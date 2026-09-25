Джъстин Бийбър изненада минувачи с акустичен концерт в един от най-опасните райони на Лос Анджелис (ВИДЕО)

Жителите на Лос Анджелис останаха изумени, след като във вторник Джъстин Бийбър изнесе спонтанен концерт в един от кварталите на града с най-висока престъпност. 32-годишната поп звезда, която наскоро отпразнува осем години брак с Хейли Бийбър, изпълни своя хит от 2025 г. Yukon в печално известния с опасностите си парк „Макартър“. Видео от събитието бързо се превърна в сензация и обиколи интернет пространството, отбеляза Daily Mail, цитиран от woman.bg.

Облечен с маслиненозелени шорти, бяла тениска и бежови маратонки от собствената си марка, певецът се разположи на тревна площ заедно с няколко свои музиканти, за да представи акустична версия на песента си.

Публикация на Хънтър Уолфъл събра над 4 милиона гледания, след като той улови звездата да прави това, в което е най-добър.

Появата на Бийбър привлече вниманието към проблемите в парка

Бийбър дори привлече вниманието на окръжния прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман, който коментира изненадващото събитие в социалната мрежа X. Във вторник вечерта той написа, че неочакваната поява на певеца е „доказателство за напредъка, който постигаме, за да си върнем парка от наркодилърите и да го съживим за семействата“.

Само преди по-малко от четири месеца паркът е бил обект на акция на полицията в Лос Анджелис и федерални агенти, съобщава „Ел Ей Таймс“. При операцията са арестувани 13 души, след като органите на реда са предупредили, че употребяващите наркотици ще бъдат претърсвани и задържани. Районът е населен предимно с работници и имигранти.

Според „Таймс“ Хохман по-рано е признал: „Местната пожарна служба прекарва много повече време в опити да съживи хора [от свръхдоза] с „Наркан“, които са били на прага на смъртта, отколкото в гасене на пожари в този район“.

Неочакваните изпълнения се превръщат в запазена марка на Бийбър

След импровизираното изпълнение на Бийбър един от потребителите коментира под публикацията на Уолфъл в Инстаграм: „Пази се, парк „Макартър“, утре всички тиктокъри ще те залеят на тълпи“.

Друг популярен коментар с над 33 000 харесвания гласи: „Той прави такива неща!!! Една вечер беше на нашата улица в Лагуна Бийч и просто си свиреше на китара с Аксел Роуз край океана под лунната светлина. Той просто обича музиката и хората. Страхотно е да се види.“

Последното скромно изпълнение на Бийбър идва след поредица от други подобни концерти през годината. През февруари той се появи гол до кръста на сцената на наградите „Грами“ само с микрофон и китара, за да акомпанира на вокалите си, докато изпълняваше Yukon от албума си Swag (2025).

Бийбър между музиката, сцената и бащинството

След това, по време на двете си поредни хедлайнерски участия на фестивала „Коачела“ през април, той изпя песни от богатия си каталог, като на моменти пееше заедно с по-младото си Аз, пускайки стари свои видеа от YouTube на лаптоп.

Юлското му изпълнение на полувремето на Световното първенство по футбол продължи в същия дух – певецът носеше слушалки с микрофон, докато представяше вълнуваща версия на акустичната си песен Everything Hallelujah на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

Бийбър и съпругата му Хейли са родители на двегодишния си син Джак Блус Бийбър.