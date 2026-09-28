Русия планира изпитания на нова балистична ракета с обсег до 800 км

Русия планира до края на 2026 г. да проведе изпитания на нов тип балистична ракета с обсег до 800 километра, съобщава Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украинското министерство на отбраната, предава News.bg.
Според украинското разузнаване Москва възнамерява едновременно да увеличи производството на балистични ракети. Данните бяха предоставени в отговор на запитване на агенция УНИАН.
От ГУР посочват, че Русия продължава да модернизира ракетния си арсенал след прекратяването на Договора за ликвидиране на ракетите със среден и по-малък обсег, който забраняваше наземни балистични и крилати ракети с обсег между 500 и 5500 километра.
Украинското разузнаване свързва обозначението „Искандер-1000“ с модернизирана версия на балистичната ракета 9М723. За вече разработената модификация 9М723-2 ГУР посочва обсег до 550 километра, спрямо около 390 километра за стандартната 9М723-1.
Именно тази модернизирана ракета според ГУР е била използвана за първи път при удар по Киев през лятото. Тя е част от ракетния комплекс „Бора-М“.
Обсегът до 800 километра се отнася до новия тип ракета, чиито изпитания Русия според украинското разузнаване планира да проведе до края на годината. Няма независимо потвърждение, че вече е въведена в бойна употреба ракета с такъв обсег.
ГУР също твърди, че Русия среща затруднения при производството на 9М723 и посочва интереса на Москва към севернокорейските балистични ракети KN-23 като признак за това.
Според украинското разузнаване развитието на новите версии е част от по-широките усилия на Русия да увеличи производството и възможностите на балистичния си арсенал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Старите типове
16:59 28.09.2026
2 Осведомен
Yıldırımhan лети с25 пъти скоростта на звука (два пъти по-бърза е от рашисткия Орешник 😂 ) и има обсег до 6000 километра.
Коментиран от #9, #27
17:00 28.09.2026
3 Сите знаем,че и тая
Като онаа... САТАНА,..дека има..САМО...13 НЕуспешни опита а педофила я поставя..от 20 11 г..на бойно дежурство
Ааааахахаха
Коментиран от #30
17:00 28.09.2026
4 Граф Сен Жермен
Кибиците гледат, клюкарят, и пишат!
Коментиран от #8
17:00 28.09.2026
5 Нов тип
17:01 28.09.2026
6 в240
17:03 28.09.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #13, #20
17:04 28.09.2026
8 Ъхъ...
До коментар #4 от "Граф Сен Жермен":Толко ного, че пуц ат със... дефектни ракети от Ким и Ирански дронове
Хихихихи
Коментиран от #14
17:04 28.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лореин
Коментиран от #16, #18, #21
17:06 28.09.2026
12 да питам
Коментиран от #32
17:07 28.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тоа па!
До коментар #8 от "Ъхъ...":Това да не са украинците с нефелните английски дронове, къде ги гърмат къде Русия, а они фърчат у Полша и Румъния да бомбардират!
17:08 28.09.2026
15 стоян георгиев
Коментиран от #19
17:08 28.09.2026
16 Лавро Вей
До коментар #11 от "Лореин":ЩЕ , ЩЕ , ЩЕ
17:08 28.09.2026
17 Айляк
То хубу полигон, ами бая жертви паднаха вече.
А можеше всичко да е другояче, ако не бяха продажните бандери.
А сега реват и просят бандерите.
17:08 28.09.2026
18 Истински... руски ..ник
До коментар #11 от "Лореин":От коя Република са тия твои... Братя ?
Ч урка ли си?
17:10 28.09.2026
19 Че те гръмат
До коментар #15 от "стоян георгиев":Още на установката или след секунди , льо льо
)))
17:12 28.09.2026
20 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Вярно е !
Това е един от малкото паметници, издигнати в памет на българските герои, извоювали свободата на България. На практика българските опълченци, заедно с украинските ни братя,спасяват Русия от пореден разгром срещу Османската Империя и поставят началото на извоюването независимостта на България 30 г. по късно.
Московските слуги искат да заличат истинската ни история, да забравим нашите, българските герои извоювали свободата ни.
Коментиран от #22
17:14 28.09.2026
21 Питанка
До коментар #11 от "Лореин":Кои по точно са ти братя да знаем, татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, ингуши, кумики, лезгинци, осетинци, кабардинци, якути, буряти, калмики, удмурти, марийци, коми ...
Коментиран от #23, #26
17:16 28.09.2026
22 Османагич 🇹🇷
До коментар #20 от "Възpожденец 🇧🇬":Украинските ви братя ни развалиха достлука и рахата дето го имахме ,затова сте на това дередже вече 147 години !
17:17 28.09.2026
23 АнтроПолог
До коментар #21 от "Питанка":Що не кажеш ,че ромите са ти братя ?
Коментиран от #29
17:18 28.09.2026
24 Някой
17:21 28.09.2026
25 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #33
17:22 28.09.2026
26 Ааа...
До коментар #21 от "Питанка":Разни натовски боклуци! Уж, германци, американци и французи, а имената им - Хасан, Аслан, Чокимба, Салам ал Ислам, и е те такива те натовци на негатив!
17:22 28.09.2026
27 Ъхъ
До коментар #2 от "Осведомен":25 маха демек или 30 875 км в час? Дали си вярваш?
17:25 28.09.2026
28 Ти да видиш
17:27 28.09.2026
29 Питанка
До коментар #23 от "АнтроПолог":Не са, не съм от kaтyна на Костя Koneйкин .
17:28 28.09.2026
30 Споко
До коментар #3 от "Сите знаем,че и тая":пази си нервите и намали кафето, почти никой не чете тези идиотщини..
17:35 28.09.2026
31 факуса
17:51 28.09.2026
32 си пън
До коментар #12 от "да питам":питачо,какво човешко от избиването на фашаги
17:53 28.09.2026
33 си пън
До коментар #25 от "РФ е въздух под налягане !":явно,щот цялото натю реве от руска заплаха въоръжава се а били най най,и що тогаз се въоръжава срещу неможачите
17:56 28.09.2026
34 Гориил
Коментиран от #35
18:08 28.09.2026
35 Ха,ха
До коментар #34 от "Гориил":В НАТО ли😂🤣🤣
18:15 28.09.2026
36 Украйна изпитва без да планира
18:48 28.09.2026