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Пропадна концертът на Глория и Драгана Миркович

Пропадна концертът на Глория и Драгана Миркович

25 Септември, 2026 07:40 933 12

  • глория-
  • драгана миркович-
  • концерт-
  • отменен-
  • октомври-
  • варна

Глория съобщи неприятна новина на почитателите си – планираният за 17 октомври във Варна концерт с Драгана Миркович няма да се състои. Певицата обяви отмяната, като уточни, че причината е свързана с обстоятелства, които не зависят от нея.

Пропадна концертът на Глория и Драгана Миркович - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Глория съобщи неприятна новина на почитателите си – планираният за 17 октомври във Варна концерт с Драгана Миркович няма да се състои, пише marica.bg. Певицата обяви отмяната, като уточни, че причината е свързана с обстоятелства, които не зависят от нея.

Глория не даде повече подробности за причините, довели до отпадането на съвместната изява. Тя обаче изрази надежда, че двете изпълнителки ще имат възможност да се срещнат на една сцена в бъдеще и да зарадват публиката с общ концерт.

„Съжалявам, че планираният концерт с Драгана Миркович на 17 октомври във Варна няма да се състои поради обстоятелства, независещи от мен“, написа Глория в социалните мрежи.

Певицата отправи и специално уточнение към хората, които вече са закупили билети за събитието. Тя ги насочи към организаторите, от които могат да получат информация относно закупените билети и последващите действия след отмяната на концерта.

Глория благодари на почитателите си за разбирането и подкрепата и остави отворена възможността за бъдеща среща на сцената с Драгана Миркович.

Засега не са обявени допълнителни подробности около причините за отмяната, нито е посочена нова дата за съвместно участие на двете певици.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обстоятелствата

    12 1 Отговор
    са , че на никой не му е до тях !

    07:43 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пука ми на шмайзера

    5 1 Отговор
    🌽🌽🌽👃👃👃👎👎👎🚽🚽🚽

    07:56 25.09.2026

  • 5 Павел

    11 1 Отговор
    Браво, чалгата трябва да се забрани напълно. Както и хазарта.

    08:01 25.09.2026

  • 6 14/88

    1 3 Отговор
    а миле китич, ромам абрамович и новак джокович ко казуваха по вапроса

    08:02 25.09.2026

  • 7 Чичо Мишо

    3 1 Отговор
    Кука ми на пура.

    08:08 25.09.2026

  • 8 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Защото няма желаещи

    08:15 25.09.2026

  • 9 Анти чалга

    5 0 Отговор
    Супер новина направо страхотна .

    08:15 25.09.2026

  • 10 0407

    3 0 Отговор
    каква загуба за българската култура....

    08:18 25.09.2026

  • 11 Злоба

    3 0 Отговор
    Дано така да продължава беЗ такива концерти.

    08:18 25.09.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    2 0 Отговор
    Отказали да пеят пред само 12 човека, толкова били продадените билети...

    08:19 25.09.2026