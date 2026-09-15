Рецепта на деня: Сладка баница със смокини и малини

Необходими продукти:

кори за баница фамилия - 1 пакет;

краве масло - около 125 г;

пресни смокини - 15 - 16 бр.;

малини - 100 - 120 г.

За заливката:

сладкарска сметана - 300 г;

яйца - 5 бр.;

ванилия - 3 пакетчета;

захар - около 90 г;

мармалад от смокини - 150 г.

Начин на приготвяне:

Кравето масло се разтопява на слаб огън и се оставя леко да се охлади.

Подходяща кръгла тава с диаметър около 28-30 см се намазва с малко от разтопеното масло.

На дъното се поставят два листа кори за баница, така че краищата им да излизат извън стените на тавата. Корите се намазват с разтопено масло.

Върху тях напречно се поставят още два листа кори, отново така че краищата им да стърчат извън тавата. Намазват се с масло.

Стърчащите краища се подгъват навътре по стените на тавата, така че да се оформи борд, който ще задържи плодовете и заливката.

Следващата кора се намазва леко с масло и се набира на свободна хармоника откъм широката страна. Нагънатата кора се навива рехаво като руло и се поставя в центъра на тавата.

Останалите кори се намазват с масло, набират се по същия начин и се увиват последователно около централното руло, докато се оформи спираловидна сладка баница.

Корите не трябва да се притискат прекалено плътно. Между гънките трябва да останат малки пространства, в които да се разпределят плодовете и да проникне заливката.

Смокините се измиват внимателно и се подсушават. По желание се обелват, след което се нарязват на половинки или четвъртинки според размера им. Парчетата смокини се разпределят между нагънатите кори.

Малините се поставят внимателно между смокините и корите, без да се притискат.

За заливката яйцата се поставят в дълбока купа. Добавят се захарта и ванилията и се разбиват с телена бъркалка до еднородност. Налива се сладкарската сметана и се разбърква. Добавя се мармаладът от смокини и сместа се разбърква отново, докато стане равномерна.

Заливката се излива бавно върху цялата баница, като се насочва и между гънките на корите. Тавата се разклаща внимателно няколко пъти, за да може заливката да слезе до дъното и да се разпредели равномерно.

Баницата се оставя за около 5 минути преди печене, за да могат долните части на корите леко да поемат от сметановата смес. Пече се в предварително загрята на 180°C фурна около 35-45 минути.

Готовата сладка баница трябва да бъде добре запечена, със златисти до леко кафеникави връхчета на корите и напълно стегната заливка в средата. Ако горната част потъмнее прекалено рано, баницата се покрива свободно с алуминиево фолио и печенето продължава.

След изваждане от фурната се оставя да почине поне 20-30 минути, преди да се нареже. Така сметаново-яйченият крем се стяга, а отделните парчета запазват по-добре формата си.

Сладката баница със смокини и малини може да се сервира леко топла или напълно охладена. При топло сервиране вътрешността е по-мека и кремообразна, а след охлаждане се стяга и баницата се нарязва по-чисто. Подходяща е за десерт към кафе или чай, пише gotvach.bg.