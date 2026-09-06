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Унгария запазва правото да приема украински мъже, бягащи от войната
  Тема: Украйна

Унгария запазва правото да приема украински мъже, бягащи от войната

6 Септември, 2026 08:33 841 32

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  • петер мадяр-
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След началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Украйна забрани на повечето мъже между 18 и 60 години да напускат страната, а тези над 25 години подлежаха на мобилизация

Унгария запазва правото да приема украински мъже, бягащи от войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария ще продължи да предоставя временна закрила на украински мъже в наборна възраст, въпреки новите ограничения на Европейския съюз, заяви премиерът Петер Мадяр, предаде БГНЕС.

По думите му Будапеща ще "поеме различен подход" и ще помага на хора, които бягат от войната. Той уточни, че Унгария ще запази правото да предоставя защита на такива мъже, много от които според него са етнически унгарци от Закарпатска област.

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"Преди няколко седмици Европейският съюз реши, че статут на бежанец не може да бъде предоставян на мъже в наборна възраст, бягащи от войната. Въпреки това правителството реши да запази правото на Унгария да предоставя такъв статут", уточни премиерът.

Около 100 000 етнически унгарци живеят в Закарпатието, което граничи с Унгария. Мадяр заяви, че е повдигнал въпроса пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Според унгарския премиер е неправилно хора да бъдат възпрепятствани да напускат страна, в която се води война. "Унгария ще възприеме различен подход и ще окаже помощ на нуждаещите се", каза той.

През юли страните от ЕС се договориха да удължат временната закрила за украинците до 4 март 2028 г. Новите правила, които влезнаха в сила от 5 август, не позволяват на украинци, които не са изпълнили военните си задължения по украинското законодателство, да подават нови заявления. Мярката не важи за граждани на други страни в които има военни действия. Тя бе въведена по искане на Киев заради недостига на военнослужещи, а Унгария гласува против нея. Тя не засяга вече получили закрила в ЕС.

След началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Украйна забрани на повечето мъже между 18 и 60 години да напускат страната, а тези над 25 години подлежаха на мобилизация. Част от ограниченията бяха облекчени миналата година.

До преди това Унгария предоставяше закрила и на мъже в наборна възраст при предшественика на Мадяр, Виктор Орбан. След идването си на власт Мадяр пое по различен курс, в търсене на по-близки отношения с Киев и Брюксел, като зае по-твърда позиция към Русия. През юли той определи Украйна като "жертва", а Русия като "брутален агресор" на срещата на върха на НАТО в Анкара.

През юни правителството му постигна споразумение с Киев за правата на унгарското малцинство в Закарпатието, което помогна за намаляването на дългогодишното напрежение между двете страни.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 усс.ран русофил

    9 10 Отговор
    Аз съм силно възмутен

    Коментиран от #15, #16, #17

    08:35 06.09.2026

  • 2 Демонкрат

    13 4 Отговор
    Умни хора осигуряват си е ачи за жените от европейски произход

    08:36 06.09.2026

  • 3 Знаят те

    15 4 Отговор
    По-добре украински отколкото цръни

    08:36 06.09.2026

  • 4 Ами да, по-добре

    13 3 Отговор
    да има работна ръка отколкото да ги копат...

    08:36 06.09.2026

  • 5 Разбрах

    21 1 Отговор
    "Концлагера УкрИна" с любезното съдействие на ЕС.

    08:37 06.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    А жените ще ги връщат на фронта да воюват😂😂😂

    08:38 06.09.2026

  • 7 Борис Джонсън

    18 1 Отговор
    До последният украинец.

    08:38 06.09.2026

  • 8 Овчар

    22 3 Отговор
    През зимата потока на бягащи гладни маймуни от Украйна към България и Румъния ще се увеличи драстично ..! Политическите идиоти в България които ревът за Украйна да приготвят кинти за храна , приют и лекарства на бежанците...

    08:38 06.09.2026

  • 9 Хахахаха😂😂😂😂

    4 4 Отговор
    Нима има някой, който да оспорва това "право" на а Унгария!😂😂😂😂

    08:39 06.09.2026

  • 10 Каунь

    10 0 Отговор
    Мад-яр, мад-яр..... На ви сега едни унгарски.........

    08:41 06.09.2026

  • 11 име

    20 1 Отговор
    Киевската хунта се нуждае от 40 хиляди на месец, но отвлича по 30 до 33 хиляди хора за да ги праща на смърт. Това е без наемниците, за които бяха изчислили скоро, че ще трябва да заемат от 30 до 50% от всички части. Смятайте 4 години поне по 30 хиляди на месец, плюс 700 хиляди бандери в редовната войска и паравоенните милиции, които извършваха убийствата в Мариупол и Азовстал.

    08:43 06.09.2026

  • 12 Шорт

    6 2 Отговор
    Правилно! Евтина работна ръка!

    08:43 06.09.2026

  • 13 Ленин

    11 3 Отговор
    То ако всеки си прибере неговите си хора, от Украйна какво ще остане?

    08:45 06.09.2026

  • 14 Гост

    8 0 Отговор
    А, нещо за обезводняване долното течение на Дунав?

    08:46 06.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "усс.ран русофил":

    А нас кой ще ни пази от този зъл, зъл Путин, я всички марш на фронта !! жени, деца, старци - мешката и на фронта !

    08:50 06.09.2026

  • 18 бееееее дзън дзън

    7 0 Отговор
    На евромедии вярват само овцете

    08:51 06.09.2026

  • 19 Дедо

    1 9 Отговор
    Прекалено много ни занимават с миниатюрни и невзрачни държави от източния блок като Унгария, Сърбия или Словакия.

    08:56 06.09.2026

  • 20 ежко

    4 0 Отговор
    Европейски цености в действие.Не си спомням за сирийците да е имало такива ограничения...Добре,че украинците са корумпирани и от 50 човека хванати на улицата,след съответното заплащане, на фронта отива само един.При такава ефективност досега да съм пратил "ловците" на фронта 1000 пъти.

    Коментиран от #26

    08:56 06.09.2026

  • 21 Тервел

    3 4 Отговор
    По добре да идват украинци в България. Повечето са млади , жените красиви, руси и бели . То в България няма млади хора само пенсионери навсякъде и крими. България загива с този отрицателен прираст и миграция.

    09:01 06.09.2026

  • 22 Где

    1 2 Отговор
    Орбан?

    09:03 06.09.2026

  • 23 Цецко

    0 5 Отговор
    Кво ме интересува някаква Унгария или Словакия. Малки рускозависими държави управлявани от проруски криминални олигарси без излаз на море . Получиха популярност покрай войната в Украйна,като гласуват винаги в полза на Русия и против Украйна по поръчка на Москва. Когато войната свърши никой няма да се сеща за тези две смешни държави .

    09:05 06.09.2026

  • 24 Курд Околянов

    2 2 Отговор
    Да вървят на фронта. Иначе на ред сме ние и румънците.

    09:05 06.09.2026

  • 25 морския

    4 0 Отговор
    всеки, който бяга от касапницата на зелю , трябва да бъде подкрепен !

    09:05 06.09.2026

  • 26 да де,

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "ежко":

    ама тези, които можеха да си платят, за да се спасят, отдавна не са в Украйна, ами се плацикат от 2022 г. в Черно море. Те вече направиха бизнеси, изсякоха гори и си построиха луксозни жилища, дори цели квартали по крайбрежието си направиха. Тези, които в момента са в Украйна, са бедните украинци и Унгария знае това. Тези украински момчета, които успеят по чудо да се измъкнат от месомелачката, заслужават закрила, но те ще са единици. Аз повече се притеснявам от това, че след края на войната наглеците няма да се върнат и да ни освободят от твърде наглото си и агресивно присъствие. Никой не казва какъв е броят на украинците, които вече получиха българско гражданство, никой не се и сеща да попита.

    09:05 06.09.2026

  • 27 тъжно юрогАйче

    4 0 Отговор
    Е ся га са оплача на Калас!

    09:19 06.09.2026

  • 28 В Курск съм

    2 0 Отговор
    Тезата: Война до последния украинец.
    Защо ЕС не предприеме подобни действия към авганистанци, сирийци и друга подобна паплач?

    09:25 06.09.2026

  • 29 Пътем

    0 0 Отговор
    Веднага да се извика маджарския посланик и да му се връчи протестна нота и се обявят строги и всеобхватни санкции. Екип петроханци да се прати на място за превъзпитателна работа.

    09:31 06.09.2026

  • 30 България 🇧🇬

    1 0 Отговор
    ВЪН ВСИЧКИ УКРАИНСКИ ГАНДОНИ ОТ БЪЛГАРИЯ✊🇧🇬

    09:34 06.09.2026

  • 31 Амиш

    0 0 Отговор
    А руснаците никой не ги ще. Дори русофилите ги гонят от Слънчака.

    09:36 06.09.2026

  • 32 Истината:

    1 0 Отговор
    Украинското Национално антикорупционно бюро публикува записи от операция „Картаген“ –
    разследване на престъпна организация c високопоставен служител в самия Офис на главния прокурор.
    В записите високопоставения прокурор Сергей Кропива формулира житейското си кредо
    без особени задръжки: „Ако ще е.еш – да е кралица, ако крадеш – да е милион“.
    Но в записите се появява и много по-важна фигура – „Шефа“,
    самия главен прокурор Руслан Кравченко.

    09:37 06.09.2026

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