Две деца загинаха при самолетна катастрофа в Калифорния

Жестока авиационна трагедия в американския щат Калифорния. Две деца загинаха на място, а двама възрастни са с опасност за живота след падане на малък частен самолет в северозападната част на град Фресно. Инцидентът е станал около 13:50 часа местно време в събота, 5 септември, в жилищен район близо до летището „Сиера Скай Парк“ (Sierra Sky Park Airport).

По данни на местната шерифска служба, едномоторният самолет от типа Grumman American Aviation Corp. AA-5 се е разбил и веднага е избухнал в пламъци на върха на възвишение край река Сан Хоакин, в близост до блок 7300 на булевард „Блайт“. На място своевременно са пристигнали десетки екипи на пожарната и полицията. Огнеборците са успели бързо да потушат пожара в сухите треви, предотвратявайки разпространението на огъня към съседните жилищни имоти. При падането на летателния апарат е било прекъснато и електрозахранването в района, но екипите на компанията PG&E вече са го възстановили.

Всички четирима души на борда са идентифицирани като пътници в самолета. Двете деца са обявени за мъртви още на местопроизшествието, докато възрастните са транспортирани по спешност в регионалния медицински център „Комюнити“ в критично състояние. За момента властите не разкриват самоличността на жертвите, както и роднинската връзка между тях. Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) и Федералната авиационна администрация (FAA) са поели пълното разследване за установяване на точните причини за тежката катастрофа.