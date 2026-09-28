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Ужасяваща контузия: Актрисата Руби Роуз си счупила врата по време на снимки

Ужасяваща контузия: Актрисата Руби Роуз си счупила врата по време на снимки

28 Септември, 2026 15:29 1 012 3

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  • счупен врат

Актрисата споделя, че контузията отнела няколко години от живота ѝ

Ужасяваща контузия: Актрисата Руби Роуз си счупила врата по време на снимки - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Австралийската актриса Руби Роуз разкри нови подробности за тежката травма, която получава по време на снимките на сериала „Batwoman“. 40-годишната звезда твърди, че последствията от счупването на врата са ѝ стрували четири години от живота и са я принудили временно да се оттегли от актьорската професия.

Руби Роуз говори за инцидента в нов епизод на американското риалити предаване за военно обучение „Special Forces“.

„Винаги съм изпълнявала сама каскадите си. Но през 2019 г. претърпях инцидент на снимачната площадка на „Batwoman“ и оттам всичко се обърка“, разказва актрисата.

По думите ѝ травмата е била толкова сериозна, че е съществувала опасност да остане парализирана. Руби Роуз получава две дискови хернии в близост до гръбначния мозък и впоследствие се подлага на операция.

„Вече два пъти съм си чупила врата и имам два изкуствени диска. Нямаше бързо възстановяване. Не беше останало нищо от мен, бях просто обвивка. Четири години от живота ми изчезнаха“, признава Роуз.

Тежкият период променя и начина, по който актрисата гледа на екшън имиджа си.

„В един момент си казваш: всъщност аз не съм тази екшън звезда, нали? Аз съм просто Руби“, допълва тя.

Австралийската актриса изпълнява главната роля на Кейт Кейн, известна като Batwoman, в сериала на The CW между 2019 и 2020 г. След първия сезон Руби Роуз напуска продукцията, а впоследствие поставя актьорската си кариера на пауза, за да се съсредоточи върху възстановяването си.

Това не е единствената сериозна травма, която актрисата свързва с работата си по супергеройския сериал.

Още през 2019 г. Руби Роуз разказа в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, че се е наложило да претърпи операция на гръбначния стълб. Първоначално хората около нея смятали, че е счупила ребро, а самата тя продължила да работи въпреки продължаващата болка.

„Имах между шест и 12 седмици хронична болка и просто предполагах, че причината е тази“, спомня си актрисата.

След преглед лекар я изпраща на ядрено-магнитен резонанс, който показва сериозността на увреждането. По това време Руби Роуз снима филм в Румъния, когато получава обаждане, че трябва незабавно да се върне в САЩ за операция.

„Лекарят ми каза: „Може да останеш парализирана. Това е гръбначният ти стълб. Два от дисковете са с херния и защитните слоеве са увредени“, разказва Роуз.

Преди диагнозата актрисата дори започнала да губи чувствителност в ръцете си и често изпускала предмети, но по думите ѝ постепенно свикнала със симптомите. След операцията не можела да се движи в продължение на десет дни, а възстановяването се отразило тежко и на психическото ѝ състояние.

Руби Роуз придоби международна популярност с ролята на Стела Карлин в сериала на Netflix „Orange Is the New Black“. По-късно австралийската актриса участва в големи холивудски продукции като „John Wick: Chapter 2“, „The Meg“, „Resident Evil: The Final Chapter“ и „xXx: Return of Xander Cage“.


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