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Лили Иванова получи предложение за свой музей в Банкя

Лили Иванова получи предложение за свой музей в Банкя

5 Септември, 2026 14:52 694 25

  • лили иванова-
  • музей-
  • банкя

Предложението идва след грандиозния концерт на Лили Иванова в Банкя и предизвика сериозен интерес

Лили Иванова получи предложение за свой музей в Банкя - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лили Иванова получи предложение, което със сигурност не е от онези, които идват всеки ден. Примата на българската естрада може да се сдобие със свой музей в Банкя, посветен на впечатляващата ѝ кариера.

Идеята е бъдещото пространство да съхранява историята на легендарната певица – музиката ѝ, сценичните костюми и образи, както и спомените от десетилетията, през които тя е сред най-големите имена на българската сцена, пише marica.bg.

Предложението идва след грандиозния концерт на Лили Иванова в Банкя и предизвика сериозен интерес. Ако идеята бъде реализирана, почитателите на певицата ще могат да се докоснат отблизо до моменти от забележителния ѝ професионален път.

През годините Лили Иванова се превърна не просто в популярна изпълнителка, а в една от емблемите на българската култура. Затова и идеята за място, което да пази нейното творчество и сценична история, звучи като своеобразен поклон към кариерата ѝ.

Особено любопитно е, че предложението идва именно след концерт – събитие, което още веднъж показа огромния интерес към примата. Въпросът сега е дали необичайният проект ще се превърне от идея в реален музей.

Ако това се случи, Банкя може да се сдобие с още една любопитна културна атракция, свързана с едно от най-разпознаваемите имена в българската музика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    11 0 Отговор
    Музея ще е срещу зайчарниците на Баце.

    Баце ще вика "ЕЕЕЕХ и на мене такъв музеееей...!"

    Всъщност за него отдавна е построен музея наречен Централен СЗ!

    ФАКТ!

    14:55 05.09.2026

  • 2 А в мездра ше има ли музей

    9 1 Отговор
    На баба

    14:55 05.09.2026

  • 3 Да, да

    9 1 Отговор
    Съжалявам, че бутнаха мавзолея. Панаири, панаииири....

    14:58 05.09.2026

  • 4 дедо Флашко

    3 11 Отговор
    Лили Иванова я има България,гордеем се с нея,с прекрасната певица!

    14:59 05.09.2026

  • 5 А50

    9 3 Отговор
    Самата Лили ще позира в музея от 09:00 до 12:00 пн-пет

    15:00 05.09.2026

  • 6 Нека да пиша

    13 3 Отговор
    Тя има музей в Египет. Там е пяла на Сети ,Рамзес,на един чин е била с Тутанкамон.

    15:02 05.09.2026

  • 7 Фараон

    8 1 Отговор
    Египетските мумии ще гастролират в Банкя ли? Интересно.

    15:08 05.09.2026

  • 8 Тик-Ток

    8 1 Отговор
    Направо да я правят на мумия

    15:08 05.09.2026

  • 9 Прокопи

    2 0 Отговор
    Там нямаше ли да строят мавзолей?

    15:11 05.09.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    "Ако това се случи, Банкя може да се сдобие с още една любопитна културна атракция..."
    ----
    Коя е другата "културна атракция"? Или задавам излишен отговор?🤣🤣🤣

    15:13 05.09.2026

  • 11 ПиПи

    1 0 Отговор
    Музеят на баба Лили трябва да е на сините кресла,при 240-те,в НСее0Б4А2А5В6А1Й.

    15:14 05.09.2026

  • 12 УжасТ

    4 0 Отговор
    Музей на жив човек ?! Това само банкянски мозък може да измисли . Там бяха направили и дървен паметник на Бойко .

    Коментиран от #17

    15:15 05.09.2026

  • 13 Лили

    0 3 Отговор
    Иванова - емблема на българската култура.

    15:15 05.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 газов инжекцион

    1 1 Отговор
    Имам нормално кръвно наблягане,не пия добавки за звън преди лягане!

    15:26 05.09.2026

  • 16 Запознат

    1 0 Отговор
    Анита от почивка за една почивка на малидиви ще източе на 20 негри кайсиите като бони блу 🍾🍾🍾🍾🍾🚩😇🥳🤭

    15:37 05.09.2026

  • 17 Пустиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "УжасТ":

    Ми правилно. Он чиляка и без тва е дръвен философ: къде и да го барнеш, се он е най-големия разбирач.

    15:37 05.09.2026

  • 18 Античния зайчарник в Банкя

    1 0 Отговор
    По-добре в Перперикон да го направят.

    15:38 05.09.2026

  • 19 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 0 Отговор
    Ще се конкурира с музея на Бацо, но пък туристите и почитателите, ще могат да си купуват комбиниран билет за Баня плюс Музея на Бацо и Музея на Лили😅

    15:40 05.09.2026

  • 20 Роза

    2 0 Отговор
    Е,не на всеки човек се удава такава възможност-да види уреден за него музей,докато е още жив!Доколкото си спомням,на Тодор Живков бяха направили паметник в Правец,докато беше още жив,но той не го харесал и заповядал да го срутят.Много пъти съм писала тук-Лили беше голяма певица едно време,сега нито една песен,която е пяла в последните години,не се е превърнала в хит-да я запеят хората повсеместно!Ако тая жена имаше чувство за реализъм,щеше да стане музикален педагог или да пише автобиографични книги,а не да пее!

    15:44 05.09.2026

  • 21 Лили Иванова

    0 0 Отговор
    Значи така:

    "На Лили Иванова, ще има музей в Банкя" а на Мими Иванова няма да има"...

    Аааа, плаче ми се!

    15:51 05.09.2026

  • 22 Мими Иванов

    0 0 Отговор
    Значи така:

    "На Лили Иванова, ще има музей в Банкя" а на Мими Иванова няма да има"...

    Аааа, плаче ми се!

    15:52 05.09.2026

  • 23 Лили Иванова и Мими Иванова

    0 1 Отговор
    Ние сме две дружки и трябва да направите два мавзолея в Банкя за нас двете!

    15:54 05.09.2026

  • 24 Паша Христова

    0 0 Отговор
    от гроба:

    А за мен защо не направихте мавзолей в Банкя?
    Пях толкова прекрасни Ромски песни на Бай Тошо в Банкя?

    15:58 05.09.2026

  • 25 веунсеремос

    1 0 Отговор
    Лили Иванова е родена на 26 април 1934 гч в циганско-турсия град Кубрат.Не може да пее от младини ,а викаше.Не познава нотите.И никога не е била в Олимпия ,само един път и си плати солена сума от джоба/ а е стисната/.Нямаше посетители-само няколко българи ,които учат в Париж.А, Мими Иванова маже да пее.Завършила е естрадния отдел и не си крие годините-80 навършени.Не зная защо Йотова се срещна с нея.Това ще навреди на изборите й за Президент.Много глупава постъпка.

    16:05 05.09.2026