Радев за реформата в образованието: Нулев клас за деца с проблеми с българския език

Премиерът Румен Радев определи реформата в образованието като един от основните приоритети на правителството и заяви, че досегашният модел „парите следват ученика“ трябва да бъде заменен със система, в която водещо е качеството на обучението. Той говори при откриването на новата учебна година във видинското село Раковица.
„Нека не си говорим за образование само на 15 септември. Не случайно обявихме, че реформата в образованието е абсолютен приоритет - един от най-важните за нашето правителство“, заяви Радев.
По думите му кабинетът иска да промени философията на финансиране на училищата, така че системата да не бъде стимулирана единствено да задържа възможно най-много деца до завършването им.
„Имаме за цел да сменим досегашния модел, при който парите следват ученика, с модел, който да поставя в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12 клас, а качеството на образованието“, подчерта премиерът.
Сред планираните промени е и въвеждането на т.нар. нулев клас преди първи клас за деца, които не владеят достатъчно добре български език. Според Радев целта е те да получат необходимата подготовка и да започнат училище при равни условия с останалите.
Радев постави акцент и върху необходимостта от по-силна подкрепа за учителите, както и върху възпитанието и дисциплината в училище. „Модел, който да дава увереност, самочувствие и защита на българските учители. Укрепването на възпитанието, укрепването на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училище - за да можем да изграждаме личности“, каза той.
Според премиера задачата на образователната система не трябва да приключва с усвояването на учебния материал. Тя трябва да подготвя младите хора за живота и да изгражда у тях отношение към обществото и страната. „Личности с мислене, личности с готовност за живота, който ги очаква, с уважение към правилата, с уважение към хората около тях, които да държат на страната си“, посочи Радев.
Промяна на учебните програми, ново съдържание и различен начин за оценяване на знанията са сред основните стъпки в планираната реформа в образованието - заяви министърът на образованието проф. Георги Вълчев при откриването на учебната година във Видинско.
Според него една от най-важните задачи е учебното съдържание да стане по-близко до езика на децата и да ги провокира да разсъждават, вместо да възпроизвеждат готови отговори.
„Изключително важна е промяната на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата и които насърчават мисленето“, заяви Вълчев.
Просветният министър посочи, че системата постепенно е била натоварена с твърде много допълнителни помагала и различни издания. Част от тях според него предлагат на учениците полуготови или напълно готови решения и така не стимулират самостоятелното мислене. „Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях“, коментира министърът.
Промени се предвиждат и при оценяването. Целта е изпитването да показва не само какво са запомнили учениците, а доколко могат да мислят, да бъдат креативни и да използват придобитите знания. „Ще променим и начините на оценяване на знанията, така че действително да виждаме креативни, мислещи хора, които се ангажират с бъдещето на страната си“, заяви Вълчев.
Голяма част от набелязаните образователни мерки трябва да започнат да се реализират още през настоящата и следващата година. Цялостната промяна на учебните програми обаче ще изисква повече време, тъй като новият модел трябва да премине и през период на апробация.
Първоначалният хоризонт за въвеждането на новите програми е 2029 г., но министърът пое ангажимент да опита да ускори процеса с една година.
„Ще направя всичко възможно - и това е мой ангажимент към правителството - този процес да бъде завършен през 2028 година, така че да можем да предложим съвършено ново съдържание, което насърчава мисленето, креативността и междупредметните връзки“, каза Вълчев.
Премиерът коментира и изграждането на скоростния път между Видин и Ботевград. Той увери, че проектът остава сред основните инфраструктурни задачи на кабинета въпреки натрупаното забавяне. „Неведнъж сме обявили, че изграждането на този скоростен път е абсолютен приоритет за нас и вие ще видите, че ще се ускори значително изграждането на тази важна пътна артерия“, заяви Радев.
Той съобщи, че предстои специална среща с представители на ресорните министерства, строителния бранш, проектантски организации и неправителствения сектор, ангажиран с гражданския контрол върху качеството на пътищата. Целта е да бъдат обсъдени мерки за ускоряване на изграждането на модерна пътна инфраструктура в страната.
По повод ремонта на училището в Раковица, чиято основна сграда изгоря след удар от мълния през 2022 г., премиерът заяви, че Министерството на образованието ще следи изпълнението на дейностите.
„В Министерството на образованието се вземат всички мерки, така че да има едно качествено, добро училище, което да съответства на таланта на тези прекрасни деца“, каза Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами Ако Са ?
Като Тебе ?
Коментиран от #9, #20
12:55 15.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #16, #18, #19, #27
12:55 15.09.2026
3 Бисери рундьови - "нулев клас"
Оставка, грозна брадавице!
12:59 15.09.2026
4 Вашето мнение
12:59 15.09.2026
5 След фурора на "Евровизия"
12:59 15.09.2026
6 Анонимен
Коментиран от #21
13:02 15.09.2026
7 Неграмотна мисирка
13:02 15.09.2026
8 нулев клас
13:07 15.09.2026
9 Да бе!
До коментар #1 от "Ами Ако Са ?":Кандев има нужда от такъв клас!
13:11 15.09.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #14
13:13 15.09.2026
11 Хмм
13:15 15.09.2026
12 гришо ганчов
13:16 15.09.2026
13 Много тъпо е да накараш
13:18 15.09.2026
14 На кого му пука,
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":че си бил гербаджия. Пък и си дрът.
Коментиран от #28
13:19 15.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ти научи ли иврит
До коментар #2 от "честен ционист":или още си на идиш?
13:20 15.09.2026
17 Евала
13:21 15.09.2026
18 Колега, Митрофанова ни забрани думичката
До коментар #2 от "честен ционист":"скоро". Никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.
13:21 15.09.2026
19 Проблемът си е твой
До коментар #2 от "честен ционист":Нека те върнат в нулев клас, белким го научиш.
13:23 15.09.2026
20 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Ами Ако Са ?":Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова измества Борисов в наркобизнеса?
Истината за Околчица постепенно си пробива път!
Според последната експертиза,
калушев и другите двама,
са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?
Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
Защо???
За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
И ощи по-важното!
Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
Нали има тол-камери по пътищата?
Защо се крият записите им?
13:24 15.09.2026
21 Майка ти и баща ти,
До коментар #6 от "Анонимен":не са ли били червени?
А дядовците и бабите?
А ти в Димитровския комунистически младежки съюз не си ли членувал? И не си носил червена връзка като пионерче?
Аре, скрий се вече с твоите антикомунистически глупости!
Едно и също дрънкаш като развалена латерна.
Коментиран от #22
13:25 15.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хаха
13:26 15.09.2026
24 Рундьо злобното,
13:27 15.09.2026
25 баи ставри
13:28 15.09.2026
26 Питане
"Мръш Ляк"-а, това ОТНАСЯ ЛИ СЕ ???
13:28 15.09.2026
27 Троян
До коментар #2 от "честен ционист":Ние които сме ходили на училище преди 1989 почти всички го говорим. Ти научи ли писанията в тората? Не вярвам да знаеш иврит. Э?
13:31 15.09.2026
28 Хем
До коментар #14 от "На кого му пука,":Гербаджия, хем дърт, хем гларус с окапали крила, ама му е останал комунистическия ербаплък 🤣
13:31 15.09.2026
29 мунча
13:35 15.09.2026
30 Дуньо простия
13:35 15.09.2026
31 Ха-ха
Коментиран от #33
13:36 15.09.2026
32 Не питайте
Увеличихте Здравни вече втори път. Нямате необлагаем минимум. Увеличихте здравните пътеки на НЗОК с 10%, а НЗОК се източва чудовищно с 50% от фармацевтични търговци, пътеки болници, без конкурси в частни болници. Не намалихте заплати на бюджетници поне с 50%, оставихте нереформирани сектори. Презастроявате България с нови 6300 кв. километра, вклч. ще се строят ВЕИта в София, София област, унищожени зем. земи, ливади, пасища.
Къде е Референдумът на Дойран?
Кога ще го внесете в НС.
13:38 15.09.2026
33 а реално
До коментар #31 от "Ха-ха":са найтъпи и найпрости и неграмотни според всички независими небългарски изследвания...
13:39 15.09.2026