Хайди Клум подари Ferrari на сина си Хенри за 21-вия му рожден ден (ВИДЕО)

Супермоделът и телевизионна водеща Хайди Клум изненада сина си Хенри с червено Ferrari F430 по повод 21-вия му рожден ден.

53-годишната Хайди Клум публикува в Instagram видео от момента, в който Хенри вижда автомобила за първи път. Луксозният модел, чиято стойност на вторичния пазар може да достигне около 200 000 долара в зависимост от състоянието и спецификацията, бил паркиран пред дома им.

Съпругът на Хайди Клум, музикантът Том Каулиц от Tokio Hotel, извел Хенри навън към изненадата.

„Не мога да повярвам, че този момент най-накрая дойде. Чакаше толкова години“, казва Клум във видеото.

Реакцията на Хенри била мигновена. „О, Боже. Не знам какво да кажа“, възкликнал той, след като видял Ferrari-то.

Оказва се, че подаръкът не е спонтанно решение, а изпълнение на обещание отпреди около седем години.

Когато Хенри бил тийнейджър, той и пастрокът му Том Каулиц сключили облог, свързан с Mario Kart. Ако Хенри загубел, трябвало да се откаже от видеоигрите за три месеца и да нарисува себе си зад волана. Ако спечелел, Том Каулиц се задължавал да му подари Ferrari, когато навърши 21 години. Хенри спечелил облога.

Китаристът разказва във видеото, че купил автомобила още предходната година на автомобилно изложение и го държал скрит в гаража до рождения ден. „Том спази обещанието си“, отбелязва Хайди Клум.

Супермоделът отбеляза рождения ден и с архивна черно-бяла снимка на четирите си деца като малки. „Хенри, уау. Времето лети. Обичаме те толкова много. Честит 21-ви рожден ден“, написа тя.

Хайди Клум е майка на четири деца. Най-голямата ѝ дъщеря Лени Клум е на 22 години. Нейният биологичен баща е италианският бизнесмен Флавио Бриаторе, а по-късно тя е осиновена от певеца Сийл. От брака си със Сийл германският супермодел има още три деца: Хенри, Йохан и Лу.

По повод 21-вия рожден ден семейството отпразнувало вечерта заедно, а Хайди Клум публикувала и кадър, на който Хенри се наслаждава на първата си законна алкохолна напитка в САЩ. Дъщеря ѝ Лени Клум също споделила видео, в което брат ѝ духа свещите на празничната торта.

Хенри все по-често се появява публично до майка си. През май 2025 г. двамата присъстваха заедно на Американските музикални награди, където той говори за влиянието на родителите си и ги определи като свое вдъхновение. По думите му Хайди Клум и семейството винаги са го насърчавали да развива собствен стил и да избира дрехи, които го карат да се чувства уверен.