Филмът "Наза" предизвика политическа буря в Израел след наградата във Венеция

Израелският документален филм „Наза“, отличен със Специалната награда на журито на кинофестивала във Венеция, предизвика остър политически сблъсък в Израел. Министърът на културата Мики Зохар заплаши да предприеме действия за отнемане на израелското гражданство на режисьорите Ювал Абрахам и Рейчъл Сор, обвинявайки ги в предателство заради начина, по който представят войната в Газа.

80-минутният документален филм разглежда израелските въздушни удари и системите за определяне на цели в Газа, включително използването на технологии с изкуствен интелект. В основата му са анонимни свидетелства на 24 израелски военнослужещи, представители на разузнаването и други източници от системата за сигурност.

Интервютата са заснемани тайно през нощта на покриви в Тел Авив в продължение на близо три години. Самоличността и гласовете на част от участниците са дигитално прикрити.

Заглавието „NAZA“ идва от израелски военен термин, свързан с понятието за „съпътстващи щети“ и използван за обозначаване на очаквания брой цивилни жертви при въздушен удар.

Филмът направи световната си премиера на 10 септември в конкурсната програма на 83-тия Международен филмов фестивал във Венеция. След прожекцията екипът беше посрещнат с рекордно продължителни овации - 25 минути, а два дни по-късно журито присъди на продукцията Специалната си награда.

Политическата реакция в Израел последва почти незабавно.

Министърът на културата Мики Зохар заяви, че ще действа за отнемане на гражданството на Ювал Абрахам и Рейчъл Сор. Той обвини авторите, че са готови да навредят на страната си, за да получат международно одобрение, и определи действията им като предателство.

Подобна позиция зае и министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Критиките впоследствие стигнаха до най-високите нива на израелската власт. Премиерът Бенямин Нетаняху определи документалния филм като подстрекателски, а началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили Еял Замир го обвини в изопачаване на действителността и поиска да бъдат разгледани възможни правни действия във връзка с продукцията.

Израелската армия отхвърля обвиненията, представени в „Наза“. Военните поддържат позицията, че предприемат мерки за ограничаване на цивилните жертви и обвиняват „Хамас“, че използва населени райони и гражданска инфраструктура за военни цели.

Самото отнемане на гражданство не може да бъде извършено еднолично от министъра на културата. Израелското законодателство допуска подобна крайна мярка при определени тежки престъпления, но процедурата изисква участието на други държавни институции и съдебен контрол. Затова изявлението на Зохар на този етап представлява политическа заявка, а не взето решение.

„NAZA“ има силно кино родословие. Ювал Абрахам и Рейчъл Сор са двама от четиримата автори на документалния филм „No Other Land“, който спечели „Оскар“ за най-добър документален филм през 2025 г. Тази продукция проследява живота на палестински общности в окупирания Западен бряг и също предизвика остри политически реакции.

Новият им филм е продуциран от The Guardian и Джеймс Уилсън, а сред изпълнителните продуценти е британският режисьор Джонатан Глейзър. Уилсън и Глейзър стоят зад отличения с „Оскар“ „Зона на интерес“ („The Zone of Interest“), един от най-обсъжданите европейски филми през последните години.

„NAZA“ стъпва и върху журналистически разследвания, публикувани след атаките от 7 октомври 2023 г. от The Guardian, израелско-палестинското издание +972 Magazine и Local Call. Документалната продукция разширява тези материали чрез свидетелствата на хора, работили в израелската военна и разузнавателна система.

Филмът разглежда войната, започнала след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, а стотици бяха взети за заложници. Последвалата израелска военна операция в Газа доведе до десетки хиляди палестински жертви и мащабни разрушения, като данните за броя и статута на загиналите продължават да бъдат предмет на международни оценки и политически спорове.

След успеха във Венеция „NAZA“ вече се насочва към международната фестивална сцена. Северноамериканската премиера е планирана в рамките на 64-тия кинофестивал в Ню Йорк в края на септември, а международните продажби се поемат от MK2 Films.

Така само дни след световната си премиера „NAZA“ се превърна от фестивално събитие в един от най-политически спорните документални филми на годината, а конфликтът около авторите му излезе далеч извън рамките на киното.