Как да запазим устните меки и оцветени

Сухите и напукани устни често правят използването на класическо червило неудобно – цветът се събира в фините линии, подчертава неравностите и може допълнително да засили усещането за опъване. Именно затова все повече козметични марки предлагат продукти, които съчетават цвят и грижа.

Ето 12 подобни предложения, при които наред с пигментите има и подхранващи съставки. Сред тях са масла от жожоба, ший и растителни екстракти, които помагат за по-мекото усещане върху устните.

Сред примерите е червило на Lavera с масло от ший, което е предназначено да ограничава изсушаването и да оставя по-гладък, леко блестящ завършек. В друг продукт на Judith Williams са комбинирани масло от жожоба и екстракт от цвят на нар.

Изборът на подобна формула има значение, защото кожата на устните е по-тънка и по-уязвима от кожата на останалата част от лицето. Според Cleveland Clinic устните нямат мастни жлези и затова по-лесно се изсушават при студ, сух въздух, слънце, дехидратация или често облизване.

Американската академия по дерматология препоръчва при сухи и напукани устни да се търсят продукти със съставки като масло от ший, рициново масло, серамиди, диметикон, минерално масло или вазелин. За сметка на това ароматизатори, ментол, камфор и някои други добавки могат да предизвикат допълнително раздразнение при чувствителни устни.

Затова при избор на червило за сухи устни е по-добре да се предпочитат кремообразни или балсамови текстури пред силно матиращите формули, особено ако вече има лющене или цепнатини. Продуктът не трябва да причинява парене, щипане или усещане за силно опъване – подобна реакция може да е признак, че формулата дразни кожата.

Важно е и устните да бъдат предпазвани от слънцето. Cleveland Clinic препоръчва при престой навън да се използва балсам със слънцезащитен фактор SPF 30 или повече и той да се подновява редовно.

При продължително напукване, кървене, болезнени цепнатини или липса на подобрение въпреки редовната грижа е добре да се потърси дерматолог, защото причината може да бъде контактен дерматит, екзема, дефицит на определени витамини или друго състояние.