди 10 години някой ми беше казал, че ще направя такава трансформация, никога нямаше да му повярвам.“


По думите му от 60-килограмово момче е стигнал до 86 килограма. В материала се посочва още, че е фармацевт и е една от двойките в шоуто заедно с Ивка Бейбе.

Двамата са заедно от първите дни на предаването и вече са били и в специалната „Бум Бум“ стая.


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