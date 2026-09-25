Пропадна концертът на Глория и Драгана Миркович

Глория съобщи неприятна новина на почитателите си – планираният за 17 октомври във Варна концерт с Драгана Миркович няма да се състои, пише marica.bg. Певицата обяви отмяната, като уточни, че причината е свързана с обстоятелства, които не зависят от нея.
Глория не даде повече подробности за причините, довели до отпадането на съвместната изява. Тя обаче изрази надежда, че двете изпълнителки ще имат възможност да се срещнат на една сцена в бъдеще и да зарадват публиката с общ концерт.
„Съжалявам, че планираният концерт с Драгана Миркович на 17 октомври във Варна няма да се състои поради обстоятелства, независещи от мен“, написа Глория в социалните мрежи.
Певицата отправи и специално уточнение към хората, които вече са закупили билети за събитието. Тя ги насочи към организаторите, от които могат да получат информация относно закупените билети и последващите действия след отмяната на концерта.
Глория благодари на почитателите си за разбирането и подкрепата и остави отворена възможността за бъдеща среща на сцената с Драгана Миркович.
Засега не са обявени допълнителни подробности около причините за отмяната, нито е посочена нова дата за съвместно участие на двете певици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обстоятелствата
07:43 25.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 пука ми на шмайзера
07:56 25.09.2026
5 Павел
08:01 25.09.2026
6 14/88
08:02 25.09.2026
7 Чичо Мишо
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8 Красимир Петров
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