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Обявена е нова процедура за избор на кандидати за български европрокурор

Обявена е нова процедура за избор на кандидати за български европрокурор

28 Септември, 2026 16:56 542 8

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Според заповедта на министър Найденов процедурата у нас ще се проведе от петчленна комисия, в която участват един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес; двама наказателни съдии от Върховния касационен съд и двама прокурори от Върховната касационна прокуратура.

Обявена е нова процедура за избор на кандидати за български европрокурор - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов бе открита нова процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от България, съобщиха от министерството на правосъдието. Европейските правила изискват всяка държава, участваща в засиленото сътрудничество по Регламента за създаване на Европейската прокуратура (EPPO), да посочи трима кандидати, от които Съветът на ЕС избира и назначава един прокурор в EPPO. В момента в EPPO участват 25 държави членки на ЕС.
Според заповедта на министър Найденов процедурата у нас ще се проведе от петчленна комисия, в която участват един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес; двама наказателни съдии от Върховния касационен съд и двама прокурори от Върховната касационна прокуратура. Министерството на правосъдието няма да има представител, като допълнителна гаранция за независимостта на комисията.
Кандидатите за европейски прокурор трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с най-малко 12 години юридически стаж, да имат практически опит във финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, да владеят английски език минимум на ниво B2, независимостта им да е извън всякакво съмнение и да притежават необходимите качества за упражняване на функциите на европейски прокурор. Има и изискване за възрастта на кандидатите, съгласно критериите на ЕС.
Подборът ще се проведе на два етапа – проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представени документи и публично изслушване, което ще се излъчва онлайн. На финала комисията по подбора ще определи трима кандидати и ще предложи на министъра на правосъдието да внесе кандидатурите за одобрение от МС.
Документите за участие в процедурата се подават в срок до 17,30 ч. на 12 октомври 2026 г. в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието – София, ул. „Славянска“ № 1, през информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, или по електронна поща.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111111

    3 0 Отговор
    И от тази процедура ще победи някоя карикатура!

    Коментиран от #2

    16:57 28.09.2026

  • 2 Не бе

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "111111":

    Няма смисъл,тъй и тъй Герйопа се разпада

    16:59 28.09.2026

  • 3 101001

    2 0 Отговор
    Бе не се мъчете бе ,закривай колонията😂🤣🤣

    17:09 28.09.2026

  • 4 Пука Ми !

    3 0 Отговор
    От Тука !

    Трябва Да Мине Ураган !

    Та нещата !

    Да Тръгнат !

    Да се Оправят !

    17:12 28.09.2026

  • 5 То Тук !

    3 0 Отговор
    Прокуратура Няма !

    Той Щял !

    Да Ми Избира !

    Европейски Прокурор !

    Коментиран от #6

    17:22 28.09.2026

  • 6 Веднага Да Се Ревизира !

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "То Тук !":

    Работата На Всеки Един Прокурор !

    И Ако Не Става !

    Веднагта Вън !

    Така Май и Щата Ще се Намали !

    Драстично !

    17:24 28.09.2026

  • 7 Адвокат

    2 0 Отговор
    Единствената държава без прокурори е България. Защо ли няма нито един читава и колкото бяха предложени бяха отхвърлени. Ще ви кажа -защото българската прокуратура не е европейска, а съветска и нашите прокурори ходят да се учат как да блокират правосъдието в Москва от техния главен прокурор Чайка. Какво там значат някакви си венециански конвенции, някаква си европейски закони и правила. Ние си искаме съветското безправие и бандитска България по примера на бандитска Русия. Затова милиционерите от Симеоново са най-висшите магистрати. Всички обаче забравят, че правото е обратно на репресиите и затова нямаме правосъдие. Дерзай, народе, избирай си си ги и не се оплаквам. Получаваш каквото искаш.

    Коментиран от #8

    17:33 28.09.2026

  • 8 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Адвокат":

    И ти си залитнал нанякъде! Няма нищо съветско, нищо кремълско! Просто се вземат много пари под масата!

    17:49 28.09.2026

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