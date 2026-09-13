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Хайди Клум подари Ferrari на сина си Хенри за 21-вия му рожден ден (ВИДЕО)

Хайди Клум подари Ferrari на сина си Хенри за 21-вия му рожден ден (ВИДЕО)

13 Септември, 2026 16:53 914 11

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  • син

Подаръкът бил резултат от бас, на който момчето се хванало със съпруга на супермодела

Хайди Клум подари Ferrari на сина си Хенри за 21-вия му рожден ден (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Супермоделът и телевизионна водеща Хайди Клум изненада сина си Хенри с червено Ferrari F430 по повод 21-вия му рожден ден.

53-годишната Хайди Клум публикува в Instagram видео от момента, в който Хенри вижда автомобила за първи път. Луксозният модел, чиято стойност на вторичния пазар може да достигне около 200 000 долара в зависимост от състоянието и спецификацията, бил паркиран пред дома им.

Съпругът на Хайди Клум, музикантът Том Каулиц от Tokio Hotel, извел Хенри навън към изненадата.

„Не мога да повярвам, че този момент най-накрая дойде. Чакаше толкова години“, казва Клум във видеото.

Реакцията на Хенри била мигновена. „О, Боже. Не знам какво да кажа“, възкликнал той, след като видял Ferrari-то.

Хайди Клум подари Ferrari на сина си Хенри за 21-вия му рожден ден (ВИДЕО)

Оказва се, че подаръкът не е спонтанно решение, а изпълнение на обещание отпреди около седем години.

Когато Хенри бил тийнейджър, той и пастрокът му Том Каулиц сключили облог, свързан с Mario Kart. Ако Хенри загубел, трябвало да се откаже от видеоигрите за три месеца и да нарисува себе си зад волана. Ако спечелел, Том Каулиц се задължавал да му подари Ferrari, когато навърши 21 години. Хенри спечелил облога.

Китаристът разказва във видеото, че купил автомобила още предходната година на автомобилно изложение и го държал скрит в гаража до рождения ден. „Том спази обещанието си“, отбелязва Хайди Клум.

Хайди Клум подари Ferrari на сина си Хенри за 21-вия му рожден ден (ВИДЕО)

Супермоделът отбеляза рождения ден и с архивна черно-бяла снимка на четирите си деца като малки. „Хенри, уау. Времето лети. Обичаме те толкова много. Честит 21-ви рожден ден“, написа тя.

Хайди Клум е майка на четири деца. Най-голямата ѝ дъщеря Лени Клум е на 22 години. Нейният биологичен баща е италианският бизнесмен Флавио Бриаторе, а по-късно тя е осиновена от певеца Сийл. От брака си със Сийл германският супермодел има още три деца: Хенри, Йохан и Лу.

По повод 21-вия рожден ден семейството отпразнувало вечерта заедно, а Хайди Клум публикувала и кадър, на който Хенри се наслаждава на първата си законна алкохолна напитка в САЩ. Дъщеря ѝ Лени Клум също споделила видео, в което брат ѝ духа свещите на празничната торта.

Хенри все по-често се появява публично до майка си. През май 2025 г. двамата присъстваха заедно на Американските музикални награди, където той говори за влиянието на родителите си и ги определи като свое вдъхновение. По думите му Хайди Клум и семейството винаги са го насърчавали да развива собствен стил и да избира дрехи, които го карат да се чувства уверен.


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  • 1 цигането

    7 2 Отговор
    няма начин да не направи опит за самоубийство с червена кола, мама не го обича

    16:56 13.09.2026

  • 2 ........–

    10 1 Отговор
    Колко политкоректно и каш-ер.но!

    Мляко с шоколад !

    Кои рабрал-разбрал.

    16:59 13.09.2026

  • 3 Цвете

    8 3 Отговор
    КОЛКО ЖАЛКА ЖЕНИЦА.БРАВО НА СИЙЛ, ЧЕ Е РАЗКАРА.ДА " ОБЛЕЧЕШ " ДЪЩЕРЯ СИ САМО ПО БЕЛЬО И ДА ПУСНЕШ СНИМКИ ДА Е ГЛЕДА ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е БЕЗУМИЕ.

    17:00 13.09.2026

  • 4 Соваж бейби

    10 0 Отговор
    Жалко за Хайди Клум че беше много красива и все още ,къде намери за мъж Кирику от африканската савана синчето на тате прилича и джет приве да му подари бял и красив няма да стане.

    17:02 13.09.2026

  • 5 Чичо

    7 3 Отговор
    Тоя не го зная кой е,ама моят Татко-Светла му Памет ми подари вноска за кола в ,,Мототехника" ,през 1975-та,кога ме приеха за студент преди да вляза в казармата в ,която така и не успя да се повози,защото вноската ми излезе 1990-та кога той си бе ...заминал...

    17:18 13.09.2026

  • 6 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    8 2 Отговор
    бмв и циганин са синоними

    Коментиран от #7

    17:23 13.09.2026

  • 7 Грешка

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Мерцедес

    17:28 13.09.2026

  • 8 Вижте го

    4 0 Отговор
    Черен като баща си , женствен като майка си!

    17:36 13.09.2026

  • 9 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Лоренцо, Лоренцоооо.... 😂

    17:37 13.09.2026

  • 10 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    И сега кой го подарил майка му или пастрока му ???? Кой и как ви дава пари на вас не мога да разбера и за какво ,така правят само идиотите

    17:37 13.09.2026

  • 11 Фара

    2 0 Отговор
    Боли ме фара за тия клошари.

    17:53 13.09.2026