Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Стегна багажа: Анджелина Джоли продаде имението си в Лос Анджелис за близо 25 млн. долара

Стегна багажа: Анджелина Джоли продаде имението си в Лос Анджелис за близо 25 млн. долара

25 Септември, 2026 16:31 680 8

  • анджелина джоли-
  • актриса-
  • продажба-
  • имот-
  • имение-
  • лос анджелис-
  • деца

Актрисата, чиито деца вече са самостоятелни, реши да живее номадски и да разпределя времето си между различни благотворителни инициативи

Стегна багажа: Анджелина Джоли продаде имението си в Лос Анджелис за близо 25 млн. долара - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Анджелина Джоли е продала имението си в престижния квартал Лос Фелис в Лос Анджелис за 24,75 млн. долара, докато се подготвя за нов етап от живота си извън Калифорния, съобщава Daily Mail.

51-годишната носителка на „Оскар“ купува историческия имот през 2017 г. за около 24,5 млн. долара, малко след раздялата си с актьора Брад Пит. Анджелина Джоли обяви имението за продажба през май с първоначална цена от близо 30 млн. долара, а купувач е намерен около пет месеца по-късно.

Построена през 1913 г., къщата е с площ от приблизително 1020 кв. метра и разполага с шест спални и десет бани. Един от предишните ѝ собственици е легендарният холивудски режисьор Сесил Б. Демил.

Разположено върху терен от около два акра, имението предлага гледка към Холивудските хълмове и обсерваторията „Грифит“. Сред удобствата са библиотека, винарска изба, фитнес студио, чаена къща, плувен басейн и отделна постройка край него.

Продажбата идва на фона на плановете на Анджелина Джоли да напусне Лос Анджелис, след като децата ѝ вече са пълнолетни. Според източници, цитирани от TMZ, актрисата все още не е избрала постоянно място за следващия си дом и възнамерява да прекарва повече време в различни части на света, включително в Камбоджа, където притежава имот и има дългогодишни лични и професионални връзки.

Още през 2024 г. Анджелина Джоли заяви пред The Hollywood Reporter, че планира да напусне Лос Анджелис, когато най-малките ѝ деца навършат 18 години. Актрисата обясни тогава, че е останала в града заради семейните обстоятелства след раздялата с Брад Пит и желанието децата ѝ да имат повече спокойствие и сигурност.

Анджелина Джоли и Брад Пит се разделиха през 2016 г. след 12-годишна връзка и две години брак. Разводът на двамата актьори беше окончателно уреден през декември 2024 г.

Въпреки приключването на бракоразводната процедура Джоли и Пит продължават отделен съдебен спор за френското винарско имение Château Miraval. Брад Пит оспорва продажбата на дела на бившата си съпруга, като твърди, че тя е нарушила договореност между тях относно собствеността. Анджелина Джоли оспорва неговата версия за обстоятелствата около сделката.

След продажбата на дома си в Лос Анджелис актрисата се очаква да насочи повече време към международните си професионални проекти и към Камбоджа, която от години заема важно място както в личния ѝ живот, така и в хуманитарната ѝ дейност.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    Ще се мести в Одеса.

    16:32 25.09.2026

  • 2 Супер

    8 0 Отговор
    Да изчезва! Понякога и аз много се уморявам от жените! Не им ща ни меда, ни жилото, ни секса, ни претенциите!
    Изчезвам, за да се почувствам свободен!

    16:36 25.09.2026

  • 3 Попътен вятър

    5 0 Отговор
    И да не се връща по възможност!!!

    16:38 25.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ЩО ВСЕКИ КОЙТО НАПРАВИ ПАРИ БЯГА ОТ САЩ ?
    .....

    16:44 25.09.2026

  • 5 Учуден Зевзек

    2 0 Отговор
    Я тая с изрязаните женски атрибути още ли е жива ????? 🤩🙂🤣

    16:58 25.09.2026

  • 6 Ироничен

    2 0 Отговор
    Много досадна....

    17:00 25.09.2026

  • 7 Брат Чед

    2 0 Отговор
    Тука да не правите реклама на недвижими имоти в LA, срещу процент от продажбите?

    17:02 25.09.2026

  • 8 Мурзик

    1 0 Отговор
    Сутрин като стана се изкъпвам последователно в десетте бани и става време за обяд. Ставам от масата и вече съм се изпотил от жегата и обилната храна. Минавам през десетте бани и става време за вечеря. И те така.

    17:13 25.09.2026