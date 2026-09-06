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САЩ спират рекламното проследяване на военни устройства в Близкия изток
  Тема: Иранската криза

САЩ спират рекламното проследяване на военни устройства в Близкия изток

6 Септември, 2026 08:13 1 388 15

  • сащ-
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Мерките идват на фона на по-строги ограничения върху използването на телефони от американски военнослужещи

САЩ спират рекламното проследяване на военни устройства в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Американските военни са спрели рекламните идентификатори на редица телефони и компютри, след като стана ясно, че информация за местоположението на устройствата е използвана за проследяване и атака над военнослужещи в Близкия изток. Това съобщи Ройтерс.

Става въпрос за данни, които компании в рекламния бранш събират масово от компютри и мобилни устройства, включително това къде се намират те, за таргетиране на реклами. Тези данни се продават свободно по интернет, като част от бизнес модела им.

Целта на рекламните идентификатори е да следят активността, интересите, физическото местоположение и други особености на потребителите, под предлог, че така може да им бъдат рекламирани продукти, които да съответстват с интересите и необходимостите им.

От Военновъздушните сили на САЩ заявиха пред сенатора Рон Уайдън, че са изключили рекламните идентификатори на мобилни телефони и компютри преди около два месеца. Командването за специални операции съобщи, че "на скоро" е деактивирало функцията на устройствата си с операционна система Windows. От американската армия заявиха пред Ройтерс, че идентификаторите на мобилни устройства са блокирани от по-рано тази година.

В писма до Уайдън армията и военноморските сили също потвърдиха ограниченията. Военните уточниха, че рекламните идентификатори на Windows са блокирани "от преди 2021", докато при устройствата с операционни системи на Android и Apple функцията е деактивирана по подразбиране "поне от февруари 2026."

Уайдън и републиканецът Пат Харигън поискаха от Пентагона разследване дали армията е предприела достатъчни мерки срещу този риск. Уайдън заяви, че усилията не са премахнали тази заплаха ефективно, а Харигън предупреди, че е неприемливо противниците на САЩ да могат да закупуват информация, която да им помага да следят американски военни.

Мерките идват на фона на по-строги ограничения върху използването на телефони от американски военнослужещи. През юли стана ясно, че телефоните на някои военнослужещи в Близкия изток може да бъдат иззети, заради опасения, че публикуваните от тях онлайн видеа подпомагат Иран при локализирането на американски бази.

Експертът по поверителност Зак Едуардс определи деактивирането на рекламните идентификатори като преимущество, но предупреди, че военнослужещи все още могат да бъдат проследявани чрез приложения, инсталирани на устройствата им, както и чрез комбиниране на технически и мрежови данни.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    20 1 Отговор
    Реактивните руски дронове развиват над 500км в час и имат периметър на действие 1000км..!Могат да преследват точно определен човек докато не го целунат..! Вампирите са в неудобна позиция.

    08:18 06.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    15 0 Отговор
    Следете рекламите у нас и в Германия❗
    Румба, как са комисиите ❓
    Един фритюрник 102€ на промоция
    в немска верига у нас -
    същият фритюрник 60€ в Германия ❗
    Как защитавате потребители 🤔❓
    Как борите необоснованите цени🤔❓

    Коментиран от #5, #6, #14

    08:47 06.09.2026

  • 3 Факт

    11 2 Отговор
    Иранските хакери са блокирали рекламното следене, но сащ го изкарват като тяхна си инициатива. Де да можеха така да изкарат и торпилирането на самолетоносача им.

    08:51 06.09.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор
    Да ползваш Уиндоус в армията е признак за мозък...

    08:56 06.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    Румбата ти прави цените... Все едно преди е било иначе 😂😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

    Коментиран от #7

    08:57 06.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пилотът Гошу":

    Цените в ЛИДЛ не ги ПРАВИ Радев❗

    НО КАКВО ПРАВЯТ КОМИСИТЕ в БГ🤔❓

    Тази за "защита НА/от потребителите"🤔❓
    Тази за "защита ОТ/на необосновано високите цени"🤔❓

    Коментиран от #9

    09:09 06.09.2026

  • 8 Руско целеоказване

    2 0 Отговор
    Няма проблем.....Иран не ги засяга.

    09:13 06.09.2026

  • 9 Комисиите

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    нищо не правят. Само вземат едни пари и то не малки и толкоз. То не трябва и нищо да павят, дори не трябва да ги има. Нали имаме пазарна икономика дето уж пазара сам си регулира цените, а то бъка от регулатори и какво му е пазарното тогава???

    Коментиран от #12

    09:24 06.09.2026

  • 10 Саменко и Иларшчук

    1 0 Отговор
    Няма нищо за Украйна тази сутрин. Зеленски добре ли е? Да не са го обесили? Разтревожен съм, че снощи пак е имало заря из Украйна. Нещо рафтовете по магазините са повечето празни и бензиностанциите няма какво да продават.

    Коментиран от #13

    09:28 06.09.2026

  • 11 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор
    Немат кинти( нема от къде да краднат), кравунделите, затова почват да режат от бюджета едно по едно...

    Прочее, тепърва предстои голямаТА веселба в отвъдокеанския ма$мунарник...

    09:28 06.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Комисиите":

    "Пазарната икономика" е дъвка за наивните❗
    Никога никъде няма свободен пазар или само пазарна икономика-
    винаги има закони, разпоредби контрол и ПЛАНИРАНЕ❗
    Справка:
    Законът ЗАБРАНЯВА продажба на.....
    ЕсеС ПЛАНИРА до 2030-та ..........без ДВГ...
    НАТьО ПЛАНИРА до..... вноски от 5% .......

    09:33 06.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Саменко и Иларшчук":

    Разследват глаДния проКУРор за КУРупция❗

    09:35 06.09.2026

  • 14 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    Мълчи и купувай! Радвай се, че има! Не като едно време... Фритюрник само от Корекома.

    Коментиран от #15

    09:35 06.09.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коста":

    Мълчи и НЕ умувай, виждАл си ти кореком❗

    09:37 06.09.2026