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"Наследникът": Нов български фентъзи проект създава мащабен готически свят на големия екран (ТРЕЙЛЪР)

"Наследникът": Нов български фентъзи проект създава мащабен готически свят на големия екран (ТРЕЙЛЪР)

5 Септември, 2026 18:16 593 7

  • наследникът-
  • денислав димчев-
  • готически-
  • фентъзи-
  • башар рахал-
  • йоана буковска-
  • асен блатечки-
  • калин врачански-
  • китодар тодоров-
  • севар иванов

Започват игри на кръв и слава! Наследникът от 11 септември само в кината

"Наследникът": Нов български фентъзи проект създава мащабен готически свят на големия екран (ТРЕЙЛЪР) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази есен… Мълчи! Не дишай! Оцелявай! На 11 септември, само в кината, зрителите ще бъдат погълнати от мистериозния свят на "Наследникът" – напрегнат фентъзи трилър, който изгражда мащабен готически свят, рядко срещан в родното кино. Създаден по едноименния бестселър на Денислав Димчев и Яница Михайлова (продаден в над 10 000 копия), филмът съчетава елементи на мистика, драма и тъмно фентъзи в история за власт, наследство и морални граници, поставени под натиск от система, в която оцеляването има своята цена.

"Наследникът" бележи режисьорския дебют на Димчев — автор, продуцент и сценарист, чието творчество се развива на пресечната точка между съвременното жанрово кино, литературата и визуалния разказ. Продукцията събира едни от най-разпознаваемите имена в българското кино и театър, сред които Башар Рахал, Йоана Буковска, Асен Блатечки, Калин Врачански, Китодар Тодоров и Севар Иванов. Редом до тях застават самият Денислав Димчев, Яница Михайлова, Лина Соколова, Даниел Владимиров, Гергана Спиридонова, Християн Кънев и много други.

В центъра на историята е осемнадесетгодишният Виктор Мордем, който е откъснат от човешкия си живот и въвлечен в изолиран аристократичен вампирски орден, където древен ритуал определя кой е достоен да наследи властта. Неподготвен и презиран като „смеска“, той трябва да оцелее в три изпитания, където съюзите са крехки, предателството е неизбежно, а животът няма стойност. Докато благородната фасада на традицията започва да се пропуква, Виктор разбира, че зад езика на честта и морала се крие система, създадена да пази привилегиите на „чистите“. В свят, в който оцеляването изисква съучастие, той трябва да избере какво е готов да изгуби – живота си или човечността си.

Денислав Димчев споделя, че в основата на проекта стои интересът към начина, по който властта се предава не само като привилегия, а като система от вярвания, страхове и ритуали, които постепенно започват да изглеждат естествени. Филмът разглежда „наследяването“ не просто като фамилна или политическа линия, а като психологическо състояние — тежестта да продължиш нещо, което не си избирал, и цената на отказа да го приемеш. В този свят границата между ред и насилие е умишлено размита, защото именно там се разкрива истинската структура на властта: не в правилата, а в това кой има правото да ги нарушава и защо.

Трейлърът на "Наследникът" ни потапя в мрачната готическа атмосфера на филма и без да разкрива тайните на историята, умело изгражда усещане за напрежение и надвиснала опасност. Запознаваме се с героите, които ще се изправят пред поредица от тежки изпитания и съдбовни избори, а амбициозният визуален подход и съчетаването на елементи на фентъзи, драма и приключение свидетелстват за едно наистина различно филмово изживяване в рамките на българското жанрово кино.

Режисьор и продуцент на "Наследникът" е Денислав Димчев, който е и сценарист, заедно с Яница Михайлова, по едноимения им роман. В ролите са Башар Рахал, Йоана Буковска, Асен Блатечки, Калин Врачански, Китодар Тодоров, Севар Иванов, Денислав Димчев, Яница Михайлова, Лина Соколова, Даниел Владимиров, Гергана Спиридонова, Християн Кънев и много други.

Започват игри на кръв и слава! Наследникът от 11 септември само в кината.

"Наследникът": Нов български фентъзи проект създава мащабен готически свят на големия екран (ТРЕЙЛЪР)


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Режисьор

    9 0 Отговор
    Задължителен за пропускане. Едни и същи халтуристи. Не знам, тези хора не си ли говорят с някой, който да не е от гилдията, за да им обясни, че бездарието се вижда по-добре отстрани?🤔

    18:24 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Атина Паднала

    1 0 Отговор
    Просто пробвах да ли цензурата не е заспала,не е.

    18:45 05.09.2026

  • 4 пффф

    4 0 Отговор
    Незнам как такива големи имена в киното са се хванали с тез бездарни тик токъри , явно гладът е по силен от тока.

    18:46 05.09.2026

  • 5 Ох, не мога бее

    2 0 Отговор
    Кво точно наследи ТКЗС то ли🤣😂😂😂

    19:15 05.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 айното ми се дръпва

    2 0 Отговор
    Лицето Башар Рахал недодклатено артиСче винаги ме възпира да гледам съответния филм-боза, както и получам няколкодневна констипация.

    19:20 05.09.2026