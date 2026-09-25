Катрин Зита-Джоунс честити рождения ден на Майкъл Дъглас със страстна целувка в морето (СНИМКА)

Актрисата Катрин Зита-Джоунс отбеляза 82-рия рожден ден на съпруга си Майкъл Дъглас с романтична публикация в социалните мрежи. Холивудската звезда сподели снимка, на която двамата се целуват в морето, придружена от лично послание към двукратния носител на награда „Оскар“.

„Честит рожден ден, скъпи! Целувка за рождения ден на моя съпруг Майкъл. Да споделям този специален ден с теб е толкова специално, колкото и самият ден. Обичам те“, написа 57-годишната Катрин Зита-Джоунс в Instagram.

Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са родени на една и съща дата, 25 септември, с разлика от 25 години. Двамата сключват брак през 2000 г. и имат две деца – сина си Дилън Дъглас и дъщеря си Карис Дъглас.

Романтичната публикация идва непосредствено след появата на Катрин Зита-Джоунс на премиерата на новия ѝ сериал „Kill Jackie“ в Лондон. Актрисата привлече вниманието на събитието в Curzon Bloomsbury със сребриста рокля с пайети и пелерина.

В осемсерийния трилър на Prime Video носителката на „Оскар“ влиза в ролята на Джаки Прайс, бивша международна наркотрафикантка, която в продължение на 20 години живее анонимно като търговец на произведения на изкуството. Миналото ѝ обаче я застига, когато елитна група наемни убийци получава задача да я ликвидира.

„Kill Jackie“ е базиран на романа „The Price You Pay“ от 2018 г. на писателя Ник Харкауей, публикуван под псевдонима Ейдън Труън. Харкауей е син на Дейвид Корнуел, световноизвестния автор на шпионски романи, писал под името Джон льо Каре.

Заедно с Катрин Зита-Джоунс в сериала участват Даниел Ингс, Сидсе Бабет Кнудсен, Оскар Хаенада, Дарси Шоу, Раф Лоу, Енцо Чиленти и Кристин Адамс.

Покрай новия си проект уелската актриса коментира и кариерата на децата си Дилън и Карис, които проявяват интерес към развлекателната индустрия. Катрин Зита-Джоунс отново се противопостави на определението „nepo baby“, използвано за деца на известни личности, които следват професионалния път на родителите си.

В интервю за BBC Radio 4 актрисата заяви, че подобен етикет поставя допълнителен натиск върху младите хора. Като пример тя посочи съпруга си Майкъл Дъглас, който е син на холивудската легенда Кърк Дъглас, но изгражда собствена успешна кариера с роли в продукции като „Уолстрийт“, „Фатално привличане“ и „Първичен инстинкт“.

Майкъл Дъглас също е защитавал децата на известни актьори от подобни критики. Самият той е част от една от най-разпознаваемите холивудски династии, а най-големият му син Камерън Дъглас също избира актьорската професия.