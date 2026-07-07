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Орлин Горанов разхожда почитателите си из своя „Влюбен град“ с нова песен (ВИДЕО)

Орлин Горанов разхожда почитателите си из своя „Влюбен град“ с нова песен (ВИДЕО)

7 Юли, 2026 12:00 578 6

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Песента е естествена покана към музикалния спектакъл „Романтично - Една нощ в латино“ на 26 ноември в Зала 1 на НДК

Орлин Горанов разхожда почитателите си из своя „Влюбен град“ с нова песен (ВИДЕО) - 1
Снимка: Artvent
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Орлин Горанов представя новата си песен „Влюбен град“ – елегантна музикална история за спомените, любовта и магията на града, който пази най-красивите срещи. С характерните за него модерен джаз звук и неподражаем стил артистът създава песен, която носи усещане за романтика, носталгия и надежда.

„Влюбен град“ разказва за местата, към които винаги се връщаме не само физически, но и в сърцето си. За улиците, които пазят смеха на любим човек, за мелодиите, които ни напомнят за щастливи моменти, и за онези градове, които остават завинаги млади, защото са изпълнени с любов.

„Това е песен за спомените, които ни карат да се усмихваме, и за хората, които превръщат един град в дом. Всеки от нас има свой „влюбен град“ – място, където любовта е оставила следа“, споделя Орлин Горанов.

„Влюбен град“ е създадена по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова, а аранжиментът е дело на Вячеслав Кушев и Артур Надосян – екип, който деликатно среща джаз настроение, съвременен поп и артистичната чувствителност на Орлин Горанов. Резултатът е музикална картина, която съчетава носталгия и съвременност, точно както самия „Влюбен град“.

Видеото към песента е режисирано от Jeason Brad Lewis и превръща София в един от главните герои на историята. Камерата се разхожда по емблематични улици и градски пространства, улавяйки красотата на столицата през погледа на човек, който преоткрива своите най-съкровени спомени. Градът е едновременно реален и мечтан, оживен, романтичен и изпълнен с музика.

Новата песен идва и като естествена покана към едно от най-очакваните събития на годината. На 26 ноември Орлин Горанов и Еделина Кънева ще излязат на сцената на Зала 1 на НДК с музикалния спектакъл „Романтично - Една нощ в латино“ – вечер, посветена на любовта, страстта и музиката, която докосва сърцата. Концертът ще съчетае елегантното звучене на двама изключителни артисти с нови музикални аранжименти, вдъхновени от вечните латино хитове и ритмите на салса, румба и самба.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям праз „Влюбен град на озлобени хора

    6 0 Отговор
    фенките му направо да се разходят при него

    дрът козел млада върба лющеше

    12:03 07.07.2026

  • 2 ИВАН

    6 0 Отговор
    Тоя ми е много противен, изпял е някаква песен на времето, хората са я харесали, но толкова, противен си е отвсякъде.

    12:12 07.07.2026

  • 3 Много

    8 0 Отговор
    Взе да се лигави, последно време...

    12:14 07.07.2026

  • 4 Мпипе

    6 0 Отговор
    Посредствен като певец и като човек.Затова в България има много фенки.

    12:16 07.07.2026

  • 5 Аман от тоя

    7 0 Отговор
    Самовлюбен пергиш!

    12:38 07.07.2026

  • 6 И тоя позьор

    1 1 Отговор
    Не си намери място. Една песе и цял живот….вървях един следобед!…..
    Аман от любимуи!

    12:52 07.07.2026