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Как да изберете перфектното авокадо

Как да изберете перфектното авокадо

31 Август, 2026 11:46 540 4

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Експертни трикове, които спестяват разочарованието у дома

Как да изберете перфектното авокадо - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Авокадото има неприятния навик да изглежда идеално в магазина, а след разрязването му да се окаже или твърдо като камък, или презряло и потъмняло отвътре. Добрата новина е, че няколко лесни проверки могат значително да увеличат шанса да попаднете на плод с кремообразна текстура и добър вкус.

Един от най-надеждните ориентири е не цветът, а твърдостта. Специалистите по храните препоръчват авокадото да се постави в дланта и съвсем леко да се притисне. Узрелият плод трябва да поддава при умерен натиск, без да бъде мек или кашав. Не е добра идея да го натискате силно с пръсти, защото това може да причини натъртвания под кората.

При популярния сорт Hass цветът също дава известна информация. Докато плодът узрява, кората обикновено преминава от зелена към тъмнозелена и почти черна. Само по цвета обаче не може да се направи сигурна преценка – отделните плодове узряват различно, затова проверката на твърдостта остава по-полезна.

Има и друг популярен трик – огледайте мястото, където е била дръжката. Ако малкото капаче се отделя сравнително лесно и отдолу се вижда зеленикава или жълто-зелена вътрешност, авокадото вероятно е готово за консумация. Кафявият цвят може да подсказва презряване. Ако дръжката не се отделя лесно, плодът най-вероятно все още не е узрял. Не бива обаче насила да се отстраняват дръжките на плодовете в магазина, тъй като така се нарушава естествената им защита.

Важно е и кога възнамерявате да изядете авокадото. Ако ще го използвате същия ден – например за гуакамоле, салата или върху препечена филийка – търсете плод, който леко поддава при натиск. Ако покупката е за след няколко дни, по-твърдото авокадо е по-разумният избор.

Неузрялото авокадо е най-добре да се остави на стайна температура. Поставянето му в хартиен плик заедно с банан или ябълка може да ускори процеса. Причината е етиленът – естествен растителен хормон, отделян от плодовете, който стимулира узряването.

След като авокадото достигне желаната зрялост, то може да бъде преместено в хладилника, за да се забави по-нататъшното омекване. Така се печели още малко време, преди плодът да стане прекалено мек.

При избора оглеждайте и кората за видими повреди, дълбоки вдлъбнатини и прекалено меки участъци. Те могат да бъдат признак за натъртване или влошаване на качеството на месестата част.

Накратко, идеалното авокадо за непосредствена консумация трябва да е сравнително тежко за размера си, без сериозни повреди и да поддава леко и равномерно при внимателен натиск. А ако сте купили твърд плод, не бързайте да го отписвате – няколко дни на кухненския плот често са всичко, от което се нуждае.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аз например

    0 0 Отговор
    Вадя големия боздуган, трескам авокадото, и ако се смачка - не става! Ако боздугана рикошира, вземам авокадото!

    11:57 31.08.2026

  • 3 Кой е щата на авокадото? Пишете, а не зн

    2 0 Отговор
    В щата на авокадото да си го ядат. Гаден на вкус, големи продажби заради реклами, пиар и слагачество.

    12:01 31.08.2026

  • 4 стискач на авокадо

    1 0 Отговор
    Мачкайте,стискайте тез магазини ни обраха с надценки от 200%.....

    12:21 31.08.2026