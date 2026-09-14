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Нети празнува 51 г.: От модния подиум до голямата сцена

Нети празнува 51 г.: От модния подиум до голямата сцена

14 Септември, 2026 08:18 1 380 16

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  • рожден ден

Актрисата и певица Антоанета Добрева празнува рожден ден с нова силна роля на малкия екран и повече от четвърт век на сцената

Нети празнува 51 г.: От модния подиум до голямата сцена - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от любимките на българската театрална и музикална сцена – Антоанета Добрева-Нети, празнува рожден ден днес, 14 септември. Родена през 1975 г. в София, актрисата и певица навършва 51 години, като посреща празника в активен творчески период – между театралната сцена, телевизията и музиката.

Пътят ѝ към изкуството започва рано. Като дете Нети учи пиано и пее в Детския радиохор под ръководството на акад. Христо Недялков. С театър се занимава от 1989 г., а първата ѝ роля е в „Страхотни момичета“ на сцената на Народния театър „Иван Вазов“. Преди да стане популярна като актриса и певица, между 1994 и 1996 г. работи и като професионален модел, а през 1995 г. печели конкурса Best Model.

През 2000 г. Нети завършва с пълно отличие НАТФИЗ в класа на проф. Стефан Данаилов, доц. Илия Добрев и Ивайло Христов. Още същата година става част от трупата на Театър „Българска армия“, където изгражда значителна част от актьорската си кариера. Сред отличията ѝ са „Икар“ за театрален дебют и няколко награди „Максим“. През 2019 г. завършва и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а впоследствие продължава образованието си като докторант в областта на мюзикъла и оперетата.

За широката публика Нети остава неразривно свързана и с музиката. Сред най-популярните песни в репертоара ѝ са „Луната спи“, „Стой далече от мен“, както и дуетите с Дони „Тази вечер аз съм хубава“, „Този филм“, „Страхотен ден“ и „Помощ, обичам те“. Именно „Тази вечер аз съм хубава“ носи на двамата награда на БГ Радио през 2002 г.

Любовната история на Нети и Добрин Векилов-Дони също е сред най-любопитните в българския шоубизнес. На 28 март 2001 г., докато получава „Икар“ за театрален дебют на сцената на Народния театър, Нети изненадва публиката, като предлага брак на Дони. През март тази година тя отбеляза 25 години от този момент със снимки и спомени от началото на тяхното „ние“. Двамата имат дъщеря Лилия, родена през 2011 г.

Една от най-невероятните истории в живота на Нети обаче се разкрива едва преди няколко години. Тогава тя научава, че е осиновена, а впоследствие открива биологичните си родители. Биологичният ѝ баща е актьорът Петьо Кръстев, а майка ѝ Джилда Първанова живее от години в Германия. Нети разкри и друг любопитен детайл – при раждането си е получила името Адела, а осиновителите ѝ по-късно я кръщават Антоанета.


2026 г. донесе на Нети и ново телевизионно предизвикателство. Тя е сред основните лица в българския сериал „Вяра, Надежда, Любов“, където влиза в ролята на доц. Красимира Жекова – директор на АГ болница. Това е първата ѝ голяма роля в телевизионен сериал. За подготовката актрисата разказа, че дори си изпява сложните медицински термини, за да ги запомни по-лесно.

Паралелно със снимките тя продължава активната си театрална работа. През тази година Нети посочи сред спектаклите, в които участва, „Железният светилник“, „Хотел между тоя и оня свят“, моноспектакъла „Глас“, „Урок по български“ и „Кошмарна комедия“. С Асен Блатечки гостува и в САЩ с постановката „Този филм“.

Сред по-новите ѝ музикални проекти е и сътрудничество с Иво Димчев. Двамата, които са съученици и дългогодишни приятели, записаха песента „Just Friends“.

Годината донесе и още едно признание – през април Нети получи отличието „БГ модна икона 2026“ в категория „Кино и театър“. Поводът я върна към детството, когато, по собствените ѝ думи, е била наричана „скелет“, „щиглец“ и „щека“ заради слабата си фигура – години преди да стане професионален модел и едно от най-разпознаваемите лица на българската сцена.

На 51 г. Нети продължава да съчетава няколко артистични професии – актриса, певица и музикален изпълнител, без да се отказва и от академичното си развитие. Кариера, която започва от детския хор и модния подиум, преминава през НАТФИЗ и десетки театрални роли и днес продължава с нови телевизионни и музикални проекти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    13 12 Отговор
    МАЛИИИ И ТАЯ СКУМРИЯ ОДЪРТЯ

    08:20 14.09.2026

  • 2 Жива

    16 3 Отговор
    И здрава да е! Пожелавам и за ЧРД да издуха наведнъж 51 големи свещи, и да се намаца здраво с крема........ на тортата!

    А Дони - в Тибет, да и честити от там!
    Той торти не яде!

    08:23 14.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стас

    8 5 Отговор
    Не само тази вечер ти си хубава по бяло бельо,а винаги си хубава!Бъди ни жива,здрава и все така усмихната,мила Антоанета!Винаги ни радвай с хубостта си,божие мило момиче!

    08:26 14.09.2026

  • 5 Мисит

    10 3 Отговор
    Невероятно ,ако има фенове ,на музикалната сцена,,,,,,опитва се да пее ,пронизително дразнещо,,,, ,все едно някой я стиска за гушата,,,,

    Коментиран от #7

    08:27 14.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айде

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мисит":

    Сега, претенции! Знаеш ли колко по хубави неща може, когато я стиснеш за гушата?

    08:34 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 в кратце

    3 3 Отговор
    Луната е смукнала две чаши елкохъл и спи в чинията със салата,с лицето надолу. Така си прави витаминозна маска,докато си почива.

    08:41 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дудов

    5 0 Отговор
    Най-големия творчески успех на ми Нети е че залови Дони.Иначе таланта и е леко спорен

    09:21 14.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Доналд Дък, паток

    3 0 Отговор
    Хубаво пее, ама не се трае.

    09:44 14.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стига се е набутвала в новините

    1 0 Отговор
    Всичко е ясно
    Всичко се помни
    Голямото чудо да измами Дони
    Той може и да се осъзнае ако не е късно вече
    Тя овърша всичко

    10:01 14.09.2026