Лили Иванова получи предложение за свой музей в Банкя

Лили Иванова получи предложение, което със сигурност не е от онези, които идват всеки ден. Примата на българската естрада може да се сдобие със свой музей в Банкя, посветен на впечатляващата ѝ кариера.
Идеята е бъдещото пространство да съхранява историята на легендарната певица – музиката ѝ, сценичните костюми и образи, както и спомените от десетилетията, през които тя е сред най-големите имена на българската сцена, пише marica.bg.
Предложението идва след грандиозния концерт на Лили Иванова в Банкя и предизвика сериозен интерес. Ако идеята бъде реализирана, почитателите на певицата ще могат да се докоснат отблизо до моменти от забележителния ѝ професионален път.
През годините Лили Иванова се превърна не просто в популярна изпълнителка, а в една от емблемите на българската култура. Затова и идеята за място, което да пази нейното творчество и сценична история, звучи като своеобразен поклон към кариерата ѝ.
Особено любопитно е, че предложението идва именно след концерт – събитие, което още веднъж показа огромния интерес към примата. Въпросът сега е дали необичайният проект ще се превърне от идея в реален музей.
Ако това се случи, Банкя може да се сдобие с още една любопитна културна атракция, свързана с едно от най-разпознаваемите имена в българската музика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
Баце ще вика "ЕЕЕЕХ и на мене такъв музеееей...!"
Всъщност за него отдавна е построен музея наречен Централен СЗ!
ФАКТ!
14:55 05.09.2026
2 А в мездра ше има ли музей
14:55 05.09.2026
3 Да, да
14:58 05.09.2026
4 дедо Флашко
14:59 05.09.2026
5 А50
15:00 05.09.2026
6 Нека да пиша
15:02 05.09.2026
7 Фараон
15:08 05.09.2026
8 Тик-Ток
15:08 05.09.2026
9 Прокопи
15:11 05.09.2026
10 Евгени от Алфапласт
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Коя е другата "културна атракция"? Или задавам излишен отговор?🤣🤣🤣
15:13 05.09.2026
11 ПиПи
15:14 05.09.2026
12 УжасТ
Коментиран от #17
15:15 05.09.2026
13 Лили
15:15 05.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 газов инжекцион
15:26 05.09.2026
16 Запознат
15:37 05.09.2026
17 Пустиня(к)
До коментар #12 от "УжасТ":Ми правилно. Он чиляка и без тва е дръвен философ: къде и да го барнеш, се он е най-големия разбирач.
15:37 05.09.2026
18 Античния зайчарник в Банкя
15:38 05.09.2026
19 Гласове от зайчарника в Банкя
15:40 05.09.2026
20 Роза
15:44 05.09.2026
21 Лили Иванова
"На Лили Иванова, ще има музей в Банкя" а на Мими Иванова няма да има"...
Аааа, плаче ми се!
15:51 05.09.2026
22 Мими Иванов
"На Лили Иванова, ще има музей в Банкя" а на Мими Иванова няма да има"...
Аааа, плаче ми се!
15:52 05.09.2026
23 Лили Иванова и Мими Иванова
15:54 05.09.2026
24 Паша Христова
А за мен защо не направихте мавзолей в Банкя?
Пях толкова прекрасни Ромски песни на Бай Тошо в Банкя?
15:58 05.09.2026
25 веунсеремос
16:05 05.09.2026