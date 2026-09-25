Стегна багажа: Анджелина Джоли продаде имението си в Лос Анджелис за близо 25 млн. долара

Холивудската актриса Анджелина Джоли е продала имението си в престижния квартал Лос Фелис в Лос Анджелис за 24,75 млн. долара, докато се подготвя за нов етап от живота си извън Калифорния, съобщава Daily Mail.

51-годишната носителка на „Оскар“ купува историческия имот през 2017 г. за около 24,5 млн. долара, малко след раздялата си с актьора Брад Пит. Анджелина Джоли обяви имението за продажба през май с първоначална цена от близо 30 млн. долара, а купувач е намерен около пет месеца по-късно.

Построена през 1913 г., къщата е с площ от приблизително 1020 кв. метра и разполага с шест спални и десет бани. Един от предишните ѝ собственици е легендарният холивудски режисьор Сесил Б. Демил.

Angelina Jolie the empty nester sells LA home for $25million as plans for her 'new life' are revealed… after kids drop ex Brad Pitt's last name https://t.co/AEClfKEbLp — Daily Mail (@DailyMail) September 25, 2026

Разположено върху терен от около два акра, имението предлага гледка към Холивудските хълмове и обсерваторията „Грифит“. Сред удобствата са библиотека, винарска изба, фитнес студио, чаена къща, плувен басейн и отделна постройка край него.

Продажбата идва на фона на плановете на Анджелина Джоли да напусне Лос Анджелис, след като децата ѝ вече са пълнолетни. Според източници, цитирани от TMZ, актрисата все още не е избрала постоянно място за следващия си дом и възнамерява да прекарва повече време в различни части на света, включително в Камбоджа, където притежава имот и има дългогодишни лични и професионални връзки.

Още през 2024 г. Анджелина Джоли заяви пред The Hollywood Reporter, че планира да напусне Лос Анджелис, когато най-малките ѝ деца навършат 18 години. Актрисата обясни тогава, че е останала в града заради семейните обстоятелства след раздялата с Брад Пит и желанието децата ѝ да имат повече спокойствие и сигурност.

Анджелина Джоли и Брад Пит се разделиха през 2016 г. след 12-годишна връзка и две години брак. Разводът на двамата актьори беше окончателно уреден през декември 2024 г.

Въпреки приключването на бракоразводната процедура Джоли и Пит продължават отделен съдебен спор за френското винарско имение Château Miraval. Брад Пит оспорва продажбата на дела на бившата си съпруга, като твърди, че тя е нарушила договореност между тях относно собствеността. Анджелина Джоли оспорва неговата версия за обстоятелствата около сделката.

След продажбата на дома си в Лос Анджелис актрисата се очаква да насочи повече време към международните си професионални проекти и към Камбоджа, която от години заема важно място както в личния ѝ живот, така и в хуманитарната ѝ дейност.