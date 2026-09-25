Братята на "Черната пантера" Чадуик Боузман съдят вдовицата му за наследство

Тейлър Симон Ледуард, вдовицата на покойния актьор Чадуик Боузман, оспорва опита на двамата му по-големи братя Дерик и Кевин Боузман да я отстранят като администратор на наследството на звездата от „Черната пантера“.

В нови съдебни документи, внесени в Лос Анджелис, Ледуард отхвърля обвиненията на братята на актьора, че не е разпределила правилно имуществото му съгласно съдебно решение от 2022 г. Според нейната защита твърденията са неверни, а съдебната процедура е използвана като опит за уронване на репутацията ѝ чрез медиите.

Дерик и Кевин Боузман заведоха делото от името на родителите си Лерой и Каролин Боузман. Те твърдят, че близо четири години след съдебното решение вдовицата на актьора все още не е приключила разпределението на наследството.

Тейлър Симон Ледуард оспорва това. Нейният адвокат Адам Стрейзънд заявява в съдебните документи, че тя не само е изпълнила разпорежданията на съда, но доброволно е предоставила на семейството на съпруга си значително повече от това, което законът изисква.

Според защитата на Ледуард всички активи от наследството на Чадуик Боузман са разпределени с изключение на една сметка, чието освобождаване е било възпрепятствано от предишни правни действия на братята.

Сред посочените активи са 151 558 долара в сметка в Bank of America, 100 акции на Chadwick Boseman, Inc., оценени на 3 396 969 долара, животозастрахователна полица за 40 000 долара и друга банкова сметка със 241 180,75 долара. В документите фигурира и непотърсено имущество на стойност 88 цента.

Спорът обхваща и индивидуална пенсионна сметка на стойност около 300 000 долара. Според Тейлър Симон Ледуард тези средства не са били разпределени именно заради предишни правни действия от страна на братята на актьора.

Защитата посочва още, че вдовицата на Чадуик Боузман доброволно е предоставила над 300 000 долара от личните си средства на четирите деца на Дерик Боузман. Адвокатите ѝ използват този факт като аргумент срещу твърдението, че тя умишлено задържа средства, предназначени за родителите на покойния актьор.

След смъртта на Боузман наследството му е получило и приблизително 300 000 долара от остатъчни възнаграждения чрез актьорската организация SAG-AFTRA. Съгласно съдебното решение 50% от тези средства се полагат на Тейлър Симон Ледуард, а по 25% на всеки от родителите на актьора. Според новите документи по тяхно искане Ледуард е изплатила по 75 000 долара на Дерик и Кевин Боузман за периода 2020–2024 г.

Братята на актьора обаче твърдят, че Тейлър Симон Ледуард, която получава 50% от наследството, е трябвало да разпредели останалата половина поравно между Лерой и Каролин Боузман. Според тях всеки от родителите има право на 25%, а окончателното разпределение не е извършено.

В отговора си Ледуард категорично отхвърля твърденията за укриване или неправомерно управление на имущество. Защитата ѝ заявява, че няма изгубени, разпилени или неправилно управлявани активи и че администрирането на наследството е извършвано прозрачно.

Съдебните документи разкриват и подробности за усилията на Тейлър Симон Ледуард да съхрани творческото наследство на съпруга си. След смъртта му тя участва в създаването на Chadwick Boseman Foundation for the Arts, работи по предоставянето на права за постановка на пиесата му „Deep Azure“ в Shakespeare’s Globe в Лондон и по документален проект, посветен на актьора.

Чадуик Боузман почина на 28 август 2020 г. на 43-годишна възраст след продължила няколко години битка с рак на дебелото черво, която той не беше оповестявал публично. Актьорът, световноизвестен с ролята на крал Т'Чала в „Черната пантера“ и филмите от киновселената на Marvel, не остави завещание.

Новите съдебни документи разкриват и точната дата на брака му с Тейлър Симон Ледуард. Двамата са се оженили на 21 август 2020 г., само седмица преди смъртта на актьора. Церемонията е била водена от брат му Дерик Боузман.

Според адвокатите на Ледуард тя е била до Чадуик Боузман и се е грижила за него по време на лечението му. Защитата ѝ настоява съдът да отхвърли искането на Дерик и Кевин Боузман за отстраняването ѝ като администратор на наследството.

Съдебният спор продължава, като твърденията за начина, по който е управлявано и разпределяно наследството на Чадуик Боузман, остават предмет на разглеждане от съда.