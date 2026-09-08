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Нова кралица на красотата: Коя е "Мис Свят 2026" и какво ще промени тя? (СНИМКА)

Нова кралица на красотата: Коя е "Мис Свят 2026" и какво ще промени тя? (СНИМКА)

8 Септември, 2026 08:15 963 9

  • джохейри мола-
  • мис свят 2026-
  • доминиканската република.

Ето коя е най-красивата жена на планетата за тази година

Нова кралица на красотата: Коя е "Мис Свят 2026" и какво ще промени тя? (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер, изпълнена с емоции и аплодисменти, беляза избора на новата "Мис Свят 2026". На пищна церемония, събрала погледите на милиони зрители по цялото земно кълбо, журито единодушно връчи престижната корона на участничка, която впечатли не само с ослепителна външност, но и с изключителна ерудиция и сърце, отворено към света, съобщава missworld.com. Тя е Джохейри Мола от Доминиканската република.


Новата носителка на титлата не се ограничи само до дефилето по червения килим. Тя плени журито с вдъхновяващ благотворителен проект, насочен към подобряване на образованието за деца в развиващите се държави и инициативи за опазване на природата. Със страст и убедителност тя отговори на финалните въпроси, демонстрирайки завидна интелигентност и социална ангажираност.

Какво предстои за "Мис Свят 2026"?

Новата кралица на красотата вече обяви, че ще посвети следващата година на активна работа по глобални каузи. Тя ще се включи в кампании за достъпно образование и ще подкрепя проекти за защита на околната среда, вдъхновявайки младите хора по цял свят да мечтаят и да действат.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стойчо недев бездетния финтекс

    1 0 Отговор
    Някакъв негър хвана жената три дни плющене в хотела. Оставих ги да правят каквото си искат , аз ще пия коктейли

    08:20 08.09.2026

  • 2 Налудник

    4 0 Отговор
    Гледах, гледах и така и не видях банкянската красавица...😥😥😥

    08:22 08.09.2026

  • 3 шири

    4 1 Отговор
    В България има много по-красиви жени от тая.

    08:22 08.09.2026

  • 4 шофийор на самальот

    0 1 Отговор
    Знам,знам! Особенно моята колежка.

    08:24 08.09.2026

  • 5 новата кралица на красотата

    2 0 Отговор
    си казво , се казва , се казва ........... иляна иотова ! НА ВТОРО МЯСТО СА ДВОЙКАТА ГЮРОВ КАНДЕВ И ЯЗ - ТИКВАТА !

    08:27 08.09.2026

  • 6 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор
    Какво щяла да промени... И какво ще промени? Пена, дето продава хляб променя много повече, храни хората... Тая не прави абсолютно нищо...

    08:28 08.09.2026

  • 7 На вашия директен въпрос -

    6 0 Отговор
    директен отговор - НИЩО!

    08:32 08.09.2026

  • 8 колориметър

    1 0 Отговор
    Красотата е дадена на жените от Господ-нашият Бог! За да могат мъжете да им се радват и наслаждават. И да има много любов и радост в семействата.Да имат деца и светло бъдеще.

    Коментиран от #9

    08:39 08.09.2026

  • 9 Ццц

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "колориметър":

    Когато Господ направи човекът по свой образ и подобие, човекът беше толкова щастлив и безгрижен, че Господ му завидя! След кратък размисъл създаде жената...🤣

    09:00 08.09.2026