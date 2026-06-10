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Директорът на „Евровизия“ връчи официалния „Въвеждащ пакет на домакина“ на Милена Милотинова и БНТ

Директорът на „Евровизия“ връчи официалния „Въвеждащ пакет на домакина“ на Милена Милотинова и БНТ

10 Юни, 2026 06:45 310 7

  • милена милотинова-
  • евровизия-
  • пакет-
  • бнт-
  • мартин грийн

Пакетът се връчва от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) на обществената медия, която поема домакинството на конкурса

Директорът на „Евровизия“ връчи официалния „Въвеждащ пакет на домакина“ на Милена Милотинова и БНТ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова получи официалния „Въвеждащ пакет на домакина“ (Welcome Pack) от директора на „Евровизия“ Мартин Грийн за подготовката на следващото издание на конкурса, което ще се проведе в България през 2027 г.

Пакетът се връчва от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) на обществената медия, която поема домакинството на конкурса, и съдържа ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Той предоставя рамката за работа по всички основни аспекти на домакинството – от организацията и продукцията до координацията с EBU и международните партньори.

„Честито на DARA, БНТ и България за победата. Вече официално сте домакин на „Евровизия 2027“, каза Мартин Грийн.

От своя страна Милена Милотинова подчерта значението на домакинството на БНТ и България на предстоящото издание на песенния конкурс, на партньорството с EBU и подкрепата, която организацията оказва на обществените медии при реализирането на едно от най-мащабните музикални събития в света.

„Надявам се с общи усилия да направим така, че България да бъде отличен домакин на предстоящото издание на „Евровизия“, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Евровизия 2027 ще бъде в Букурещ.

    06:54 10.06.2026

  • 2 Случайно

    2 0 Отговор
    Жената на пернишкия политик Димитър Колев стана шеф на БНТ

    06:56 10.06.2026

  • 3 Чичо

    2 1 Отговор
    На гол тумбак чифте пищови!

    06:57 10.06.2026

  • 4 Дано

    0 1 Отговор
    Да изкараме някакви пари от това, че от подобни инициативи май все сме на загуба.

    Коментиран от #5

    06:58 10.06.2026

  • 5 Случайно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дано":

    Ще изкараТ някои хора,ние не!

    06:59 10.06.2026

  • 6 Генералният директор но УНТ

    2 1 Отговор
    БНТ се е превърнал в 0краинска телевизия ?!

    07:00 10.06.2026

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор
    то да го е страх човек да спечели нещо международно и после да го оплюе цялата държава защо ни е натресал и това сега, не ни сита беднотията ами и евровизия

    07:00 10.06.2026