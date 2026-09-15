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80 години от обявяването на България за република

80 години от обявяването на България за република

15 Септември, 2026 07:16, обновена 15 Септември, 2026 07:20 793 13

  • република-
  • монархия-
  • референдум-
  • българия-
  • годишнина

На 15 септември 1946 г. Третата българска държава официално слага край на монархията

80 години от обявяването на България за република - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската история днес отбелязва една от най-съдбоносните и преломни дати, променили изцяло политическия и държавен облик на страната. На 15 септември 2026 г. се навършват точно 80 години от провеждането на референдума, с който България сменя формата си на управление и се провъзгласява за Народна република. Това събитие слага окончателен край на епохата на монархията у нас и трасира пътя към тоталната съветизация на държавата под егидата на БКП.

Референдум под диктовката на ОФ

През септември 1946 г. страната се намира в сложна геополитическа ситуация. България е окупирана от Червената армия, а властта е в ръцете на правителството на Отечествения фронт (ОФ), доминирано от комунистите. На 8 септември 1946 г. се провежда допитване до народа, в което гражданите трябва да избират между монархия и република.

Според тогавашните официални данни:

  • В референдума участват над 91% от имащите право на глас.
  • За премахване на монархията и обявяване на република гласуват 92,72% от избирателите.
  • Едва 4,24% подкрепят запазването на царската корона.

Историците и до днес спорят за легитимността на вота. Докато някои изтъкват, че по това време републиканските идеи са били широко популярни сред всички политически сили (включително опозицията), други подчертават, че присъствието на съветските войски и масираният психологически натиск от страна на новата власт са направили свободния избор практически невъзможен.

Изгнанието на царското семейство

Седмица след референдума, на 15 септември 1946 г., XXVI Обикновено народно събрание официално провъзгласява България за Народна република. Още на следващия ден — 16 септември — невръстният цар Симеон II, неговата майка царица Йоанна и сестра му княгиня Мария-Луиза са принудени незабавно да напуснат пределите на родината. Те заминават в изгнание, първоначално към Египет, а по-късно се установяват в Испания. Така се слага край на Третото българско царство, започнало през 1878 г.

Обявяването на републиката е последвано от свикването на Велико народно събрание, което през декември 1947 г. приема т.нар. „Димитровска конституция“. Тя окончателно легитимира тоталитарния еднопартиен модел и подчиняването на страната на съветския блок за следващите четири десетилетия. Днес, 80 години по-късно, датата остава повод за дълбок обществен и исторически анализ на цената на политическите промени в България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    12 7 Отговор
    Хм, сега и това ли ще охулите, защото е направено от социалистите след войната?

    07:22 15.09.2026

  • 2 Въй

    8 7 Отговор
    България била обявена за република,виж ти! А ако си беше монархия,като ингилизите,какво щеше да стане? Сигурно щеше да бъде разделена на три или четири части.

    07:27 15.09.2026

  • 3 СИМЕОНЧО

    14 2 Отговор
    И той искаше да открадне каквото може.

    07:27 15.09.2026

  • 4 Пецата

    2 7 Отговор
    Като цело все тая разбираш ли вобще териториа с кофти матриал 🤣

    07:30 15.09.2026

  • 5 Некой си

    11 3 Отговор
    Понеже народа се плашел от комунистите и съветските войски, гласувал масово за Република. Ами, защо не направят сега един референдум "демократите"? Защото никой няма да гласува за монархофашистите!

    Коментиран от #12

    07:42 15.09.2026

  • 6 БКП направи България държава

    12 5 Отговор
    Вечна слава на Народна Република България! Това беше истинска държава и наша истинска родина! Загубихме си държавата - сега сме подметка на сатанисти и ционисти, но поне има банани за маймунската част от електората, който гласува за различни марионетки на едни и същи кукловоди

    07:49 15.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Софето

    2 6 Отговор
    Нещо като референдумът в Крим, окупирани.
    Пълно падение, от европейска държава ставаме блатна кочина.

    08:17 15.09.2026

  • 9 Здравейте

    7 1 Отговор
    Благодарение на българските комунисти, България става Република и е НАРОДНА! Дойдоха "демократите“ и откраднаха НАРОДНА от народа. Стана частна на олигарсите. Продължават да тръбят колко е хубаво.

    08:20 15.09.2026

  • 10 Някой

    4 1 Отговор
    Тогава е имало демокрация и са правили референдум. Сега няма и не правят, нищо че в конституцията ни чл 1 ал 2 властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...
    И за разлика от други като във Франция където монарсите са отивали на гилотината, тук просто са се разкарали. За мен трето българско царство няма. За да има трябва зарят да е българин, а не спуснат чужденец от чужденци. Да не говорим какви са ги натворили разни.

    08:24 15.09.2026

  • 11 Майдан

    1 6 Отговор
    НРБ е обявена след незаконен Майдан и нелигитимен референдум.

    Това е самата истина другари, социализама е едно недоносче.

    08:28 15.09.2026

  • 12 Ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Некой си":

    Сегашният монархофашизъм е руски.

    08:30 15.09.2026

  • 13 значи

    2 0 Отговор
    значи сме 80 годишна държава

    08:42 15.09.2026