Проучване: Семействата с две дъщери са по-щастливи от останалите

Колко деца е „идеално“ да има едно семейство? Ново изследване предлага любопитен отговор: сред анализираните семейства родителите на две дъщери съобщават за най-високи нива на щастие.

Учени от Zhejiang Gongshang University анализират данни от шест вълни на Chinese General Social Survey, проведени между 2012 и 2021 г. Извадката обхваща общо 49 752 семейства.

Участниците отговаряли на въпроси за удовлетвореността и щастието си, броя на децата и техния пол. Резултатите, публикувани в научното списание Acta Psychologica, показват положителна връзка между наличието само на дъщери и отчетеното от родителите щастие.

Най-високи стойности са регистрирани при родители на средна възраст с две момичета.

„Съществуват значими различия във връзката между половия състав на децата и щастието, като се очертава предимство при дъщерите“, посочват авторите.

Сред известните двойки с две дъщери са бившият американски президент Барак Обама и адвокатът и писател Мишел Обама, чиито дъщери са Малия и Саша Обама. Актьорите Райън Гослинг и Ева Мендес също имат две момичета.

Защо дъщерите носят по-висока удовлетвореност?

Изследователите предлагат две основни обяснения. Първото е свързано със социалните роли и начина, по който момичетата и момчетата традиционно се възпитават да изграждат отношения и да изразяват емоциите си.

Според авторите жените в много общества по-често са социализирани да проявяват емпатия, емоционална откритост и по-силна ориентация към междуличностните отношения. Това би могло да влияе върху отношенията с родителите и в зряла възраст.

Второто възможно обяснение е поддържането на семейните връзки между различните поколения. Предишни изследвания показват, че тази роля по-често се поема от жените.

„Дъщерите са по-склонни да инициират контакт, да оказват емоционална подкрепа и да бъдат доверени лица на застаряващите си родители“, отбелязват учените.

Това би могло да обясни защо положителната връзка между дъщерите и родителското щастие е особено видима при хората на средна и по-напреднала възраст.

Авторите обаче подчертават важно ограничение: проучването е проведено единствено сред хора в Китай. Семейните отношения се влияят силно от културата, икономическите условия, социалните норми и традиционните представи за ролите на синовете и дъщерите. Затова резултатите не могат автоматично да бъдат пренасяни върху семейства в Европа, САЩ или други части на света.

Изследването също не показва, че две дъщери сами по себе си причиняват по-голямо щастие. То установява статистическа връзка в конкретна популация, а удовлетвореността от семейния живот зависи от много други фактори, сред които отношенията между партньорите, здравето, финансовата сигурност и качеството на връзката между родители и деца.