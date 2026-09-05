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Мастагарков от "Игри на волята" и любимата му Алекс очакват първото си дете

Мастагарков от "Игри на волята" и любимата му Алекс очакват първото си дете

5 Септември, 2026 19:29 629 10

  • благомир мастагарков-
  • родители-
  • очакват дете-
  • александра колева

Двойката сподели емоционални кадри от специално организирано парти за разкриване на пола на бебето

Мастагарков от "Игри на волята" и любимата му Алекс очакват първото си дете - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът от Пловдив Благомир Мастагарков и неговата половинка Александра Колева, познати от риалити формата "Игри на волята", обявиха, че ще стават родители за първи път, информира Plovdiv24.bg.

Двойката сподели емоционални кадри от специално организирано парти за разкриване на пола на бебето. Пространството бе украсено в традиционните нюанси на розово и синьо, а напрежението за близки и приятели приключи в момента, в който във въздуха се издигна син дим.

Така стана ясно, че известният пловдивчанин и чаровната Алекс очакват момче.

"Има моменти, които разделят живота на "преди" и "след". Нашето малко чудо е... МОМЧЕ!",написа развълнуваната бъдеща майка в Инстаграм към кадрите от празника.


Бъдещите родители бяха засипани със стотици поздравления и пожелания за щастливо родителство.

Припомняме, че в края на юни Мастагарков организира грандиозна романтична изненада на брега на язовир "Кърджали" за своята любима, където ѝ предложи брак пред роднини и приятели.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почитател

    1 2 Отговор
    Позитивни млади българи. Честито, бъдете щастливи!

    19:33 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    2 0 Отговор
    мустакатов да намери някой мьж
    стига си губя времето с кокошки

    19:38 05.09.2026

  • 4 Муткурова , Пазарджик

    2 2 Отговор
    Вместо да праиш селфита я Фани за готините ц и..пу.до

    Коментиран от #5

    19:38 05.09.2026

  • 5 Тракторист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Муткурова , Пазарджик":

    Ами той вече я е хванал не само за ццкте и други места е хванал щом е бременна

    Коментиран от #7, #8

    20:12 05.09.2026

  • 6 4567

    0 0 Отговор
    Не казвай хоп преди да си скочил.

    20:16 05.09.2026

  • 7 Муткурова , Пазарджик

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тракторист":

    Ти с кой фар на трактора светиш....не се излагай с такива плоски селско постове

    20:20 05.09.2026

  • 8 Николова , София

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тракторист":

    Ти докато се обърнеш една жена може да е бременна от поне д ама ...хи хи ...смтяци

    20:21 05.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Запознат

    0 0 Отговор
    Щом искаш да ми знаеш мисленето, ето ти една мисъл от днес не само ти дс я знаеш а половин софия 🍾🍾🍾🥳

    20:29 05.09.2026