Угасналите вулкани в България: Има ли реален шанс някой от тях да се събуди?

Темата за древните угаснали вулкани в България и теоретичния шанс някой от тях да се събуди за нов живот продължава да вълнува обществеността и да генерира дебати в социалните мрежи. Има ли поводи за притеснение, скрита заплаха ли са минералните извори у нас и кога за последно е имало активна магма по българските земи? Водещи български геолози дават категоричен отговор на въпроса дали е възможно събуждане на родна земя.

Кога за последно е изригвал вулкан в България?

Според официалните геоложки данни, на територията на съвременна България са регистрирани следи от над 150 древни вулкана. Последната проява на вулканична активност у нас е локализирана в Санданско-Петричката котловина. Става дума за известното възвишение Кожух, което представлява остатък от разрушен плиоценски вулканичен конус.

Научният консенсус показва, че Кожух е изригнал за последно преди около 1 милион години. Оттогава насам магменото му огнище е напълно угаснало и изстинало, което означава, че няма абсолютно никакъв шанс за неговото повторно активиране. Наличието на горещи минерални извори в неговото подножие (в района на Рупите) не е признак за събуждане, а остатъчна геотермална активност – т.нар. поствулканични явления.

Древните супервулкани на Родопите и митовете за Витоша

В по-далечното минало Балканите са били арена на грандиозни природни катаклизми. Изследванията, публикувани от Геологическия институт на БАН, доказват съществуването на т.нар. Боровишки вулкански район в Родопите. Преди около 32,8 милиона години там изригва истински супервулкан, оставил след себе си калдера с размери 34 на 15 километра – една от най-големите на европейския континент.

Често в публичното пространство се появяват и спекулации относно планината Витоша. Геолозите обаче са категорични: Витоша не е угаснал вулкан, а представлява т.нар. плутон – голямо тяло от магма, което е изстинало бавно дълбоко под земната повърхност и впоследствие е било издигнато от тектоничните сили, без никога да е пробивало повърхността като класически вулкан.

Снимкa: Shutterstock

Къде е истинската вулканична опасност за България?

Докато угасналите вулкани в България не представляват никаква заплаха, учените напомнят, че Балканският полуостров и Средиземноморието остават тектонично активни зони. Потенциална, макар и минимална косвена опасност за страната ни, би могла да дойде от активните вулкански системи в съседните държави:

Италия: Вулканите Етна, Везувий и супервулканът Кампи Флегрей.

Вулканите Етна, Везувий и супервулканът Кампи Флегрей. Гърция: "Вулканичният лук" в Егейско море, включващ Санторини, Милос и Нисирос.

При евентуално мащабно изригване на някой от тези обекти, пряка заплаха от лава за България няма, но въздушните течения биха могли да пренесат облаци от вулканична пепел, което би повлияло на самолетния трафик и чистотата на въздуха в региона.

Сеизмичният и вулканичен мониторинг на Балканите днес не отчита необичайни аномалии. Българските граждани могат да бъдат напълно спокойни – родната земя остава сигурна по отношение на магмени изригвания.