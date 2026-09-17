На 112 години почина най-възрастният мъж в Италия

Най-възрастният мъж в Италия почина на 112-годишна възраст, съобщиха официално властите в южния италиански регион Базиликата. Витантонио Ловало, известен сред съгражданите си с обичания прякор „Зитон“, си отиде от този свят в град Авиляно, провинция Потенца, оставяйки след себе си история, обхващаща повече от век. До последно той беше признат и за най-възрастния жив мъж на територията на цяла Европа.
Роден през март 1914 г., броени месеци преди избухването на Първата световна война, Ловало прекарва целия си живот в работа на земята като овчар и земеделец. Невероятното му дълголетие привличаше вниманието на учени и геронтолози от цял свят, тъй като италианецът продължаваше активно да обработва личното си лозе и да се грижи за нивите си дори след като навърши 106 години.
Живот, изпълнен с изпитания и тайни за дълголетие
Съдбата на Витантонио Ловало е белязана от бурните събития на 20-и век. По време на Втората световна война той се бие на фронта, а през 1943 г. е заловен от германските войски в Гърция и изпратен в концентрационен лагер, където остава до освобождението си през 1945 г.. След завръщането си в родината създава семейство и има четири деца.
„Авиляно загуби част от своята история днес. Зитон беше един от нас, символ на трудолюбието, привързаността към семейството и нашите корени“, написа в емоционално обръщение кметът на града Джузепе Мека, цитиран от италианската телеграфна агенция ANSA. Изследователите от международната организация Gerontology Research Group (GRG) потвърдиха, че след кончината на Ловало, титлата за най-възрастен мъж в Европа преминава у 111-годишния Жоаким Варела от Португалия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
08:44 17.09.2026
2 имаджин
08:45 17.09.2026
3 Бай Иван
08:47 17.09.2026
4 Нека да пиша
09:05 17.09.2026