Нети празнува 51 г.: От модния подиум до голямата сцена

Една от любимките на българската театрална и музикална сцена – Антоанета Добрева-Нети, празнува рожден ден днес, 14 септември. Родена през 1975 г. в София, актрисата и певица навършва 51 години, като посреща празника в активен творчески период – между театралната сцена, телевизията и музиката.

Пътят ѝ към изкуството започва рано. Като дете Нети учи пиано и пее в Детския радиохор под ръководството на акад. Христо Недялков. С театър се занимава от 1989 г., а първата ѝ роля е в „Страхотни момичета“ на сцената на Народния театър „Иван Вазов“. Преди да стане популярна като актриса и певица, между 1994 и 1996 г. работи и като професионален модел, а през 1995 г. печели конкурса Best Model.

През 2000 г. Нети завършва с пълно отличие НАТФИЗ в класа на проф. Стефан Данаилов, доц. Илия Добрев и Ивайло Христов. Още същата година става част от трупата на Театър „Българска армия“, където изгражда значителна част от актьорската си кариера. Сред отличията ѝ са „Икар“ за театрален дебют и няколко награди „Максим“. През 2019 г. завършва и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а впоследствие продължава образованието си като докторант в областта на мюзикъла и оперетата.

За широката публика Нети остава неразривно свързана и с музиката. Сред най-популярните песни в репертоара ѝ са „Луната спи“, „Стой далече от мен“, както и дуетите с Дони „Тази вечер аз съм хубава“, „Този филм“, „Страхотен ден“ и „Помощ, обичам те“. Именно „Тази вечер аз съм хубава“ носи на двамата награда на БГ Радио през 2002 г.

Любовната история на Нети и Добрин Векилов-Дони също е сред най-любопитните в българския шоубизнес. На 28 март 2001 г., докато получава „Икар“ за театрален дебют на сцената на Народния театър, Нети изненадва публиката, като предлага брак на Дони. През март тази година тя отбеляза 25 години от този момент със снимки и спомени от началото на тяхното „ние“. Двамата имат дъщеря Лилия, родена през 2011 г.

Една от най-невероятните истории в живота на Нети обаче се разкрива едва преди няколко години. Тогава тя научава, че е осиновена, а впоследствие открива биологичните си родители. Биологичният ѝ баща е актьорът Петьо Кръстев, а майка ѝ Джилда Първанова живее от години в Германия. Нети разкри и друг любопитен детайл – при раждането си е получила името Адела, а осиновителите ѝ по-късно я кръщават Антоанета.

2026 г. донесе на Нети и ново телевизионно предизвикателство. Тя е сред основните лица в българския сериал „Вяра, Надежда, Любов“, където влиза в ролята на доц. Красимира Жекова – директор на АГ болница. Това е първата ѝ голяма роля в телевизионен сериал. За подготовката актрисата разказа, че дори си изпява сложните медицински термини, за да ги запомни по-лесно.

Паралелно със снимките тя продължава активната си театрална работа. През тази година Нети посочи сред спектаклите, в които участва, „Железният светилник“, „Хотел между тоя и оня свят“, моноспектакъла „Глас“, „Урок по български“ и „Кошмарна комедия“. С Асен Блатечки гостува и в САЩ с постановката „Този филм“.

Сред по-новите ѝ музикални проекти е и сътрудничество с Иво Димчев. Двамата, които са съученици и дългогодишни приятели, записаха песента „Just Friends“.

Годината донесе и още едно признание – през април Нети получи отличието „БГ модна икона 2026“ в категория „Кино и театър“. Поводът я върна към детството, когато, по собствените ѝ думи, е била наричана „скелет“, „щиглец“ и „щека“ заради слабата си фигура – години преди да стане професионален модел и едно от най-разпознаваемите лица на българската сцена.

На 51 г. Нети продължава да съчетава няколко артистични професии – актриса, певица и музикален изпълнител, без да се отказва и от академичното си развитие. Кариера, която започва от детския хор и модния подиум, преминава през НАТФИЗ и десетки театрални роли и днес продължава с нови телевизионни и музикални проекти.