Русия планира изпитания на нова балистична ракета с обсег до 800 км

Русия планира до края на 2026 г. да проведе изпитания на нов тип балистична ракета с обсег до 800 километра, съобщава Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украинското министерство на отбраната, предава News.bg.

Според украинското разузнаване Москва възнамерява едновременно да увеличи производството на балистични ракети. Данните бяха предоставени в отговор на запитване на агенция УНИАН.

От ГУР посочват, че Русия продължава да модернизира ракетния си арсенал след прекратяването на Договора за ликвидиране на ракетите със среден и по-малък обсег, който забраняваше наземни балистични и крилати ракети с обсег между 500 и 5500 километра.

Украинското разузнаване свързва обозначението „Искандер-1000“ с модернизирана версия на балистичната ракета 9М723. За вече разработената модификация 9М723-2 ГУР посочва обсег до 550 километра, спрямо около 390 километра за стандартната 9М723-1.

Именно тази модернизирана ракета според ГУР е била използвана за първи път при удар по Киев през лятото. Тя е част от ракетния комплекс „Бора-М“.

Обсегът до 800 километра се отнася до новия тип ракета, чиито изпитания Русия според украинското разузнаване планира да проведе до края на годината. Няма независимо потвърждение, че вече е въведена в бойна употреба ракета с такъв обсег.

ГУР също твърди, че Русия среща затруднения при производството на 9М723 и посочва интереса на Москва към севернокорейските балистични ракети KN-23 като признак за това.

Според украинското разузнаване развитието на новите версии е част от по-широките усилия на Русия да увеличи производството и възможностите на балистичния си арсенал.