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Пет дестинации за есенно море близо до България

Пет дестинации за есенно море близо до България

17 Септември, 2026 15:28, обновена 17 Септември, 2026 15:33 699 3

  • море-
  • есен-
  • гърция-
  • родос-
  • крит-
  • анталия-
  • почивка

Гърция, Турция, Албания и Черна гора остават сред най-подходящите варианти за късно море с по-меки температури и по-малко тълпи.

Пет дестинации за есенно море близо до България - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Есента е сред най-подходящите сезони за море близо до България, когато жегите отслабват, курортите се успокояват, а водата в части от Източното Средиземноморие и Адриатика често остава достатъчно топла за плаж. Официалните туристически и метеорологични източници за региона сочат, че Гърция и Южна Турция продължават да предлагат условия за късно къпане, а по Адриатическото крайбрежие на Черна гора есента също е активен сезон за пътуване.

Гърция: Родос

Родос е сред най-сигурните есенни избори за море близо до България. Официалният сайт Visit Greece описва острова като комбинация от дълги плажове, исторически град и курортна инфраструктура, а през септември и октомври там обичайно продължава сезонът за плаж и разходки. От туризма на острова посочват и удобни връзки през летище Родос, което улеснява пътуването извън високия сезон.

Гърция: Крит

Крит също е сред дестинациите, които традиционно остават подходящи за есенно море. Visit Greece подчертава, че климатът в страната е средиземноморски с много слънчеви дни и меки температури по крайбрежието, което прави големите острови добра опция след края на пиковия летен сезон. За българските пътници Крит е и практичен избор заради развитата туристическа инфраструктура и големите летища.

Турция: Анталия и Турската ривиера

Южна Турция остава сред най-популярните варианти за есенно море. В своята сезонна информация Go Türkiye посочва, че през септември къпането в морето в южната и западната част на страната все още е напълно възможно, а районът на Средиземноморието е сред най-развитите за туризъм и инфраструктура. Това прави Анталия и околните курорти логичен избор за пътуване след края на август.

Черна гора: Будва и Которският залив

Черногорското крайбрежие също е добра есенна алтернатива за хората, които търсят море по-близо до България, но без големите тълпи на най-натоварения сезон. Националната туристическа организация на Черна гора представя Адриатическото крайбрежие и Которския залив като едни от основните морски зони на страната, а в официалните ѝ материали есента е посочена като сезон за почивка, разходки и активности по брега.

Албания: Дуръс и Албанската ривиера

Албания се нарежда сред все по-често търсените близки морски дестинации за есента, особено заради Албанската ривиера и курортите около Дуръс. Макар в официалните туристически материали на страната акцентът да е най-вече върху лятото, регионът остава популярна опция и след края на сезона заради по-ниски цени, по-слаб трафик и сравнително краткия път от България.

Румъния: Северното Черноморие

За по-кратко пътуване Румъния остава практичен избор за есенно море по северното Черноморие. Макар страната да не е сред класическите дестинации за средиземноморски плаж, крайбрежието около Констанца и Мамая продължава да привлича туристи в началото на есента, когато морето все още задържа лятна температура по-дълго от въздуха. Това прави румънския бряг удобен вариант за уикенд или кратка почивка от България.

За българските туристи есенното море най-често означава по-спокойна атмосфера, по-добро съотношение между цена и преживяване и по-малък риск от пренаселени плажове. Най-сигурните избори остават южните гръцки острови и турската ривиера, а Черна гора и Албания са добри алтернативи за по-различно, но близко морско пътуване.

Източници: Visit Greece, Go Türkiye, Национална туристическа организация на Черна гора, Метеорологична служба на Турция


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