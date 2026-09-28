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Русия планира изпитания на нова балистична ракета с обсег до 800 км

Русия планира изпитания на нова балистична ракета с обсег до 800 км

28 Септември, 2026 16:55 903 36

  • русия-
  • балистична ракета-
  • обсег-
  • изпитания-
  • искандер-1000

Украинското разузнаване съобщава за подготовка на нова ракета, докато модернизираната 9М723-2 вече е използвана при удар по Киев

Русия планира изпитания на нова балистична ракета с обсег до 800 км - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия планира до края на 2026 г. да проведе изпитания на нов тип балистична ракета с обсег до 800 километра, съобщава Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украинското министерство на отбраната, предава News.bg.

Според украинското разузнаване Москва възнамерява едновременно да увеличи производството на балистични ракети. Данните бяха предоставени в отговор на запитване на агенция УНИАН.

От ГУР посочват, че Русия продължава да модернизира ракетния си арсенал след прекратяването на Договора за ликвидиране на ракетите със среден и по-малък обсег, който забраняваше наземни балистични и крилати ракети с обсег между 500 и 5500 километра.

Украинското разузнаване свързва обозначението „Искандер-1000“ с модернизирана версия на балистичната ракета 9М723. За вече разработената модификация 9М723-2 ГУР посочва обсег до 550 километра, спрямо около 390 километра за стандартната 9М723-1.

Именно тази модернизирана ракета според ГУР е била използвана за първи път при удар по Киев през лятото. Тя е част от ракетния комплекс „Бора-М“.

Обсегът до 800 километра се отнася до новия тип ракета, чиито изпитания Русия според украинското разузнаване планира да проведе до края на годината. Няма независимо потвърждение, че вече е въведена в бойна употреба ракета с такъв обсег.

ГУР също твърди, че Русия среща затруднения при производството на 9М723 и посочва интереса на Москва към севернокорейските балистични ракети KN-23 като признак за това.

Според украинското разузнаване развитието на новите версии е част от по-широките усилия на Русия да увеличи производството и възможностите на балистичния си арсенал.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старите типове

    8 2 Отговор
    не стават ли?

    16:59 28.09.2026

  • 2 Осведомен

    10 14 Отговор
    Турската балистична ракета
    Yıldırımhan лети с25 пъти скоростта на звука (два пъти по-бърза е от рашисткия Орешник 😂 ) и има обсег до 6000 километра.

    Коментиран от #9, #27

    17:00 28.09.2026

  • 3 Сите знаем,че и тая

    12 13 Отговор
    Тенекия е фира!
    Като онаа... САТАНА,..дека има..САМО...13 НЕуспешни опита а педофила я поставя..от 20 11 г..на бойно дежурство
    Ааааахахаха

    Коментиран от #30

    17:00 28.09.2026

  • 4 Граф Сен Жермен

    9 7 Отговор
    Русия произвежда огромно количество ракети, аз подарявам диаманти - Правим го, защото можем!
    Кибиците гледат, клюкарят, и пишат!

    Коментиран от #8

    17:00 28.09.2026

  • 5 Нов тип

    8 9 Отговор
    Хотели лучше, палучилос как всегда. Руска поговорка за новостите им.

    17:01 28.09.2026

  • 6 в240

    8 1 Отговор
    Хайде,че да се свършва! Най малкото сума ти "журналисти" ще отидат на борсата!

    17:03 28.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Рушат Шипка и изнасят с камиони камъните на частни лица.

    Коментиран от #10, #13, #20

    17:04 28.09.2026

  • 8 Ъхъ...

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Граф Сен Жермен":

    Толко ного, че пуц ат със... дефектни ракети от Ким и Ирански дронове
    Хихихихи

    Коментиран от #14

    17:04 28.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лореин

    12 3 Отговор
    Довечера в 24,00 успешно Русия щв я изпробва! В Осрайна, Киев, Одеса ще гледат как горят! Успехи братя!

    Коментиран от #16, #18, #21

    17:06 28.09.2026

  • 12 да питам

    0 7 Отговор
    Нещо "човешко " планира ли ?

    Коментиран от #32

    17:07 28.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоа па!

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ...":

    Това да не са украинците с нефелните английски дронове, къде ги гърмат къде Русия, а они фърчат у Полша и Румъния да бомбардират!

    17:08 28.09.2026

  • 15 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    Абе да изпитват руснаците тази балистична ракета в реални условия в Осрайна .

    Коментиран от #19

    17:08 28.09.2026

  • 16 Лавро Вей

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Лореин":

    ЩЕ , ЩЕ , ЩЕ

    17:08 28.09.2026

  • 17 Айляк

    5 2 Отговор
    Полигон за тест на най-новите руски балистични ракети и всички останали стари и нови оръжия, каквито се сетите - в това се превърна Украйна.
    То хубу полигон, ами бая жертви паднаха вече.
    А можеше всичко да е другояче, ако не бяха продажните бандери.
    А сега реват и просят бандерите.

    17:08 28.09.2026

  • 18 Истински... руски ..ник

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Лореин":

    От коя Република са тия твои... Братя ?
    Ч урка ли си?

    17:10 28.09.2026

  • 19 Че те гръмат

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Още на установката или след секунди , льо льо
    )))

    17:12 28.09.2026

  • 20 Възpожденец 🇧🇬

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Вярно е !
    Това е един от малкото паметници, издигнати в памет на българските герои, извоювали свободата на България. На практика българските опълченци, заедно с украинските ни братя,спасяват Русия от пореден разгром срещу Османската Империя и поставят началото на извоюването независимостта на България 30 г. по късно.
    Московските слуги искат да заличат истинската ни история, да забравим нашите, българските герои извоювали свободата ни.

    Коментиран от #22

    17:14 28.09.2026

  • 21 Питанка

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Лореин":

    Кои по точно са ти братя да знаем, татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, ингуши, кумики, лезгинци, осетинци, кабардинци, якути, буряти, калмики, удмурти, марийци, коми ...

    Коментиран от #23, #26

    17:16 28.09.2026

  • 22 Османагич 🇹🇷

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Украинските ви братя ни развалиха достлука и рахата дето го имахме ,затова сте на това дередже вече 147 години !

    17:17 28.09.2026

  • 23 АнтроПолог

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Питанка":

    Що не кажеш ,че ромите са ти братя ?

    Коментиран от #29

    17:18 28.09.2026

  • 24 Някой

    2 0 Отговор
    САЩ разрушиха договора за забрана на ракети със среден обсег (500-5500км) от сушата. Томахоук са от кораби, самолети, подводници с 2500км. Затова преди се оплакваха от Русия, че слагат морски установки за изстрелване в Румъния, от които могат да се изстрелват с по-голям обсег. Друг е въпросът, че заряда на тези ракети е коренно различен с показаните тук. В Сирия правеха по едно петно на писта на летище.

    17:21 28.09.2026

  • 25 РФ е въздух под налягане !

    0 7 Отговор
    Със всичките им безаналогови оръжия, с "непобедимата втopaя", с неизчерпаемите им ресурси, с помощта на БРИКС ... това е резултата за повече от 4 години война:

    Коментиран от #33

    17:22 28.09.2026

  • 26 Ааа...

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Питанка":

    Разни натовски боклуци! Уж, германци, американци и французи, а имената им - Хасан, Аслан, Чокимба, Салам ал Ислам, и е те такива те натовци на негатив!

    17:22 28.09.2026

  • 27 Ъхъ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Осведомен":

    25 маха демек или 30 875 км в час? Дали си вярваш?

    17:25 28.09.2026

  • 28 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Киев вече отдавна изпита на гърба си новата руска ракета. Изпитанията доста минаха успешно!

    17:27 28.09.2026

  • 29 Питанка

    0 6 Отговор

    До коментар #23 от "АнтроПолог":

    Не са, не съм от kaтyна на Костя Koneйкин .

    17:28 28.09.2026

  • 30 Споко

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сите знаем,че и тая":

    пази си нервите и намали кафето, почти никой не чете тези идиотщини..

    17:35 28.09.2026

  • 31 факуса

    2 0 Отговор
    великоосрания и остана да брои руските ракети,кокошкара мангяр изчезна щот поръчан и изобщо мъка,айде приятни сънища в метрото,да попитам шоколад потрошен раздават ли преди сън

    17:51 28.09.2026

  • 32 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "да питам":

    питачо,какво човешко от избиването на фашаги

    17:53 28.09.2026

  • 33 си пън

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "РФ е въздух под налягане !":

    явно,щот цялото натю реве от руска заплаха въоръжава се а били най най,и що тогаз се въоръжава срещу неможачите

    17:56 28.09.2026

  • 34 Гориил

    5 0 Отговор
    Най-новата руска ракета напълно закрива небето над Европа и ще бъде използвана в неядрена версия. Тези ракети успешно съчетават неуязвимост за европейските противовъздушни системи с максимална ефективност на удара. Остава много малко време, за да се убедят европейските шизофреници, че ескалацията на руските удари и прехвърлянето на военни действия на европейска територия е необратимо.

    Коментиран от #35

    18:08 28.09.2026

  • 35 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    В НАТО ли😂🤣🤣

    18:15 28.09.2026

  • 36 Украйна изпитва без да планира

    0 0 Отговор
    В реални условия и по действителни цели.

    18:48 28.09.2026

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