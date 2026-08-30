Средиземно море разкри стотици древни амфори

Две големи подводни археологически находки в Гърция и Италия разкриват нови данни за търговските пътища в древното Средиземноморие. В рамките на няколко седмици археолози откриха товар на античен кораб край гръцкия остров Андрос и римско корабокрушение край бреговете на Сицилия, съобщава The Jerusalem Post, позовавайки се на гръцките и италианските културни власти.

Първата находка е регистрирана край остров Андрос в Егейско море. Специалисти от Ефората за подводни античности към гръцкото Министерство на културата са извършили проверка след сигнал от частно лице за археологически предмети на морското дъно.

На дълбочина между 39 и 44 метра е установен товар на древен кораб, съставен от приблизително 600–650 търговски амфори с остро дъно. Те са датирани към края на V и началото на IV век пр. Хр. — период, свързан с активна морска търговия в Егейско море и по-широкия източносредиземноморски свят.

Сред амфорите са разпознати поне три различни типа — от Менде, от Пепаретос и тип Solokha 2. Това е важна подробност, защото различният произход на съдовете може да даде информация за маршрутите, по които са се движили стоки, търговци и кораби в античността.

Амфорите са били основен транспортен съд за вино, зехтин и други продукти. В конкретния случай учените предстои да установят какъв е бил товарът на кораба и откъде точно е тръгнал. На мястото са открити още част от оловен щок на котва и малко количество камъни, които вероятно са били част от баласта на плавателния съд.

Според гръцкото Министерство на културата находката обогатява познанията за търговията и корабоплаването през къснокласическия период. По-нататъшното изследване може да даде допълнителна информация както за произхода на товара, така и за икономическите връзки между различни части на древния свят.

Почти по същото време Италия съобщи за друго значимо откритие — римско корабокрушение край Мазара дел Вало, в югозападната част на Сицилия. Останките са открити на около три мили от брега и на дълбочина около 46 метра.

Италианското Министерство на културата посочва, че корабът вероятно датира от периода между II и I век пр. Хр. На морското дъно са установени стотици амфори, предимно от типа Dressel 1A, както и два оловни щока на котви и друга конструкция от същия материал.

Министърът на културата на Италия Алесандро Джули определи находката като едно от най-важните подводни археологически открития през последните години. По думите му корабокрушението край Мазара дел Вало разказва за хората, маршрутите и обмена, превърнали Средиземно море в кръстопът на цивилизации.

Откритието е направено след сигнал от частни граждани, а последвалата проверка е извършена съвместно от специализирани звена на карабинерите за опазване на културното наследство, регионалната Суперинтенденция на морето в Сицилия и водолазни екипи.

И двете находки показват колко важна роля са имали морските пътища в древността. Амфорите не са просто керамични съдове — те са своеобразни „архиви“ на търговията. Формата, материалът, мястото на производство и остатъците от съдържание могат да разкрият какви стоки са се движили между островите, градовете и пристанищата на Средиземноморието.

За археолозите подобни подводни обекти са особено ценни, защото често съхраняват товарите на корабите почти така, както са били подредени в момента на потъването. Това позволява по-точно възстановяване на древните търговски маршрути и на икономическите връзки между гръцкия, римския, черноморския и северноафриканския свят.

Предстои допълнително документиране и изследване на двете места. Очаква се анализът на амфорите да помогне за по-доброто разбиране на движението на стоки в античността и на ролята на Средиземно море като една от най-важните търговски артерии в историята.