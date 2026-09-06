Унгария запазва правото да приема украински мъже, бягащи от войната

Унгария ще продължи да предоставя временна закрила на украински мъже в наборна възраст, въпреки новите ограничения на Европейския съюз, заяви премиерът Петер Мадяр, предаде БГНЕС.

По думите му Будапеща ще "поеме различен подход" и ще помага на хора, които бягат от войната. Той уточни, че Унгария ще запази правото да предоставя защита на такива мъже, много от които според него са етнически унгарци от Закарпатска област.

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"Преди няколко седмици Европейският съюз реши, че статут на бежанец не може да бъде предоставян на мъже в наборна възраст, бягащи от войната. Въпреки това правителството реши да запази правото на Унгария да предоставя такъв статут", уточни премиерът.

Около 100 000 етнически унгарци живеят в Закарпатието, което граничи с Унгария. Мадяр заяви, че е повдигнал въпроса пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Според унгарския премиер е неправилно хора да бъдат възпрепятствани да напускат страна, в която се води война. "Унгария ще възприеме различен подход и ще окаже помощ на нуждаещите се", каза той.

През юли страните от ЕС се договориха да удължат временната закрила за украинците до 4 март 2028 г. Новите правила, които влезнаха в сила от 5 август, не позволяват на украинци, които не са изпълнили военните си задължения по украинското законодателство, да подават нови заявления. Мярката не важи за граждани на други страни в които има военни действия. Тя бе въведена по искане на Киев заради недостига на военнослужещи, а Унгария гласува против нея. Тя не засяга вече получили закрила в ЕС.

След началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Украйна забрани на повечето мъже между 18 и 60 години да напускат страната, а тези над 25 години подлежаха на мобилизация. Част от ограниченията бяха облекчени миналата година.

До преди това Унгария предоставяше закрила и на мъже в наборна възраст при предшественика на Мадяр, Виктор Орбан. След идването си на власт Мадяр пое по различен курс, в търсене на по-близки отношения с Киев и Брюксел, като зае по-твърда позиция към Русия. През юли той определи Украйна като "жертва", а Русия като "брутален агресор" на срещата на върха на НАТО в Анкара.

През юни правителството му постигна споразумение с Киев за правата на унгарското малцинство в Закарпатието, което помогна за намаляването на дългогодишното напрежение между двете страни.