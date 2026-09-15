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Радев за реформата в образованието: Нулев клас за деца с проблеми с българския език

Радев за реформата в образованието: Нулев клас за деца с проблеми с българския език

15 Септември, 2026 12:51 705 33

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  • образование-
  • реформа

Премиерът Румен Радев определи реформата като един от основните приоритети на правителството

Радев за реформата в образованието: Нулев клас за деца с проблеми с българския език - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
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Премиерът Румен Радев определи реформата в образованието като един от основните приоритети на правителството и заяви, че досегашният модел „парите следват ученика“ трябва да бъде заменен със система, в която водещо е качеството на обучението. Той говори при откриването на новата учебна година във видинското село Раковица.

„Нека не си говорим за образование само на 15 септември. Не случайно обявихме, че реформата в образованието е абсолютен приоритет - един от най-важните за нашето правителство“, заяви Радев.

По думите му кабинетът иска да промени философията на финансиране на училищата, така че системата да не бъде стимулирана единствено да задържа възможно най-много деца до завършването им.

„Имаме за цел да сменим досегашния модел, при който парите следват ученика, с модел, който да поставя в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12 клас, а качеството на образованието“, подчерта премиерът.

Сред планираните промени е и въвеждането на т.нар. нулев клас преди първи клас за деца, които не владеят достатъчно добре български език. Според Радев целта е те да получат необходимата подготовка и да започнат училище при равни условия с останалите.

Радев постави акцент и върху необходимостта от по-силна подкрепа за учителите, както и върху възпитанието и дисциплината в училище. „Модел, който да дава увереност, самочувствие и защита на българските учители. Укрепването на възпитанието, укрепването на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училище - за да можем да изграждаме личности“, каза той.

Според премиера задачата на образователната система не трябва да приключва с усвояването на учебния материал. Тя трябва да подготвя младите хора за живота и да изгражда у тях отношение към обществото и страната. „Личности с мислене, личности с готовност за живота, който ги очаква, с уважение към правилата, с уважение към хората около тях, които да държат на страната си“, посочи Радев.

Промяна на учебните програми, ново съдържание и различен начин за оценяване на знанията са сред основните стъпки в планираната реформа в образованието - заяви министърът на образованието проф. Георги Вълчев при откриването на учебната година във Видинско.

Според него една от най-важните задачи е учебното съдържание да стане по-близко до езика на децата и да ги провокира да разсъждават, вместо да възпроизвеждат готови отговори.

„Изключително важна е промяната на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата и които насърчават мисленето“, заяви Вълчев.

Просветният министър посочи, че системата постепенно е била натоварена с твърде много допълнителни помагала и различни издания. Част от тях според него предлагат на учениците полуготови или напълно готови решения и така не стимулират самостоятелното мислене. „Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях“, коментира министърът.

Промени се предвиждат и при оценяването. Целта е изпитването да показва не само какво са запомнили учениците, а доколко могат да мислят, да бъдат креативни и да използват придобитите знания. „Ще променим и начините на оценяване на знанията, така че действително да виждаме креативни, мислещи хора, които се ангажират с бъдещето на страната си“, заяви Вълчев.

Голяма част от набелязаните образователни мерки трябва да започнат да се реализират още през настоящата и следващата година. Цялостната промяна на учебните програми обаче ще изисква повече време, тъй като новият модел трябва да премине и през период на апробация.

Първоначалният хоризонт за въвеждането на новите програми е 2029 г., но министърът пое ангажимент да опита да ускори процеса с една година.

„Ще направя всичко възможно - и това е мой ангажимент към правителството - този процес да бъде завършен през 2028 година, така че да можем да предложим съвършено ново съдържание, което насърчава мисленето, креативността и междупредметните връзки“, каза Вълчев.

Премиерът коментира и изграждането на скоростния път между Видин и Ботевград. Той увери, че проектът остава сред основните инфраструктурни задачи на кабинета въпреки натрупаното забавяне. „Неведнъж сме обявили, че изграждането на този скоростен път е абсолютен приоритет за нас и вие ще видите, че ще се ускори значително изграждането на тази важна пътна артерия“, заяви Радев.

Той съобщи, че предстои специална среща с представители на ресорните министерства, строителния бранш, проектантски организации и неправителствения сектор, ангажиран с гражданския контрол върху качеството на пътищата. Целта е да бъдат обсъдени мерки за ускоряване на изграждането на модерна пътна инфраструктура в страната.

По повод ремонта на училището в Раковица, чиято основна сграда изгоря след удар от мълния през 2022 г., премиерът заяви, че Министерството на образованието ще следи изпълнението на дейностите.

„В Министерството на образованието се вземат всички мерки, така че да има едно качествено, добро училище, което да съответства на таланта на тези прекрасни деца“, каза Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами Ако Са ?

    13 10 Отговор
    Умствено Изостанали ?

    Като Тебе ?

    Коментиран от #9, #20

    12:55 15.09.2026

  • 2 честен ционист

    10 7 Отговор
    Скоро всички ще сте в клас 0 по усилено изучаване на руски език.

    Коментиран от #16, #18, #19, #27

    12:55 15.09.2026

  • 3 Бисери рундьови - "нулев клас"

    6 9 Отговор
    Опуйченият и днес не се спра да се зъби!
    Оставка, грозна брадавице!

    12:59 15.09.2026

  • 4 Вашето мнение

    11 2 Отговор
    Извадете жълтопаветните бинарни и нпо-тата от училищата и нещата ще потръгнат.

    12:59 15.09.2026

  • 5 След фурора на "Евровизия"

    2 4 Отговор
    След фурора на "Евровизия" Радев и DARA се оттеглят от медийното пространство

    12:59 15.09.2026

  • 6 Анонимен

    5 5 Отговор
    Бкп другарите се върнаха след дълги години рушене юмруци шарлатания стопиране Е сега вече владеят всичко всичко тук за червените другари няма закони конституция няма има пожизнено президенство

    Коментиран от #21

    13:02 15.09.2026

  • 7 Неграмотна мисирка

    3 1 Отговор
    Секи сам си преценЯ.

    13:02 15.09.2026

  • 8 нулев клас

    6 0 Отговор
    за некадърни политици довеждали и довеждащи България до дъното на всички класации!

    13:07 15.09.2026

  • 9 Да бе!

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами Ако Са ?":

    Кандев има нужда от такъв клас!

    13:11 15.09.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    "Лавина от оставки, още 50 млади гербаджии напускат партията...."🤔🤔🤔

    Коментиран от #14

    13:13 15.09.2026

  • 11 Хмм

    5 5 Отговор
    а нещо за наркоканала на йотова, дето трови и убива българските деца, винаги досега не пропускаше да заяви как твърдо стои зад йотова, докато не оттегли подкрепата си за йтова няма право да говори за българските деца

    13:15 15.09.2026

  • 12 гришо ганчов

    3 3 Отговор
    разликата между радко мутрата и прасето е че радко може коремното...

    13:16 15.09.2026

  • 13 Много тъпо е да накараш

    6 1 Отговор
    ромчета да тръгват петгодишни на училище. Най-добре да върнат повтарянето на класа.

    13:18 15.09.2026

  • 14 На кого му пука,

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    че си бил гербаджия. Пък и си дрът.

    Коментиран от #28

    13:19 15.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ти научи ли иврит

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    или още си на идиш?

    13:20 15.09.2026

  • 17 Евала

    2 1 Отговор
    Само че Вие нищо не знаете за училището днес но говорте ли говорите. За какъв нулев клас говорите. Идват деца от чужбина с полубългарски, или от ромската махала и започват в 8 клас. НТе не са виновни, нио ние им правим ДЗИ по български. А децата може да са много кадърни в други професии. Добре е всички да говорят правилен български, но като гледам телевизия или чета разни журналистчета в интернет направо да се хванеш за главата и да се отчаеш от филилози. Да вземем да започнем от девалвацията на висшето образование в което професори и доценти прибират парата в джоба и пишат тройката. От училищата излизат тройкаджии и стават учители и лекари. Аман от реформи за парлама. На музикант ще му искаме тригонометрия и стереометрия, а математик ще го спукваме по литература.

    13:21 15.09.2026

  • 18 Колега, Митрофанова ни забрани думичката

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    "скоро". Никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.

    13:21 15.09.2026

  • 19 Проблемът си е твой

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Нека те върнат в нулев клас, белким го научиш.

    13:23 15.09.2026

  • 20 ИСТИНАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами Ако Са ?":

    Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
    е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
    а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
    Защо???
    За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
    И ощи по-важното!
    Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
    Нали има тол-камери по пътищата?
    Защо се крият записите им?

    13:24 15.09.2026

  • 21 Майка ти и баща ти,

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    не са ли били червени?

    А дядовците и бабите?

    А ти в Димитровския комунистически младежки съюз не си ли членувал? И не си носил червена връзка като пионерче?

    Аре, скрий се вече с твоите антикомунистически глупости!

    Едно и също дрънкаш като развалена латерна.

    Коментиран от #22

    13:25 15.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хаха

    3 0 Отговор
    Бангаранга Генерале. Да живее простотията, която и Вие прегръщахте!

    13:26 15.09.2026

  • 24 Рундьо злобното,

    2 0 Отговор
    лакардиите на Бою бяха много по-забавни!

    13:27 15.09.2026

  • 25 баи ставри

    0 0 Отговор
    не може така другарю радев а кои ще гласува тогава на избори нали ще ги разсърдим

    13:28 15.09.2026

  • 26 Питане

    2 0 Отговор
    За оня - от обрез.аните -
    "Мръш Ляк"-а, това ОТНАСЯ ЛИ СЕ ???

    13:28 15.09.2026

  • 27 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ние които сме ходили на училище преди 1989 почти всички го говорим. Ти научи ли писанията в тората? Не вярвам да знаеш иврит. Э?

    13:31 15.09.2026

  • 28 Хем

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "На кого му пука,":

    Гербаджия, хем дърт, хем гларус с окапали крила, ама му е останал комунистическия ербаплък 🤣

    13:31 15.09.2026

  • 29 мунча

    0 0 Отговор
    кева цпаця!!!!!

    13:35 15.09.2026

  • 30 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    Добре, че е тоя 15 септември.... та боядисаха пешеходните пътеки.

    13:35 15.09.2026

  • 31 Ха-ха

    1 0 Отговор
    Празни приказки! Глуп0ости.....Как учениците да разсъждават, когато нямат елементарни познания? Част от тях завършват дванадесети клас и не могат дори да четат. А след това стават и студенти. Пълна пародия! Проблемът е преди всичко в "нахаканите" и неграмотни родители, според които децата им са най- най-умни и най хрисими.

    Коментиран от #33

    13:36 15.09.2026

  • 32 Не питайте

    0 0 Отговор
    местни данъци и такси! Дойдохте на власт с обещание да не вдигате данъци. СИ парно с 30% върнахте незаконна сградна. Увеличихте ток с 3%, увеличихте парно с 5.5%, увеличихте подгряване топла вода 5.5%, студена вода увеличение 5%. Искате да вдигате местни данъци и такси с 100% до 2029 без оглед спекулативни цени, единствени жилища, в презастроени райони купувачите бягат.
    Увеличихте Здравни вече втори път. Нямате необлагаем минимум. Увеличихте здравните пътеки на НЗОК с 10%, а НЗОК се източва чудовищно с 50% от фармацевтични търговци, пътеки болници, без конкурси в частни болници. Не намалихте заплати на бюджетници поне с 50%, оставихте нереформирани сектори. Презастроявате България с нови 6300 кв. километра, вклч. ще се строят ВЕИта в София, София област, унищожени зем. земи, ливади, пасища.
    Къде е Референдумът на Дойран?
    Кога ще го внесете в НС.

    13:38 15.09.2026

  • 33 а реално

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ха-ха":

    са найтъпи и найпрости и неграмотни според всички независими небългарски изследвания...

    13:39 15.09.2026

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