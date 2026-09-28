Новини
Любопитно »
Мария Илиева призна за единствената пластична операция, на която се е подлагала (ВИДЕО)

Мария Илиева призна за единствената пластична операция, на която се е подлагала (ВИДЕО)

28 Септември, 2026 15:59 1 089 5

  • мария илиева-
  • операция-
  • естетични корекции-
  • пластична операция-
  • диастаза-
  • абдоминопластика

След раждането на дъщеря си певицата стигнала почти 100 килограма

Мария Илиева призна за единствената пластична операция, на която се е подлагала (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева призна нещо много лично, свързано с промяната във външния ѝ вид и за първи път разкри, че се е подлагала на естетична интервенция. Певицата гостува в „Тази събота и неделя“ по bTV, където говори за „Гласът на България“, кариерата си и новия проект, посветен на здравословния начин на живот.

Именно покрай темата за грижата за тялото Мария разказа и колко труден е бил периодът след раждането на дъщеря ѝ София. Тя е достигнала до тегло от почти 100 килограма.

Вместо да търси мигновен резултат, певицата постепенно намерила специалистите, с чиято помощ започнала да връща формата си. Личният ѝ опит се превърнал и в една от причините да създаде свой подкаст – „Методът на дивата“, който стартира на 30 септември.

За проекта Мария вече е записала 13 епизода с лекари и други специалисти, свързани със здравословния начин на живот.

В хода на разговора певицата призна нещо особено лично - че се е подложила на една-единствена пластична операция - абдоминопластика.

Мария Илиева разкри, че е имала диастаза – раздалечаване на коремните мускули и промяна в съединителната тъкан на коремната стена, която може да се появи след бременност. Впоследствие певицата се подложила на коремна пластика, за да си върне формата.

Поп звездата не крие, че освен другите съображения резултатът от интервенцията има значение и за самочувствието ѝ, а естетичният ефект според нея също не бива да бъде подценяван.

Източник: бТВ


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Меси

    8 0 Отговор
    Ясно, стесняване на ..тката. Голяма новина.

    16:41 28.09.2026

  • 5 Ко речи?

    1 0 Отговор
    За възстановяване на цветенцето ли?

    17:09 28.09.2026