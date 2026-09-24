Разделени ли са Вениамин и Елизабет?

Любовната история на Вениамин Димитров и Елизабет Захариева изглежда е претърпяла крах. Двойката, която доскоро открито показваше близостта си, вече от месеци не са е появявала заедно, а промяната в поведението им в социалните мрежи засилва слуховете за раздяла. Засега обаче нито един от двамата не е потвърдил официално, че връзката им е приключила.

Вениамин, който спечели 13-ия сезон на „Като две капки вода“, и младата певица доскоро редовно споделяха общи снимки и моменти от ежедневието си. Двамата се появяваха и заедно на различни събития, но тази близост вече не се вижда публично, пише Марица.

Последната им обща публикация е от 2 май. Оттогава нито Вениамин, нито Елизабет са показвали нови кадри, на които да са заедно.

Още по-голямо внимание привлича отсъствието на Елизабет от рождения ден на Вениамин. Певецът отпразнува личния си празник на 14 септември в компанията на близки приятели, но Елизабет не е сред хората, които се виждат на празненството.

На купона е присъствала певицата Лидия, с която Вениамин се познава още от детските си години. Двамата дори са изпълнили общо парче по време на празненството.

Прави впечатление и поведението им в социалните мрежи. Елизабет не е отправила публично поздравление към Вениамин за рождения му ден и не реагира на последните му публикации. В същото време и той не харесва новите снимки, които тя публикува в Instagram. Тези подробности неизбежно породиха въпроси дали отношенията между двамата не са приключили.

Вениамин и Елизабет се запознават покрай музикалната компания „Вирджиния Рекърдс“, а професионалните им пътища също се пресичат. Двамата работят заедно по дебютната песен на певицата „Носталгия“, а Елизабет има участие и в създаването на текста на песента „Рано моя“.

Връзката им става публично известна през 2025 г. След победата на Вениамин в „Като две капки вода“ Елизабет му посвещава лично послание, в което открито показва чувствата си към него и завършва с думите „Обичам те“. Именно затова сегашната дистанция между двамата прави впечатление на техните последователи.

Въпреки множеството признаци, които подхранват слуховете за раздяла, към момента няма официално потвърждение от Вениамин или Елизабет. Не е ясно и каква е причината за промяната в отношенията им.