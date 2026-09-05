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"Изгонената" Нина Добрев блесна на фестивала във Венеция (СНИМКА)

"Изгонената" Нина Добрев блесна на фестивала във Венеция (СНИМКА)

5 Септември, 2026 16:12 1 430 10

  • нина добрев-
  • венеция-
  • кинофестивал-
  • визия

Звездата от „Дневниците на вампира“ събра погледите на червения килим с драматична рокля и зелен шлейф

"Изгонената" Нина Добрев блесна на фестивала във Венеция (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната актриса с български корен Нина Добрев блесна на Кинофестивала във Венеция 2026 по време на официалната премиера на филма "Ink". Противно на разпространените в социалните мрежи слухове, че звездата от „Дневниците на вампира“ е била „прогонена“ от червения килим, тя всъщност се превърна в една от главните сензации на вечерта. Фотографите буквално я обсадиха, за да уловят всеки детайл от зашеметяващата ѝ визия.

Добрев се появи с изящна черна рокля с пайети, допълнена от драматичен шлейф от зелен тюл, който се превърна в една от най-коментираните модни визии на тазгодишното издание на фестивала. Световната модна платформа E! Online потвърди, че актрисата е била сред най-големите акценти на вечерта, редом до знаменитости като Лора Дърн и Сидни Суини.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Много е

    10 7 Отговор
    смешно когато никой не те е канил, да излезеш на червения килим и да се фръцкаш. Това сигурно си има психиатрична диагноза. Изхвърлена, като мръсно куче, голям позор.

    16:16 05.09.2026

  • 3 Репортер

    9 3 Отговор
    Колеги, "натирена, прокудена, изпъдена" са само малка част от думите, които трябваше да ползвате за статията-кликосъбирачка.😎 А Нина вече е заприличала на Лейди Вако от "Ридик". Поне на първата снимка. Нищо, че не е негърка.

    16:16 05.09.2026

  • 4 Тая ставаше

    6 5 Отговор
    Сега прилича на джапанката на мумия във фейса

    Коментиран от #6

    16:20 05.09.2026

  • 5 На първата

    5 5 Отговор
    снимка лактите и показват сбръчкана кожа. Тая отдавна трябваше да стане майка, сега вече е много късно.

    16:28 05.09.2026

  • 6 Ха,ха

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тая ставаше":

    Кой знае ти а кво приличаш ама айде

    Коментиран от #9

    16:28 05.09.2026

  • 7 факт

    5 3 Отговор
    Не ми е нещо особено като визия. Аз ли не разбирам от жени, всички други ли разбират повече от мен, но не ми се вижда красавица.

    16:45 05.09.2026

  • 8 Абе

    4 1 Отговор
    Гледахме клипчето.
    Охраната й показа пътя вън от червения килим

    16:55 05.09.2026

  • 9 Хи, хи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха,ха":

    Ами не знаем на какво прилича, щото не ни се вре (не ни го/я врат) с повод и без повод е очите ... Уотсъне!

    17:47 05.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.