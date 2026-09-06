Унгария запазва правото да приема украински мъже, бягащи от войната

Унгария ще продължи да предоставя временна закрила на украински мъже в наборна възраст, въпреки новите ограничения на Европейския съюз, заяви премиерът Петер Мадяр, предаде БГНЕС.
По думите му Будапеща ще "поеме различен подход" и ще помага на хора, които бягат от войната. Той уточни, че Унгария ще запази правото да предоставя защита на такива мъже, много от които според него са етнически унгарци от Закарпатска област.
"Преди няколко седмици Европейският съюз реши, че статут на бежанец не може да бъде предоставян на мъже в наборна възраст, бягащи от войната. Въпреки това правителството реши да запази правото на Унгария да предоставя такъв статут", уточни премиерът.
Около 100 000 етнически унгарци живеят в Закарпатието, което граничи с Унгария. Мадяр заяви, че е повдигнал въпроса пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Според унгарския премиер е неправилно хора да бъдат възпрепятствани да напускат страна, в която се води война. "Унгария ще възприеме различен подход и ще окаже помощ на нуждаещите се", каза той.
През юли страните от ЕС се договориха да удължат временната закрила за украинците до 4 март 2028 г. Новите правила, които влезнаха в сила от 5 август, не позволяват на украинци, които не са изпълнили военните си задължения по украинското законодателство, да подават нови заявления. Мярката не важи за граждани на други страни в които има военни действия. Тя бе въведена по искане на Киев заради недостига на военнослужещи, а Унгария гласува против нея. Тя не засяга вече получили закрила в ЕС.
След началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Украйна забрани на повечето мъже между 18 и 60 години да напускат страната, а тези над 25 години подлежаха на мобилизация. Част от ограниченията бяха облекчени миналата година.
До преди това Унгария предоставяше закрила и на мъже в наборна възраст при предшественика на Мадяр, Виктор Орбан. След идването си на власт Мадяр пое по различен курс, в търсене на по-близки отношения с Киев и Брюксел, като зае по-твърда позиция към Русия. През юли той определи Украйна като "жертва", а Русия като "брутален агресор" на срещата на върха на НАТО в Анкара.
През юни правителството му постигна споразумение с Киев за правата на унгарското малцинство в Закарпатието, което помогна за намаляването на дългогодишното напрежение между двете страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 усс.ран русофил
Коментиран от #15, #16, #17
08:35 06.09.2026
2 Демонкрат
08:36 06.09.2026
3 Знаят те
08:36 06.09.2026
4 Ами да, по-добре
08:36 06.09.2026
5 Разбрах
08:37 06.09.2026
6 Kaлпазанин
08:38 06.09.2026
7 Борис Джонсън
08:38 06.09.2026
8 Овчар
08:38 06.09.2026
9 Хахахаха😂😂😂😂
08:39 06.09.2026
10 Каунь
08:41 06.09.2026
11 име
08:43 06.09.2026
12 Шорт
08:43 06.09.2026
13 Ленин
08:45 06.09.2026
14 Гост
08:46 06.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хи хи
До коментар #1 от "усс.ран русофил":А нас кой ще ни пази от този зъл, зъл Путин, я всички марш на фронта !! жени, деца, старци - мешката и на фронта !
08:50 06.09.2026
18 бееееее дзън дзън
08:51 06.09.2026
19 Дедо
08:56 06.09.2026
20 ежко
Коментиран от #26
08:56 06.09.2026
21 Тервел
09:01 06.09.2026
22 Где
09:03 06.09.2026
23 Цецко
09:05 06.09.2026
24 Курд Околянов
09:05 06.09.2026
25 морския
09:05 06.09.2026
26 да де,
До коментар #20 от "ежко":ама тези, които можеха да си платят, за да се спасят, отдавна не са в Украйна, ами се плацикат от 2022 г. в Черно море. Те вече направиха бизнеси, изсякоха гори и си построиха луксозни жилища, дори цели квартали по крайбрежието си направиха. Тези, които в момента са в Украйна, са бедните украинци и Унгария знае това. Тези украински момчета, които успеят по чудо да се измъкнат от месомелачката, заслужават закрила, но те ще са единици. Аз повече се притеснявам от това, че след края на войната наглеците няма да се върнат и да ни освободят от твърде наглото си и агресивно присъствие. Никой не казва какъв е броят на украинците, които вече получиха българско гражданство, никой не се и сеща да попита.
09:05 06.09.2026
27 тъжно юрогАйче
09:19 06.09.2026
28 В Курск съм
Защо ЕС не предприеме подобни действия към авганистанци, сирийци и друга подобна паплач?
09:25 06.09.2026
29 Пътем
09:31 06.09.2026
30 България 🇧🇬
09:34 06.09.2026
31 Амиш
09:36 06.09.2026
32 Истината:
разследване на престъпна организация c високопоставен служител в самия Офис на главния прокурор.
В записите високопоставения прокурор Сергей Кропива формулира житейското си кредо
без особени задръжки: „Ако ще е.еш – да е кралица, ако крадеш – да е милион“.
Но в записите се появява и много по-важна фигура – „Шефа“,
самия главен прокурор Руслан Кравченко.
09:37 06.09.2026