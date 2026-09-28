Мария Илиева призна за единствената пластична операция, на която се е подлагала (ВИДЕО)

Мария Илиева призна нещо много лично, свързано с промяната във външния ѝ вид и за първи път разкри, че се е подлагала на естетична интервенция. Певицата гостува в „Тази събота и неделя“ по bTV, където говори за „Гласът на България“, кариерата си и новия проект, посветен на здравословния начин на живот.
Именно покрай темата за грижата за тялото Мария разказа и колко труден е бил периодът след раждането на дъщеря ѝ София. Тя е достигнала до тегло от почти 100 килограма.
Вместо да търси мигновен резултат, певицата постепенно намерила специалистите, с чиято помощ започнала да връща формата си. Личният ѝ опит се превърнал и в една от причините да създаде свой подкаст – „Методът на дивата“, който стартира на 30 септември.
За проекта Мария вече е записала 13 епизода с лекари и други специалисти, свързани със здравословния начин на живот.
В хода на разговора певицата призна нещо особено лично - че се е подложила на една-единствена пластична операция - абдоминопластика.
Мария Илиева разкри, че е имала диастаза – раздалечаване на коремните мускули и промяна в съединителната тъкан на коремната стена, която може да се появи след бременност. Впоследствие певицата се подложила на коремна пластика, за да си върне формата.
Поп звездата не крие, че освен другите съображения резултатът от интервенцията има значение и за самочувствието ѝ, а естетичният ефект според нея също не бива да бъде подценяван.Източник: бТВ
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