Преди 116 години е родена Майка Тереза

На 26 август 2026 г. се навършват 116 години от рождението на Майка Тереза, една от най-разпознаваемите хуманитарни фигури на XX век. Родена като Агнес Гонджа Бояджиу през 1910 г. в Скопие, тогава част от Османската империя, тя посвещава живота си на хората, които определя като „най-бедните сред бедните“.

Майка Тереза е от албански произход и израства в католическо семейство. Още като млада решава да посвети живота си на религията и на 18 години напуска дома си, за да се присъедини към Сестрите от Лорето. След обучение в Ирландия заминава за Индия, където прекарва по-голямата част от живота си.

Първоначално работи като учителка в Калкута, но през 1946 г. преживява това, което по-късно нарича „призив в призива“. Решава да напусне относително защитената среда на манастирското училище и да започне работа директно сред бедните, болните и бездомните по улиците на града.

През 1950 г. Майка Тереза основава ордена „Мисионери на милосърдието“. Първоначално общността се състои само от 12 монахини, но постепенно се разраства в международна религиозна организация с центрове в десетки държави. Нейните членове се грижат за бездомни, сираци, хора с тежки заболявания, пациенти с ХИВ и СПИН и хора в последните дни от живота си.

Един от най-известните проекти на Майка Тереза е домът за умиращи в Калкута, създаден през 1952 г. Идеята ѝ е хора, останали без семейство и средства, да могат да получат грижа и човешко отношение в края на живота си. Тази философия постепенно превръща нейното име в международен символ на благотворителността.

Световното признание идва през 1979 г., когато Майка Тереза получава Нобеловата награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет отличава работата ѝ за хората, страдащи от бедност, болести и социална изолация, като подчертава уважението ѝ към човешкото достойнство.

Любопитен момент около наградата е решението ѝ да поиска традиционният Нобелов банкет да бъде отменен. Спестените средства са насочени към храна за бедни хора. Самата Майка Тереза приема наградата от името на гладните, бездомните, болните и изоставените.

През годините тя получава множество международни отличия, но продължава да носи характерното бяло сари със сини кантове, превърнало се в един от най-разпознаваемите ѝ символи.

Зад публичния образ на непоколебима религиозна фигура обаче стои и по-сложна лична история. Публикувани след смъртта ѝ писма показват, че в продължение на десетилетия Майка Тереза е преживявала дълбоки периоди на духовно съмнение и усещане за отсъствие на Бога. Именно този контраст между вътрешната несигурност и външната ѝ отдаденост към работата с бедните впоследствие се превръща във важна част от разбирането за личността ѝ.

Наследството ѝ не е лишено и от спорове. Критиците ѝ поставят въпроси за медицинските условия в някои от домовете на „Мисионери на милосърдието“, за финансовата прозрачност на организацията и за твърдите ѝ позиции срещу абортите, контрацепцията и развода. Въпреки критиките, мащабът на създадената от нея мрежа за помощ и влиянието ѝ върху глобалния разговор за бедността остават значителни.

Майка Тереза умира на 5 септември 1997 г. в Калкута на 87-годишна възраст. Към момента на смъртта ѝ „Мисионери на милосърдието“ вече има над 4000 сестри и огромна мрежа от доброволци и центрове по света.

През 2003 г. тя е обявена за блажена от папа Йоан Павел II, а на 4 септември 2016 г. папа Франциск я канонизира като Света Тереза от Калкута пред повече от 120 000 души на площад „Свети Петър“ във Ватикана.

Интересен детайл е, че въпреки че е родена на 26 август, Майка Тереза често е смятала следващия ден, 27 август, когато е кръстена, за своя „истински рожден ден“, защото го свързва с началото на духовния си живот.

Днес, 116 години след рождението ѝ, името на Майка Тереза продължава да предизвиква едновременно възхищение, критики и дебати. Малко личности от XX век са оставили толкова силен образ в масовото съзнание като символ на грижа за хората, останали извън вниманието на обществото.