САЩ спират рекламното проследяване на военни устройства в Близкия изток

Американските военни са спрели рекламните идентификатори на редица телефони и компютри, след като стана ясно, че информация за местоположението на устройствата е използвана за проследяване и атака над военнослужещи в Близкия изток. Това съобщи Ройтерс.

Става въпрос за данни, които компании в рекламния бранш събират масово от компютри и мобилни устройства, включително това къде се намират те, за таргетиране на реклами. Тези данни се продават свободно по интернет, като част от бизнес модела им.

Целта на рекламните идентификатори е да следят активността, интересите, физическото местоположение и други особености на потребителите, под предлог, че така може да им бъдат рекламирани продукти, които да съответстват с интересите и необходимостите им.

От Военновъздушните сили на САЩ заявиха пред сенатора Рон Уайдън, че са изключили рекламните идентификатори на мобилни телефони и компютри преди около два месеца. Командването за специални операции съобщи, че "на скоро" е деактивирало функцията на устройствата си с операционна система Windows. От американската армия заявиха пред Ройтерс, че идентификаторите на мобилни устройства са блокирани от по-рано тази година.

В писма до Уайдън армията и военноморските сили също потвърдиха ограниченията. Военните уточниха, че рекламните идентификатори на Windows са блокирани "от преди 2021", докато при устройствата с операционни системи на Android и Apple функцията е деактивирана по подразбиране "поне от февруари 2026."

Уайдън и републиканецът Пат Харигън поискаха от Пентагона разследване дали армията е предприела достатъчни мерки срещу този риск. Уайдън заяви, че усилията не са премахнали тази заплаха ефективно, а Харигън предупреди, че е неприемливо противниците на САЩ да могат да закупуват информация, която да им помага да следят американски военни.

Мерките идват на фона на по-строги ограничения върху използването на телефони от американски военнослужещи. През юли стана ясно, че телефоните на някои военнослужещи в Близкия изток може да бъдат иззети, заради опасения, че публикуваните от тях онлайн видеа подпомагат Иран при локализирането на американски бази.

Експертът по поверителност Зак Едуардс определи деактивирането на рекламните идентификатори като преимущество, но предупреди, че военнослужещи все още могат да бъдат проследявани чрез приложения, инсталирани на устройствата им, както и чрез комбиниране на технически и мрежови данни.